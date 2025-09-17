Dispečeriui užsnūdus, į Korsiką skridę keleiviai liko įstrigę ore

Pirmadienį darbuotojui užsnūdus, „Air Corsica“ lėktuvas, skridęs iš Paryžiaus Orli oro uosto į Ajačą, buvo priverstas 18 minučių sukti ratus virš Viduržemio jūros, pranešė „Corse Matin“.
„Oro uosto priešgaisrinės tarnybos įsikišimas valdymo bokšte parodė, kad budintis skrydžių kontrolierius užmigo savo poste“, – pridūrė aviacijos administracija.
Pažadinus dispečerį, „lėktuvas saugiai nusileido“, teigė administracija ir pridūrė, kad pradėtas tyrimas dėl „neįprastos situacijos“.
Darbuotojo alkoholio testas buvo neigiamas, tačiau „svarstoma galima sankcija“.
