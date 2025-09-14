Virtuvės šefas Alfas Ivanauskas: bulvės turėtų būti įsižeidusios

Garsusis virtuvės šefas ne kartą yra prisipažinęs, kad bulviniai blynai – mėgstamiausias jo patiekalas. Tačiau net ir juos „Virtuvės mitų griovėjų“ lyderis kepa ne įprastai. Ir primena, kad bulviniams blynams kepti tinka krakmolingos bulvių veislės, o jeigu galima rinktis – ‘Vineta’ ir ‘Laura’.
„Vieną dieną, besiruošiant savo kulinarinėms laidoms, kurias mano sekėjai stebi instagrame, į galvą atėjo keista mintis: jos turėtų būti įsižeidusios ant mūsų, – pasakoja A. Ivanauskas, turėdamas mintyje bulves. – Pasaulyje yra mažiausiai 85 bulvių rūšys ir net 3 tūkst. jų veislių. Lietuvoje turime bent 70 veislių ir visos jos – kažkuo savitos, skiriasi forma, spalva, skoniu, krakmolo kiekiu ir t. t., bet mes elgiamės su jomis taip, lyg visos 85 rūšys ir 3 tūkst. veislių būtų kaip viena bevardė bulvė. Tai tas pats, kas savo vyrui sakyti: „Visi vyrai vienodi“, o moteriai – „Visos jūs tokios!“. Žiauru...“
Nepakęsdamas tokios neteisybės išradingasis kulinaras susigalvojo naują iššūkį „Pažinkime bulves geriau!“.
„Pasidomėkime, kokias bulvių veisles dažniausiai perkame, jas pažinkime, išmokime skirti, pajusti skonio ir kitus skirtumus, o tada – atrasti dar neragautas, nebandytas, netyrinėtas, – ragina kulinaras, ne kartą stebinęs savo iššūkiais. – Skirkime mėnesį, du, o gal net pusę metų su jomis susipažinti, suprasti, kurios labiausiai tinka mėgstamam apkepui, cepelinams (sako, kad ‘Vineta’, ‘Marabel’, ‘Melody’ – patikrinam?), blynams, plokštainiui, traškučiams ir t. t.“
VMG vadas prisipažįsta: nors yra tikras bulvinių blynų ekspertas, vis dėlto santykiuose su bulvėmis – „žalias“. „Labai tikiuosi, kad netrukus receptuose rašysiu ne tiesiog „0,5 kg bulvių“, o „4 kg 'Vineta’ bulvių“ arba „0,5 kg bulvių 'Laura’, bet tiks ir 'Adora’“. Toks mano naujas mažas tikslas“, – skelbia maisto ekspertas.
Jis prisipažįsta, kad bulves seniai bekasė. Viena vertus, džiaugiasi, nes tie, kas bent kartą kasė bulves, žino, koks tai darbas. „Kita vertus, ilgiuosi tos bulviakasio nuotaikos, giminaičių bendrystės, dėdžių pokštų, nuovargio jausmo ir tos kosmiškai skanios vakarienės po didžiulio fizinio krūvio, – nostalgiškai kalba kulinarijos virtuozas ir dalijasi išradingais patiekalų su bulvėmis receptais. – Jie nepadarytų gėdos jokiai bulviakasio vakarienei, o ir po bulviakasio – neužmirštamai skanūs.“
Ropinių daržovių šimtalapis
1 svogūnas,
2 skiltelės česnako,
1 rozmarino šakelė,
325 g faršo,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
3 bulvės,
2 saldžiosios bulvės,
1 saliero gumbo,
120 g parmezano,
400 g kreminio avižų gaminio,
1 vištienos sultinio kubelis,
2 šaukštai vandens,
1 sauja čiobrelių,
100 g sviesto,
žiupsnelis malto muskato,
žiupsnelis juodųjų pipirų.
Į įkaitusią keptuvę pilkite aliejų, berkite kvadratėliais pjaustytą svogūną, smulkintą česnaką ir rozmariną, pakepinkite ir sudėkite faršą. Lengvai apkepkite ir nuimkite nuo kaitros. Daržoves nuvalykite ir supjaustykite plonais griežinėliais. Į kepimo formą sudėkite apkeptą faršą. Sutarkuokite sūrį ir išmaišykite su kreminiu avižų gaminiu, sudėkite pjaustytas daržoves, supilkite vandenyje ištirpusį vištienos sultinio kubelį, suberkite pipirus, čiobrelius, dėkite sviesto, įberkite muskato, viską išmaišykite ir dėkite į kepimo skardą. Viršų užpilkite likusiu tirpintu sviestu ir kepkite iki 150 °C įkaitintoje orkaitėje apie 1 val.
Traškūs bulviniai blynai su aštriomis arbūzo ir krevečių salotomis
5–6 vidutinio dydžio miltingos bulvės,
1 nedidelis svogūnas,
1 skiltelė česnako,
1 kiaušinis,
1 šaukštelis džiovintų mairūnų,
1 šaukštelis druskos,
žiupsnelis aitriųjų paprikų dribsnių,
aliejaus (kepti),
žiupsnelis juodųjų pipirų,
mėtų lapelių ir mėgstamų daigų (papuošti).
Salotoms:
1 maža aitrioji paprika,
1 ryšelis mėtų,
1 žaliosios citrinos sultys,
1 žaliosios citrinos nutarkuota žievelė,
400 g arbūzo be žievės,
400 g virtų krevečių,
šlakelis avokadų aliejaus,
žiupsnelis druskos.
Bulves sutarkuokite burokine tarka. Palikite masę 5–7 min., kad nusistovėtų skystis, ir jį nupilkite. Sutarkuokite svogūną ir česnaką smulkesne tarka. Sumaišykite kartu su bulvėmis. Įmuškite kiaušinį, suberkite druską ir mairūnus, viską išmaišykite. Stipriai įkaitinkite mažą keptuvę, įpilkite aliejaus, sumažinkite kaitrą ir šaukštu dėkite tešlą. Kepkite blynelius įkaitintame aliejuje. Iškepusius blynelius trumpam padėkite ant popierinio rankšluosčio, kad susigertų aliejus. Salotoms susmulkinkite aitriąją papriką, mėtas, sumaišykite su žaliosios citrinos sultimis, druska ir citrinos žievele. Gautą marinatą sumaišykite su arbūzo gabaliukais ir krevetėmis, pagardinkite avokadų aliejumi, užbarstykite aitriųjų paprikų dribsnių. Bulvinius blynus patiekite su krevečių salotomis. Berkite juodųjų pipirų, puoškite mėtų lapeliais ir įvairiais daigais.
Kepta balta mišrainė su triušiena
2 vidutinio dydžio bulvės,
1 vidutinio dydžio morka,
5 šaukštai rapsų aliejaus,
200 g šviežios triušienos juosmeninės dalies filė,
50 g konservuotų agurkėlių,
3–4 šaukštai majonezo,
½ vidutinės citrinos,
½ mažo svogūno,
5 šaukštai smulkių žirnelių,
5 virti kiaušinių,
žiupsnelis druskos,
žiupsnelis juodųjų pipirų,
keli rūgštynių lapeliai.
Nuskustas bulves ir morkas supjaustykite 1 cm dydžio kubeliais, sumaišykite su 3 šaukštais rapsų aliejaus, druska ir pipirais. Tolygiai paskirstykite ant skardos su sviestiniu popieriumi ir kepkite iki 160 °C temperatūros įkaitintoje orkaitėje su karšto oro funkcija apie 25 min., tada atvėsinkite. Triušienos juosmeninės dalies filė supjaustykite kubeliais ir kepkite įkaitintoje keptuvėje su likusiu aliejumi ant vidutinės kaitros. Nuolat maišykite ir kaitinkite apie 5 min., kol iškeps ir apskrus. Konservuotus agurkėlius supjaustykite smulkiais kubeliais. Majonezą sumaišykite su citrinos žievele ir 1 šaukštu citrinos sulčių. Į lėkštės centrą dėkite smulkintus svogūnus, aplink išdėliokite keptas daržoves, agurkėlius, keptą triušieną, žirnelius, pilkite padažą, sudėkite pusiau perpjautus virtus kiaušinius, berkite juodųjų pipirų ir papuoškite rūgštynių lapeliais.
Sluoksniuotos tešlos chačapuriai su bulvių įdaru ir žirnelių pagardu
200 g sugrūstų virtų bulvių,
150 g smulkintos mocarelos,
150 g fetos,
1 kupinas šaukštas džiovintų mėtų,
1–2 šaukštai smulkintų šviežių bazilikų,
400 g šaldytos sluoksniuotos tešlos,
1 kiaušinis,
žiupsnelis druskos,
mėtų lapelių (papuošti).
Žirnelių pagardui:
300 g šaldytų žirnelių,
300 g verdančio vandens,
50 ml alyvuogių aliejaus,
3–4 mėtos šakelės,
2–3 šaukštai gazuoto mineralinio vandens,
druskos (pagal skonį).
Dukà (Dukkah)
200 g sūdytų pistacijų,
1 šaukštelis maltų kalendrų,
½ šaukštelio malto kumino,
2 šaukštai skrudintų sezamų sėklų,
1 šaukštelis aitriųjų paprikų dribsnių,
1 šaukštelis džiovintų raudonėlių,
žiupsnelis druskos.
Grūstas bulves sumaišykite su mocarela ir feta, pagardinkite džiovintomis mėtomis ir smulkintais bazilikais. Pasūdykite. Sluoksniuotą tešlą atšildykite, supjaustykite maždaug 8x8 cm kvadratais. Į vidurį dėkite įdaro, užspauskite kraštus ir patepkite pyragėlio paviršių kiaušiniu. Kepkite apie 15–20 min. iki 200 °C temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Žirnelius nuplikykite verdančiu vandeniu ir sutrinkite kartu su aliejumi, smulkintomis mėtomis ir mineraliniu vandeniu. Pasūdykite. Keptuvėje atskirai pakaitinkite visus dukai skirtus prieskonius. Pasmulkinkite pistacijas ir sumaišykite su likusiais produktais. Pyragėlius valgykite su žirnelių pagardu, užberkite smulkintų pistacijų. Papuoškite mėtų lapeliais. Taip pat labai skanu juos valgyti iškyloje.
Keptų bulvių ir silkių salotos
1 vidutinio dydžio saldžiarūgščio obuolio,
1 didesnis pomidoras,
½ mėlynojo svogūno,
2–3 virtos bulvės,
2–3 šaukštai aliejaus,
žiupsnelis prieskonių „Amerikietiškos bulvytės“,
6–7 marinuoti agurkėliai,
150 g silkių filė,
3–4 šaukštai padažo „Majonezas & gruzdinti svogūnai“,
žiupsnelis juodųjų pipirų,
kelios šviežių krapų šakelės (papuošti).
Obuolį nulupkite, išpjaukite sėklas ir supjaustykite kubeliais. Pomidorą, svogūną ir bulves taip pat supjaustykite kubeliais. Į įkaitintą keptuvę su aliejumi dėkite bulves, pagardinkite prieskoniais „Amerikietiškos bulvytės“. Pakepinkite. Agurkėlius supjaustykite griežinėliais ir suberkite su kitomis pjaustytomis daržovėmis. Silkę supjaustykite kubeliais, dėkite ant salotų. Apkepusias bulves sudėkite į lėkštę atvėsti. Į salotas supilkite padažą „Majonezas & gruzdinti svogūnai“, įberkite juodųjų pipirų. Sudėkite pravėsusias bulves ir viską išmaišykite.
Prieš patiekdami pagardinkite pipirais ir papuoškite krapų šakelėmis.
Dešrelės su slyvomis ir bulvėmis
1 vidutinio dydžio mėlynasis svogūnas,
2–3 česnako skiltelės,
3–4 šaukštai rapsų aliejaus,
7 šviežios mėgstamos dešrelės (storesnės),
11 virtų bulvių su lupenomis,
8 slyvos,
2 šaukštai garstyčių,
½ buteliuko nealkoholinio obuolių sidro,
žiupsnelis druskos,
žiupsnelis pipirų mišinio,
2 šaukštai grietinėlės sviesto,
žiupsnelis kmynų,
1 ryšulėlis šviežių šalavijų, čiobrelių, rozmarinų,
2 riekelės juodos duonos.
Svogūną perpjaukite pusiau ir tada į 6 dalis, česnaką supjaustykite stambiau. Į keptuvę pilkite rapsų aliejaus, dėkite dešreles ir jas apkepinkite. Į kitą keptuvę pilkite rapsų aliejaus, dėkite virtas bulves, svogūną ir apkepinkite. Slyvas nuplaukite, išimkite kauliukus. Į tuščią keptuvę dėkite garstyčių, pilkite nealkoholinio obuolių sidro, pakaitinkite, berkite druskos ir pipirų. Į kepimo indą sudėkite dešreles, bulves, svogūną, grietinėlės sviestą, į apačią – česnaką, pilkite paruoštą padažą. Dėkite slyvas, rozmarinus, šalavijus, čiobrelius ir berkite kmynų. Kepkite orkaitėje su karšto oro funkcija 180 °C temperatūroje apie 15–20 min. Į keptuvę pirštais sutrupinkite juodos duonos riekeles, apšlakstykite aliejumi, dėkite po šakelę rozmarino ir čiobrelio. Apkepinkite. Ištraukę iš orkaitės apibarstykite duonos trupiniais ir patiekite.
Skystas kugelis (be pieno)
1 nedidelis poras,
1 vidutinio dydžio svogūnas,
1 ryšulėlis petražolių,
1 ryšulėlis šalavijų,
1 kg nuskustų bulvių,
2 kiaušiniai,
2–3 šaukštai rapsų ir kanapių aliejaus,
1–2 šaukštai sviesto,
1 pakelis šviežios smulkintos triušienos,
700 ml migdolų pieno,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
2–3 šaukštai grietinės,
keli čiobrelių lapeliai,
žiupsnelis druskos,
žiupsnelis juodųjų pipirų.
Porus perpjaukite išilgai į 4 dalis ir supjaustykite, svogūnus, šalavijus ir petražoles susmulkinkite. Bulves sutrinkite maisto smulkintuvu arba bulvių tarka iki vientisos masės ir nukoškite susidariusį skystį. Kiaušinius išplakite. Į įkaitintą keptuvę pilkite rapsų ir kanapių aliejų, berkite svogūnus, porus, dėkite sviestą ir lengvai apkepinkite. Gautą masę apibarstykite druska ir juodaisiais pipirais, berkite šalavijus ir petražoles, dėkite šviežią smulkintą triušieną ir, nuolat maišydami, pakepinkite apie 2–3 min. arba kol lengvai apskrus. Į triušienos masę pilkite migdolų pieną, išmaišykite, užvirinkite ir, viską supylę į bulvių tarkius, labai gerai išmaišykite su kiaušinių plakiniu. Gautą kugelio masę supilstykite į alyvuogių aliejumi suteptus karščiui atsparius indelius ir kepkite 180 °C temperatūros orkaitėje apie 30–35 min. arba kol gražiai apskrus ir iškeps. Kugeliui iškepus, patiekite jį su grietine ir šviežiais čiobreliais.
