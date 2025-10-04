Dėl kasininko klaidos moteris laimėjo 258 tūkst. eurų

Apie tai rašo „People“.
Moteris papasakojo, kad atėjo į prekybos centrą „Piggly Wiggly“ norėdama išbandyti laimę loterijoje. Amerikietė nusipirko bilietą, bet kasininkas moteriai netyčia padavė ne tą bilietą, kurio ji norėjo, o kitą.
Pirkėja nusprendė nereikalauti kito loterijos bilieto ir pasitenkinti tuo, kurį gavo. Ir ji neapsiriko.
Bilietas, kurį moteriai padavė kasininkas, buvo laimingas. Jis praturtino moterį 303 tūkst. JAV dolerių (258 tūkst. eurų).
„Jeigu pardavėjas nebūtų suklydęs, aš dabar nesidžiaugčiau laimėjimu“, – pareiškė amerikietė.
Sėkmės aplankyta moteris prisipažino, kad didžiulį laimėjimą panaudos savo namo remontui.
