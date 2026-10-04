Trys idėjos rudens vakarienei

Kad gerai pažįstami produktai nevirstų tais pačiais patiekalais, prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė siūlo tris idėjas – nuo kvapnaus bulvių ir moliūgų kario iki greitai paruošiamo jautienos antrekoto ir citrusais kvepiančios vištienos.
Bulvių ir moliūgų karis
- 450 g bulvių,
- 450 g moliūgo,
- 3 šaukštai sviesto,
- 2 laurų lapeliai,
- 1 cinamono lazdelė,
- ½ šaukštelio garstyčių sėklų,
- 3 šaukštai natūralaus jogurto,
- 1 šaukštelis aitriosios paprikos miltelių,
- 1 šaukštelis malto kumino,
- 1 šaukštelis maltos kalendros,
- ½ šaukštelio ciberžolės,
- ¼ šaukštelio malto kardamono,
- 1 pomidoras,
- 1 šaukštelis citrinų sulčių,
- 180 ml vandens,
- druskos.
- Patiekti – virtų basmati ryžių.
Bulves ir moliūgą supjaustykite kubeliais. Bulvių gabalėlius pjaustykite kiek mažesnius, kad abi daržovės išvirtų panašiu metu. Didelėje keptuvėje ar puode ant vidutinės kaitros ištirpinkite sviestą. Sudėkite laurų lapus, cinamono lazdelę ir garstyčių sėklas. Trumpai pakepinkite, kol prieskoniai paskleis aromatą. Sudėkite jogurtą, suberkite aitriosios paprikos miltelius, kuminą, kalendrą, ciberžolę ir maltą kardamoną. Maišydami pakepinkite kelias minutes. Tuomet sudėkite smulkintą pomidorą, supilkite citrinų sultis ir dar trumpai pakepinkite.Supilkite vandenį, pagardinkite druska, sudėkite bulves ir moliūgą. Uždenkite ir ant nedidelės kaitros troškinkite apie 15–20 minučių, kol bulvės suminkštės, o moliūgas bus iškepęs, bet dar išlaikys formą. Jeigu reikia, įpilkite dar šlakelį vandens. Paragaukite, prireikus pagardinkite druska ir patiekite su basmati ryžiais.
Jautienos antrekotas su svogūnų ir garstyčių padažu
- 500 g jautienos antrekoto,
- 4 šaukštai alyvuogių aliejaus,
- 1 didelis svogūnas,
- 60 ml jautienos sultinio,
- 3 šaukštai raudonojo vyno acto,
- 4 šaukšteliai Dižono garstyčių,
- šviežiai maltų juodųjų pipirų,
- druskos.
Jautieną nusausinkite ir, jeigu reikia, supjaustykite porcijomis. Keptuvėje ant vidutinės ar aukštos kaitros įkaitinkite pusę alyvuogių aliejaus. Dėkite jautieną ir kepkite iki norimo iškepimo lygio. Iškepusią mėsą išimkite iš keptuvės, pagardinkite druska, pipirais ir uždenkite, kad neatvėstų. Į tą pačią keptuvę supilkite likusį aliejų, sudėkite plonais griežinėliais pjaustytą svogūną ir kepkite kelias minutes, kol jis suminkštės ir lengvai apskrus. Supilkite jautienos sultinį ir raudonojo vyno actą, sudėkite Dižono garstyčias. Maišydami kaitinkite apie 2 minutes ir mentele nugramdykite prie keptuvės dugno prikepusius mėsos gabalėlius – jie padažui suteiks dar daugiau skonio. Paruoštu svogūnų ir garstyčių padažu užpilkite jautieną ir patiekite iš karto.
VERTA ŽINOTI
- Ruošiant antrekotą svarbiausia jo neperkepti ir dėti tik į gerai įkaitintą keptuvę.
- Prieš kepant mėsą, verta ją išimti iš šaldytuvo kiek anksčiau ir gerai nusausinti – tuomet karštoje keptuvėje jos paviršius gražiau apskrus.
- Iškepto antrekoto neskubėkite pjaustyti, leiskite jam kelias minutes pailsėti – mėsa išliks sultingesnė.
Kubietiška vištiena su citrusiniu marinatu ir keptais svogūnais
- 600 g viščiukų broilerių vidinės filė,
- 4–5 česnako skiltelės,
- 60 ml šviežiai spaustų apelsinų sulčių,
- 60 ml žaliųjų citrinų sulčių,
- 1½ šaukštelio malto kumino,
- 1½ šaukštelio smulkintų raudonėlių,
- ½ šaukštelio juodųjų pipirų,
- žiupsnelis maltų kvapiųjų pipirų,
- druskos,
- 1 šaukštas aliejaus,
- 1 didelis svogūnas.
- Patiekti – virtų ryžių, žaliosios citrinos skiltelių, šviežių kalendrų.
Dubenyje sumaišykite smulkintą arba sutrintą česnaką, apelsinų ir žaliųjų citrinų sultis, kuminą, raudonėlius, juoduosius ir kvapiuosius pipirus ir druską. Vištieną sudėkite į marinatą, gerai išmaišykite ir palaikykite šaldytuve apie 30 minučių. Keptuvėje ant vidutinės ar aukštos kaitros įkaitinkite aliejų. Vištieną išimkite iš marinato, leiskite jo pertekliui nuvarvėti ir kepkite dalimis, kad gabalėliai keptuvėje nesusigrūstų. Kepkite, kol gražiai apskrus ir bus visiškai iškepę. Vištieną išimkite. Į tą pačią keptuvę sudėkite žiedais pjaustytą svogūną, pagardinkite trupučiu druskos ir kepkite, kol suminkštės ir apskrus. Ant vištienos sudėkite keptus svogūnus. Patiekite su ryžiais, žaliosios citrinos skiltelėmis ir, jeigu mėgstate, šviežiomis kalendromis.
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