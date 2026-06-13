Keliautojų laiku paslaptis: 160 metų senumo paveiksle rastas objektas iš ateities

Šiuolaikinių technologijų iliuzija
Kūrinys „Laukimas“, kurį nutapė dailininkas Ferdinandas Georgas Waldmülleris, dabar eksponuojamas Miuncheno muziejuje „Naujoji pinakoteka“. Paveiksle vaizduojamas jaunas vyras, besislepiantis už medžių ir laukiantis taku einančios merginos. Jos rankose – paslaptingas daiktas, kurį ji laiko abiem rankomis, naudodama nykščius. Šis gestas labai primena šiandieninių mobiliųjų telefonų naudotojų judesius.
Buvęs britų valstybės tarnautojas Peteris Russellas yra pažymėjęs, kad devyniolikto amžiaus viduryje kiekvienas žiūrovas šį objektą būtų lengvai atpažinęs kaip paprastą maldaknygę. Tačiau sparti technologijų pažanga pakeitė mūsų žvilgsnį ir įprastą šio klasikinio meno kūrinio interpretaciją. Šiandien žmonėms kur kas lengviau paveiksle įžvelgti merginą su išmaniuoju telefonu nei įsivaizduoti žmogų, einantį ir skaitantį kišeninę knygą.
Sąmokslo teorijos paneigimas
Logiškiausias šios paslapties paaiškinimas – paveikslo herojė tiesiog skaito nedidelę maldaknygę. Nors knyga atrodo labai kompaktiška, tokie kišeninio dydžio leidiniai tuo istoriniu laikotarpiu buvo visiškai įprasti tarp tikinčiųjų. Jokio jutiklinio ekrano drobėje nėra.
Panašūs kuriozai, kai senuose paveiksluose ieškoma šiuolaikinių įrenginių, meno pasaulyje pasitaiko ne pirmą kartą. Prieš kelerius metus „Apple“ vadovas Timas Cookas pajuokavo pastebėjęs „iPhone“ 350 metų senumo olandų paveiksle.
Nors tokios teorijos socialiniuose tinkluose sulaukia daug dėmesio, nė viena jų nepateikė realių kelionių laiku įrodymų. Dažniausiai jos daugiau pasako ne apie praeitį, o apie mus pačius – kaip šiuolaikinės technologijos keičia tai, ką matome ir kaip interpretuojame senus meno kūrinius.
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