Du vyrai pagrobė ir sumušė populiarų tinklaraštininką

„Sutak“ dabar yra ligoninėje. Jo laukia operacija. Tinklaraštininkas visą dėmesį skiria savo sveikatai“, – pranešė agentūra „Sandbox Network“, kuri atstovauja nukentėjusiajam.
Patikslinama, kad tinklaraštininkui sužalotas veidas, tačiau jo gyvybei pavojaus nėra.
Pietų Korėjoje žinomas vyras buvo užpultas spalio 26-ąją dieną. Tyrėjų duomenimis, du vyrai jį pagrobė per susitikimą automobilių stovėjimo aikštelėje, išsivežė ir stipriai sumušė buku daiktu.
Pažymima, kad „Sutak“ iš anksto pranešė policijai apie jo laukiantį susitikimą, nes jautė pavojų. Todėl piktadarius pavyko surasti.
Tinklaraštininką užpuolusiems vyrams pateikti kaltinimai pagrobimu ir bandymu susidoroti. Taip pat žinoma, kad „Sutak“ per apklausą policijai prisipažino, kad vienam iš užpuolikų jis yra skolingas pinigų.
