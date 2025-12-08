Moteris nupirko bilietą verslo klasėje kūdikiui ir iššaukė keleivės įtūžį

Apie tai moteris papasakojo „Reddit“ forume, o į šią istoriją atkreipė dėmesį leidinys „People“.
Moteris papasakojo, kad vyko į kelionę su devynių mėnesių dukrele. Ji nusprendė įsigyti bilietus sau ir dukrelei verslo klasėje, nes norėjo, kad būtų galimybė truputį pamiegoti.
Pasak jos, kūdikis prabudo tik tada, kai lėktuvas jau skrido tris valandas. Mergaitė verkė apie dvi minutes. Tai supykdė vieną keleivę.
Ji nuėjo pas palydovus ir garsiai pareiškė, kad moterį su vaiku reikia persodinti į ekonominę klasę.
„Kai ji grįžo į savo vietą, man pasakė, kad verslo klasėje kūdikiams vietų nėra ir jeigu aš negaliu kontroliuoti vaiko, tai manęs čia neturi būti“, – prisiminė keleivė.
Moteris nutikusia istorija pasidalijo su anyta. Tačiau pastaroji palaikė pasipiktinusią keleivę. „Jeigu jūs skrendate su vaiku, jums reikia pirkti bilietus ekonominėje klasėje. Tai – nerašyta taisyklė“, – pareiškė anyta.
„Reddit“ forumo dalyvių nuomonė išsiskyrė: vieni užtarė publikacijos autorę, kiti – gynė jos bendrakeleivę.
