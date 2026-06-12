 Gyventojai vėl išvydo neįprastą reiškinį – „žuvų lietų“

Gyventojai vėl išvydo neįprastą reiškinį – „žuvų lietų“

2026-06-12 20:06 kauno.diena.lt inf.

Joro mieste po smarkios liūties gyventojai vėl išvydo reiškinį, kuris ten dokumentuojamas jau daugiau nei šimtmetį. Ant žemės pasirodė šimtai žuvų, o po audros žmonės išėjo jų pasiimti.

<span>Gyventojai vėl išvydo neįprastą reiškinį – „žuvų lietų“</span>
Gyventojai vėl išvydo neįprastą reiškinį – „žuvų lietų“ / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai rašo „Daily Star“.

Šis reiškinys buvo užfiksuotas birželio 9 dienos vakarą Centro Poblado rajone.

Vietiniai gyventojai tai vadina lluvia de peces arba „žuvų lietumi“. Joro mieste šis reiškinys paprastai įvyksta per lietingą sezoną – nuo gegužės iki liepos – ir yra dokumentuojamas jau daugiau nei šimtmetį.

Miesto gyventojai žuvų lietų laiko palaiminimu ir vietinės tradicijos dalimi. Vienas gyventojas pareiškė, kad tai „ne mitas, o realybė“, nes pats po tokio lietaus rinko ir valgė žuvis.

Mokslinis šio reiškinio paaiškinimas vis dar neaiškus. Remiantis viena iš versijų, žuvis iš vandens telkinių gali pernešti vandens viesulai. Kita teigia, kad jos atsiranda iš požeminių šaltinių, kurie jas iškelia į paviršių potvynių metu.

Joro mieste „žuvų lietus“ tapo vietos kultūros dalimi: mieste netgi rengiamas kasmetinis šiam reiškiniui skirtas festivalis.

Per pastarąją audrą niekas nenukentėjo. Apie didelę žalą nepranešta, tačiau kai kuriose vietovėse nutrūko elektros tiekimas.

Šiame straipsnyje:
Hondūras
audra
žuvų lietus
reiškinys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų