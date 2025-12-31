Ką, minėdami Žolinę, ant stalo dėdavo mūsų protėviai?
Pasak etnologų, Žolinė siejama su visuma, pilnatve, todėl žmonės valgė viską, ką turėjo, džiaugėsi nauju derliumi ir ragavo tai, ką užaugino, – javų, daržovių, vaisių. Kaip dažni šios šventės patiekalų ingredientai minimi kopūstai, burokai, morkos. Panašiai kaip ir per Kūčias, buvo ruošiama dvylika patiekalų iš nurinkto derliaus gėrybių.
Per šią šventę žmonės į bažnyčią nešdavo pašventinti derlių. Tėvo dalis buvo susijusi su javais – truputį kviečių, rugių, avižų, miežių, grikių, priklausomai nuo to, ką kiekvienas augino. Motinos dalis – daržo gėrybės, kurias taip pat nešdavo šventinti. Dalį derliaus reikėdavo uždėti ant aruodo, kad visas būtų išsaugotas, dalį – paaukoti elgetoms. Svarbios buvo ir Žolinės puokštės iš vaistingųjų, prieskoninių ir dekoratyvinių žolelių, gėlių. Jos siejamos su namų apsauga.
Senovėje Žolinę lietuviai sutikdavo draugų ir giminaičių būryje, todėl šventinis stalas būdavo nukrautas gausybe maisto. Kiekviena šeima kepdavo duoną, gamindavo šviežių daržovių ir ką tik nukultų grūdų patiekalus.
Per šią šventę buvo gardžiuojamasi įvairiais saldžiais patiekalais: uogų pyragais, bandelėmis, atsigaivinama duonos gira ar vaisių kompotais.
„Siūlau į Žolinę pažiūrėti moderniau ir kurti patiekalus, kurie bus valgomi ir mėgstami ne tik per Žolinę, bet ir visus metus. Traškios užkandinės duonelės, keptas sūris, gaivios salotos, neatsivalgomos dešrelės, pikantiškas pyragas ir gardžiausi desertai smaližiams. Tikrai išsirinksite savo favoritą, kuris papuoš jūsų šventinį stalą“, – sako šefas A. Ivanauskas ir dalijasi savo receptais.
Traškios užkandinės duonelės
1 pakelis sausų mielių (arba 7 g),
400 g miltų picai,
250 ml šilto vandens,
1 šaukštelis cukraus,
1 šaukštelis druskos,
20 ml alyvuogių aliejaus tešlai ir aliejaus
duonelėms formuoti,
100 g laukinių ir prieskoninių žolių:
kraujažolių, mėtų, laiškinių česnakų, pankolių, rozmarinų, čiobrelių arba kitų jums patinkančių.
Patiekti:
200 g „Labneh“ jogurto sūrio,
50 g geros kokybės alyvuogių aliejaus,
žiupsnelis druskos,
2–3 skiltelės česnako,
1 sauja laukinių žolių
(kiaulpienių, agurklių, kraujažolių, garšvų,
laukinių česnakų žiedų ir kt.).
Dideliame dubenyje sumaišykite miltus su
mielėmis, supilkite vandenį, suberkite druską, cukrų, supilkite aliejų, išminkykite tešlą ir palaikykite šiltoje vietoje, kol tešlos tūris padvigubės.
Padalykite tešlą į gabaliukus po 90–100 g, suformuokite kamuoliukus ir palikite pastovėti apie 30 minučių.
Plonai iškočiokite kiekvieną gabaliuką į pailgą liežuvėlį, patepkite aliejumi ir dėkite į miltais pabarstytą skardą.
Dar palikite apie 30 minučių, pirštais lengvai įspauskite prieskonines žoleles į kiekvieną liežuvėlį, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir šaukite į orkaitę. Kepkite apie 10–12 minučių iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje.
Sūrį „Labneh“ sumaišykite su aliejumi, druska ir smulkintu česnaku. Patiekite prie iškeptų duonelių.
„Labneh“ jogurto sūris
1 l natūralaus jogurto,
žiupsnelis druskos,
mėgstami prieskoniai ir
alyvuogių aliejus (patiekti).
Jogurtą sumaišykite su druska ir supilkite į sūrmaišį. Pakabinkite, kad nuvarvėtų skystis. Laikykite 12–14 valandų. Išimkite sūrį iš sūrmaišio.
Paruoštą sūrį pabarstykite prieskoniais ir pašlakstykite aliejumi.
Dešrelės su slyvomis ir bulvėmis
1 vidutinis mėlynasis svogūnas,
2–3 česnako skiltelės,
3–4 šaukštai rapsų aliejaus,
7 šviežios mėgstamos dešrelės (storesnės),
1 kg vidutinių virtų bulvių
su lupenomis,
8 slyvos,
2 šaukštai garstyčių,
½ buteliuko nealkoholinio
obuolių sidro,
žiupsnelis druskos,
žiupsnelis pipirų mišinio,
2 šaukštai sviesto,
žiupsnelis kmynų,
1 ryšulėlis šviežių šalavijų,
čiobrelių, rozmarinų,
2 riekelės juodos duonos.
Svogūną perpjaukite pusiau ir tada į 6 dalis, česnaką supjaustykite stambiau.
Į keptuvę pilkite rapsų aliejaus, dėkite dešreles ir jas apkepinkite.
Į kitą keptuvę pilkite rapsų aliejaus, dėkite virtas bulves, svogūną ir apkepinkite.
Slyvas nuplaukite, išimkite kauliukus.
Į tuščią keptuvę dėkite garstyčių, pilkite nealkoholinio obuolių sidro, pakaitinkite, berkite druskos ir pipirų.
Į kepimo indą sudėkite dešreles, bulves, svogūną, sviestą, į apačią – česnako skilteles, pilkite paruoštą padažą. Dėkite slyvas, rozmarinus, šalavijus, čiobrelius ir berkite kmynų.
Kepkite orkaitėje su karšto oro funkcija apie 15–20 minučių
180 °C temperatūroje.
Į keptuvę rankomis sutrupinkite juodos duonos riekeles, apšlakstykite aliejumi, dėkite po šakelę rozmarino ir čiobrelio. Apkepinkite.
Ištraukę iš orkaitės apibarstykite duonos trupiniais ir patiekite.
Patarimai:
Jeigu nemėgstate slyvų, jas galite pakeisti obuoliais.
Jeigu jūsų pasirinktose dešrelėse yra kmynų, jų papildomai berti nereikia.
Galite rinktis vištienos, kalakutienos, veršienos dešreles. Svarbu, kad nebūtų labai sausos ar riebios.
Gaiviosios laukinių augalų salotos
1 sauja pankolių lapų,
1 sauja kiaulpienių lapų,
1 sauja krūminių builių lapų,
keli jauni garšvų lapai,
keli nasturtų lapai ir žiedai,
keli jauni raktažolių lapai ir žiedai,
1 sauja romaninių arba kitų traškių salotų,
1 nedidelė saujelė kalendrų lapelių,
1 mėlynasis svogūnas,
1 mažas ryšulėlis laiškinių česnakų.
Padažui:
1 žaliosios citrinos sultys,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
1 šaukštelis medaus (skoniui subalansuoti),
žiupsnelis tarkuotos žaliosios citrinos žievelės,
žiupsnelis tarkuotos apelsino žievelės,
1 saujelė smulkintų mėtų ir peletrūnų,
žiupsnelis druskos.
Augalus perrinkite, gerai nuplaukite ir dideliame dubenyje užpilkite (išskyrus laiškinį česnaką ir kalendras) lediniu vandeniu. Palaikykite 15–20 minučių. Nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
Mėlynąjį svogūną supjaustykite plonais šiaudeliais.
Į nedidelį dubenėlį supilkite žaliosios citrinos sultis, aliejų, sudėkite medų ir įberkite druskos. Suberkite tarkuotas apelsino ir žaliosios citrinos žieveles. Viską gerai išmaišykite, pabaigoje suberkite mėtas ir peletrūnus.
Lėkštėje sudėliokite salotų lapus, užberkite mėlynojo svogūno, sudėkite smulkintas kalendras ir supjaustytą laiškinį česnaką, užpilkite padažu, atsargiai išmaišykite ir tuoj pat patiekite.
Patarimai:
Jeigu neturėsite kurio nors augalo, drąsiai improvizuokite su kitais. Šių salotų esmė – nepamiršti derinti visiems įprastus salotų lapus, bet kaskart į jas pridėti valgomų lauko ar miško augalų, kad per vasarą turėtumėte kuo daugiau galimybių atrasti naujų skonių ir poskonių. Šias salotas galite patiekti prie įvairių grilio patiekalų.
Keptas sūris su apelsinais ir rozmarinais
1 vidutinio dydžio varškės sūris (250–300 g),
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
1 šaukštas skysto medaus,
1 apelsinas,
2–3 šakelės šviežių rozmarinų,
žiupsnelis druskos.
Ant sviestinio popieriaus uždėkite pusės apelsino smulkintą žievelę, šiek tiek rozmarinų, dėkite sūrį, supilkite medų, aliejų, truputį pasūdykite, vėl uždėkite rozmarinų ir likusią smulkintą apelsino žievelę.
Sandariai užlankstykite popierių, įvyniokite į foliją ir kepkite įkaitintoje iki 180 °C orkaitėje apie 25–30 minučių.
Patarimai:
Vietoj rozmarinų galite naudoti čiobrelius.
Galite rinktis savo mėgstamus prieskonius ir keisti patiekalo skonį: gaminti saldesnį, sūresnį ar net aštresnį sūrį.
Paplotėlis su žolelių įdaru
Tešlai:
500 g miltų,
200 g vandens,
100 g kefyro arba jogurto,
1 šaukštelis druskos,
1 šaukštas aliejaus.
Įdarui:
Įvairių žolelių (rūgštynių, builių, morkų lapų, burokėlių lapų, špinatų, dilgėlių, petražolių, balandų, svogūnų laiškų, krapų, laiškinių česnakų),
žiupsnelis druskos,
po 1 šaukštelį aliejaus kiekvienam paplotėliui.
Suminkykite visus produktus, skirtus tešlai. Suformuokite
rutulį, uždenkite rankšluosčiu ir palikite pastovėti mažiausiai 30 minučių.
Žalumynus gerai nuplaukite, supjaustykite, sūdykite tik prieš pat dėdami ant paplotėlio.
Tešlą iškočiokite maždaug į 25–30 cm skersmens paplotėlį, į vidurį dėkite įdaro, pašlakstykite aliejumi, užspauskite kraštus.
Įkaitinkite keptuvę, jei turite – akmenį duonai kepti orkaitėje. Dėkite paplotėlį ir kepkite, kol tešla pasidengs rudomis pūslelėmis.
Nuimkite paplotėlius.
Iškepusius galite dėti vieną ant kito.
Apverstas pomidorų pyragas su kremine burata
100 g sviesto,
130 g miltų,
50 ml šalto vandens,
1–2 šaukštai rudojo cukraus,
1–2 šaukštai baltojo vyno acto,
3–4 įvairiaspalviai pomidorai,
1 saujelė įvairiaspalvių
vyšninių pomidorų,
žiupsnelis smulkintų raudonėlių,
keli saulėje džiovinti pomidorai,
1 sauja rūkytų sūrio užkandžių,
2–3 šaukštai itališko stiliaus padažo,
⅓ pakelio mėgstamų krekerių,
1 buratos rutuliukas,
1 saujelė bazilikų lapelių,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
žiupsnelis druskos,
žiupsnelis juodųjų pipirų.
Į daugiafunkcį virtuvinį kombainą sudėkite sviestą, druską, miltus ir supilkite šaltą vandenį. Įjunkite kapojimo funkciją ir smulkinkite, kol visi ingredientai susijungs.
Tešlą baikite kočioti rankomis ir dėkite į šaldytuvą atvėsti apie 20–30 minučių.
Į keptuvę su nuimama rankena suberkite cukrų ir supilkite baltojo vyno actą. Gerai išmaišykite.
Įvairiaspalvius pomidorus supjaustykite griežinėliais, vyšninius pomidorus perpjaukite pusiau.
Pomidorus dėkite į keptuvę ir viską pagardinkite smulkintais raudonėliais.
Į tarpus dėkite saulėje džiovintus pomidorus ir lydytų rūkytų sūrio užkandžių gabalėlius.
Uždėkite itališko stiliaus padažo ir patrupinkite krekerių.
Kapotą tešlą apibarstykite miltais ir iškočiokite kočėlu. Subadykite peiliu ir uždenkite visą keptuvės turinį.
Kepkite orkaitėje 160 °C temperatūroje apie 30 minučių.
Iškeptą pyragą apverskite į lėkštę, dėkite buratą. Pagardinkite bazilikų lapeliais, alyvuogių aliejumi ir juodaisiais pipirais.
Obuolių pyragas su avietėmis
3–4 vidutinio dydžio obuoliai,
1 apelsino sultys,
1 šaukštas tarkuotų
apelsinų žievelių,
3 kiaušiniai,
150 g cukraus,
30 ml aliejaus,
100 ml natūralaus jogurto,
1 šaukštelis kepimo miltelių,
180 g miltų,
120 g šviežių arba
šaldytų aviečių.
Obuolius nulupkite, išpjaukite sėklalizdžius ir supjaustykite kubeliais. Ant jų supilkite apelsinų sultis ir sumaišykite su tarkuotomis apelsino žievelėmis.
Kiaušinius išplakite su cukrumi iki vientisos šviesiai gelsvos masės, plakdami plona srovele pilkite aliejų. Supilkite jogurtą ir išmaišykite. Suberkite persijotus kepimo miltelius ir miltus, gerai išmaišykite.
Išdėliokite obuolių gabaliukus kepimo formoje, ant jų suberkite avietes ir sudėkite tešlą. Lengvai pakratykite formą, kad tešla tolygiai pasiskleistų.
Kepkite įkaitintoje iki 180 °C karšto oro gruzdintuvėje apie 30 minučių arba orkaitėje 40 minučių.
Ar pyragas iškepęs, patikrinkite mediniu iešmeliu.
Pyragą 15 minučių aušinkite kepimo formoje, paskui išimkite ir aušinkite ant grotelių.
Naminiai morkų ledai
2–3 morkos,
2–3 šaukštai klevų sirupo,
50 g sviesto,
50 ml vandens,
žiupsnelis šafrano,
300 ml grietinėlės,
1 šaukštas riešutų kremo
su riešutų gabaliukais,
keli pusrytainiai su morkomis ir cinamonu,
20 g juodojo šokolado su lazdynų riešutais.
Morkas supjaustykite nedideliais gabalėliais ir sudėkite į keptuvę. Užpilkite klevų sirupu, sudėkite sviestą ir pilkite vandenį. Troškinkite apie 20 minučių ir sudėkite šafraną. Patroškinkite dar apie 10 minučių, kol morkos suminkštės.
Išvirtas morkas su sirupu sudėkite į skardą ir dėkite į šaldiklį 1–2 valandoms.
Sušaldytas morkas dėkite į daugiafunkcį trintuvą ir užpilkite dalimi grietinėlės. Sudėkite riešutų kremą su gabaliukais.
Trinkite iki ledų konsistencijos, vis pildami likusią grietinėlę.
Morkų ledus dėkite į indą, užtrupinkite pusrytainių su morkomis ir cinamonu, uždėkite dar ledų ir pagardinkite smulkintu juoduoju šokoladu su lazdynų riešutais.
Apverstas slyvų pyragas
2 šaukštai lydyto sviesto
(formai patepti),
2 šaukštai cukraus
(formai pabarstyti),
1 sauja mėgstamų uogų
(juodųjų serbentų, mėlynių, braškių ir kt.),
10 slyvų
(20 puselių),
2 kiaušiniai,
100 g cukraus,
žiupsnelis druskos,
100 g miltų,
50 g migdolų miltų
(jei nemėgstate, galite nedėti
ir berti 50 g paprastų miltų),
100 g sviesto,
1 šaukštelis kepimo miltelių,
1 citrinos žievelė.
Išklokite 30 cm skersmens kepimo formą sviestiniu popieriumi. Popierių patepkite 2 šaukštais lydyto sviesto ir apibarstykite 2 šaukštais cukraus.
Perpjaukite slyvas per pusę ir perpjauta puse dėkite ant sviestinio popieriaus. Išdėliokite taip, kokį norite matyti savo pyragą.
Į tarpus suberkite likusias uogas.
Suplakite kiaušinius su cukrumi, įberkite druskos. Kai jie suputos, berkite miltus, migdolų miltus ir maišykite. Išlydykite sviestą ir supilkite į tešlą. Suberkite kepimo miltelius, įtarkuokite citrinos žievelės, viską gerai išmaišykite.
Tešlą supilkite į formą ant slyvų ir tolygiai paskleiskite, ypač padenkite tarpus tarp slyvų. Kepkite 170 °C temperatūroje apie 30–35 minutes. Mediniu smeigtuku patikrinkite, ar pyragas iškepęs.
Leiskite pyragui pravėsti ir dar ant šilto uždėję lėkštę apverskite. Nuimkite sviestinį popierių.
Galite papuošti prieskoninėmis žolelėmis (mėtų, melisų lapeliais).
PATARIMAI:
Slyvas galite keisti kitais kaulavaisiais: persikais, abrikosais.
Ypač tinka valgyti su ledais: tiek šiltą, tiek šaltą.
