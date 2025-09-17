 Dispečeriui užsnūdus, į Korsiką skridę keleiviai liko įstrigę ore

2025-09-17 20:41
Viljama Sudikienė (ELTA)

Iš Paryžiaus į Korsiką skridę keleiviai liko pakibę ore, kai ant žemės dirbęs skrydžių kontrolierius užmigo pamainos viduryje, trečiadienį pranešė Prancūzijos civilinės aviacijos administracija.

Dispečeriui užsnūdus, į Korsiką skridę keleiviai liko įstrigę ore / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Pirmadienį darbuotojui užsnūdus, „Air Corsica“ lėktuvas, skridęs iš Paryžiaus Orli oro uosto į Ajačą, buvo priverstas 18 minučių sukti ratus virš Viduržemio jūros, pranešė „Corse Matin“.

„Oro uosto priešgaisrinės tarnybos įsikišimas valdymo bokšte parodė, kad budintis skrydžių kontrolierius užmigo savo poste“, – pridūrė aviacijos administracija.

Pažadinus dispečerį, „lėktuvas saugiai nusileido“, teigė administracija ir pridūrė, kad pradėtas tyrimas dėl „neįprastos situacijos“.

Darbuotojo alkoholio testas buvo neigiamas, tačiau „svarstoma galima sankcija“.

Šiame straipsnyje:
dispečeris
keleiviai
lėktuvas
oras

