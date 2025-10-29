Darbininkais persirengę nusikaltėliai pavogė seifą su papuošalais už pustrečio milijono eurų

Vagystė įvykdyta JAV. Apie tai praneša „People“.
Nusikaltimas įvykdytas spalio 16 dieną Niujorke. Trys nežinomieji, apsirengę specialiais darbo drabužiais, vidury baltos dienos atidarė namo duris Jamaica Hills rajone ir išnešė seifą su brangenybėmis.
Po vagystės jie sėdo į „Hyundai Elantra“ automobilį ir paspruko.
Vagis užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros. Tačiau nenaudėlių atpažinti taip ir nepavyko, nes jų veidus slėpė kaukės.
Pranešama, kad spalio 28-ąją dieną nesugaunamieji nusikaltėliai vis dar buvo ieškomi.
Niujorke vagystė įvykdyta likus trims dienoms iki Luvro muziejaus apiplėšimo Paryžiuje. Ten nusikaltėliai taip pat persirengė darbininkais ir pagrobė Napoleono kolekcijos brangenybes. Po savaitės du įtariamuosius pavyko suimti.
