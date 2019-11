Patiekalai iš morkų užtikrina sveiką mitybą ir skonių atradimus

Morkos šaltuoju metų laiku sulaukia didesnio dėmesio ne vien dėl to, kad kiekvienam sniego seniui reikia nosies. Šios daržovės yra puikus skaidulų, vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis, todėl labai naudingos sveikatai.

Pasak maisto gamybos eksperto, morkų patiekalais lengva praturtinti mitybą, nes dauguma receptų yra išties paprasti, o šviežių gėrybių kainos šiuo metu – pačios palankiausios.

Lietuviškame prekybos tinkle „Maxima“ didžiausią paklausą turi mūsų šalies ūkiuose užaugintos morkos. Anot prekybos tinklo komercijos vadovės Vilmos Drulienės, kilogramą morkų prekybos tinklo parduotuvėse rudens pabaigoje galima įsigyti vidutiniškai už 0,38 euro – už 20 procentų mažesnę kainą negu tuo pat metu pernai.

Visus metus populiariausiu pirkėjų pasirinkimu išlieka plautos lietuviškos morkos, kurių pardavimai per dešimt šių metų mėnesių siekia apie 2450 tonų. O vien „Linkėjimai iš kaimo“ skyrelyje siūlomų morkų parduota per 151 toną – 6 procentais daugiau negu per tą patį laikotarpį pernai.

„Geriausia morkas valgyti šviežias – jose bus daugiausia vertingų medžiagų. Termiškai apdorojamos morkos dalį vitaminų praranda, tačiau vis tiek labai tinka sveikai ir subalansuotai mitybai“, – pastebi maisto gamybos ekspertas Aidas Poleninas. Anot eksperto, kai iš parduotuvės į namus atkeliauja jau nuplautos morkos, daržoves galima greitai nuskusti, nuplauti tekančiu vandeniu ir paruošti valgymui.

A. Polenino teigimu, parduodamos mažos traškios morkytės yra greitas ir labai sveikas užkandis. „O jeigu įsigijote įprasto dydžio morkų, supjaustykite jas šiaudeliais ir ragaukite kartu su humusu“, – siūlo ekspertas ir ragina išbandyti dar tris paprastus patiekalų su morkomis receptus.

Morkų traškučiai

Reikės:

500 g morkų,

2 šaukštų aliejaus,

žiupsnelio druskos, pipirų, cinamono ir kario.

Paruošimas. Nuskuskite ir šiaudeliais supjaustykite morkas, užpilkite aliejaus ir apibarstykite prieskoniais. Viską išmaišykite ir sudėkite į kepimo skardą. Pašaukite į 200 laipsnių temperatūros orkaitę ir kepkite apie 15 minučių.

Morkų salotos su citrininiu garstyčių padažu

Reikės:

500 g morkų,

2 šaukštelių Dižono garstyčių,

1 šaukšto šviežiai spaustų citrinos sulčių,

2 šaukštų alyvuogių aliejaus,

1 šaukštelio medaus,

žiupsnelio druskos ir pipirų,

šiek tiek šviežių susmulkintų petražolių,

kelių smulkiai supjaustytų svogūnų laiškų.

Paruošimas. Nuskuskite ir sutarkuokite morkas, dubenyje sumaišykite garstyčias, citrinų sultis, medų, aliejų, druską ir pipirus. Į padažą suberkite morkas, šviežias petražoles ir susmulkintus svogūnų laiškus. Gerai išmaišykite. Prieš pateikiant, salotas 10 minučių palaikykite šaldytuve.

Morkų pyragas – be kviečių miltų ir be cukraus

Reikės:

500 g morkų,

4 kiaušinių,

150 ml agavų sirupo,

120 g avižų miltų,

90 g sviesto,

1 šaukštelio kepimo miltelių,

0,2 g natūralios vanilės.

Paruošimas. Smulkiai sutarkuokite morkas, lėtai ištirpinkite sviestą, o kiaušinius suplakite viename inde su agavų sirupu. Viską suberkite į vieną dubenį ir gerai išmaišykite. Vientisą masę sudėkite į kepimo formą. Pašaukite į 180 laipsnių orkaitę ir kepkite apie 45–50 minučių.

Prekybininkų duomenimis, morkų pardavimai į viršų kopti ima rudenį, piką pasieka gruodį, vėliau šiek tiek atslūgsta, o vasarį ir kovą vėl šauna į viršų. A. Poleninas pažymi, kad šaltuoju metų laiku į mitybą įtrauktos morkos padeda sustiprinti imuninę sistemą.