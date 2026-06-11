Keista detalė Antrojo pasaulinio karo nuotraukoje glumina internetą

„TikTok“ platformoje išpopuliarėjo vaizdo įrašas, kuriame Jimmy'is The Filmmaker parodė archyvinę savo senelio George'o nuotrauką, padarytą Antrojo pasaulinio karo metais. Vaizdo įrašo kūrėjas užsiminė, kad jo giminaitis gali būti „keliautojas laiku“, nes daiktas jo kairėje rankoje primena „iPhone“.
Apie tai pranešė „The Daily Star“.
Vaizdo įrašas surinko daugiau nei 16 tūkst. patiktukų. Vaizdo įraše Jimmy'is sakė, kad jis ir jo brolis atidžiai tyrinėjo seną nuotrauką ir pastebėjo paslaptingą objektą.
„Tai mano senelio George'o nuotrauka iš Antrojo pasaulinio karo. Mes su broliu žiūrėjome į ją ir svarstėme, ar senelis nebuvo keliautojas laiku, nes esame gana tikri, kad tai „iPhone“, – pažymėjo Jimmy'is.
Tačiau daugelis komentatorių buvo skeptiški. Jie teigė, kad vyras iš tikrųjų laikė įprastą veidrodį, kuris galėjo būti naudojamas Morzės abėcėlės signalams siųsti arba skutimuisi.
Pačioje nuotraukoje esančios detalės taip pat patvirtina šią teoriją. Vyras ant peties užsidėjęs rankšluostį ir šalia laiko indą su vandeniu.
Primename, kad anksčiau rašėme apie paslaptį, gaubiančią 160 metų senumo paveikslą, kuriame buvo pastebėtas šiuolaikinį išmanųjį telefoną primenantis objektas. Neįprasta detalė 1860-ųjų drobėje sukėlė gyvas diskusijas internete ir paskatino spėliones apie keliautojus laiku.
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