Paprasti, bet neprasti: kulinarijos klasika vadinami grikiai ir jų paruošimo idėjos

Pandemija ne tik pakoregavo lietuvių mitybos įpročius – nuo karantino pradžios stebimi ir išaugę sveikesnių maisto produktų pardavimai. Todėl, apie tai kalbanti „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė priduria, kad prekybos tinklo pirkėjai šiuo metu ypač daug dėmesio skiria savo maistingesniam lėkščių turiniui.

„Ne veltui tautiečių lėkštėse vis dažniau atsiduria sveiki ir sveikatai naudingi produktai. Kalbant apie pastaruosius, išties verta paminėti grikius. Šias kruopas lietuviai itin mėgsta, kadangi jų kaina – patraukli, paruošimas – lengvas, o nauda – didžiulė. Taip grikiai tapo noriai mūsų klientų perkama preke. Savo ruožtu, mes visuomet atsižvelgiame į pirkėjų poreikius ir stengiamės suteikti jiems kuo platesnę asortimento įvairovę bei aukščiausios kokybės prekių pasiūlą. Todėl „Maximoje“ kiekvienas pirkėjas gali atrasti jam priimtiniausius grikius – ekologiškus, skaldytus ir neskaldytus, skrudintus bei žalius“, – sako E. Dapkienė.

Tuo tarpu „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė sveikina žmonių pasirinkimą kasdienę mitybą papildyti grikiais. Anot jos, šios kruopos turi daugybę sveikatą gerinančių savybių – pavyzdžiui, jie ypatingai rūpinasi širdies veiklos ir kraujotakos sistemomis, taip pat drauge suteikia ir visai dienai užtenkančios energijos, padeda sureguliuoti gliukozės kiekį kraujyje, mažina spaudimą bei cholesterolį.

„Tai tik dalis šių kruopų privalumų. Norint jais pasinaudoti, grikius verta valgyti kuo dažniau, nes jie ne tik sveiki, bet ir neapsunkinantys organizmo. Tuo metu būdų, kaip šias kruopas paruošti, yra daugybė ir visi jie – teisingi. Visgi, prieš virimą verta juos šiek tiek pakepinti įkaitusioje, sausoje keptuvėje, kol šie ims sproginėti – taip vėliau juos išvirus galėsite mėgautis ne lipnia, bet biria koše. Be to, svarbu pabrėžti, kad verdant kruopoms, jų maišyti nereikia. Užtenka virimo pabaigoje patikrinti, ar jos paruoštos, tiesiog perbraukus per puodo dugną šaukštu. Jeigu vandens nebėra – grikiai išvirę“, – patarimais dalinasi B. Baratinskaitė.

Ta proga, atskleidusi esmines kruopų paruošimo gudrybes, B. Baratinskaitė dalijasi netradiciniais, tačiau labai gardžiais grikių patiekalų receptais.

Tiesiog pasakiškas: grybų, riešutų ir grikių rizotas

Reikės: 100 g grikių, 250 g pievagrybių, 1 svogūno, 1 skiltelės česnako, trečdalio stiklinės graikinių ir tiek pat anakardžių riešutų, žiupsnelio jūros druskos, šaukšto citrinos sulčių, šlakelio alyvuogių aliejaus, šiek tiek baziliko, pusės ekologiško sultinio kubelio, žiupsnelio druskos ir pipirų.

Gaminimas: naktį prieš patiekalo gaminimą vandenyje užmerkite riešutus, taip pat iš karto pasiruoškite grikius – užpilkite juos verdančiu sultiniu ir palikite nakčiai „pastovėti“. Sekančią dieną nuplaukite mirkytus riešutus ir sudėkite juos į trintuvą. Šalia įpilkite mažą stiklinę vandens ir viską sumalkite iki vientisos masės. Tuomet drauge supilkite citrinos sultis, suberkite druską ir viską išmaišykite.

Vėliau keptuvėje pakepinkite smulkintą svogūną ir česnaką, sudėkite baziliką ir suberkite per naktį mirkytus grikius – troškinkite viską apie 10 min. Kitoje keptuvėje pakepinkite smulkintus grybus, įberkite druskos bei pipirų – kepkite taip pat iki 10 min. Tada sumaišykite paruoštą riešutų kremą su grybais ir grikiais bei porą minučių viską patroškinkite.

„Šį grikių rizotą paruošti nėra sudėtinga, tačiau jis tikrai savo skoniu, aromatu ir išvaizda sužavės kiekvieną naujų skonių išsiilgusį gurmaną. Tai lengvas, gardus ir, žinoma, kitoks patiekalas su grikiais. O svarbiausia, vadovaukitės pagrindine taisykle jį gaminant – pasiduokite kūrybai ir drąsiai eksperimentuokite su norimomis daržovėmis, skirtingais riešutais bei įvairiais pagardais. Tai leis pamilti grikius iš naujo ir pažvelgti į juos visai kitu žvilgsniu“, – siūlo B. Baratinskaitė.

Mėgstantiems sočiai pasilepinti: grikių ir mocarelos kepsneliai

Reikės: 200 g grikių, 2 kiaušinių, 1 svogūno, 80 g smulkintos mocarelos sūrio, 60 g saulėje džiovintų pomidorų, žolelių prieskonių mišinio, žiupsnelio druskos bei pipirų.

Gaminimas: visų pirma, išvirkite grikius ir sugrūskite juos į košę. Tuomet susmulkinkite svogūną ir pakepinkite jį keptuvėje drauge su saulėje džiovintais pomidorais – keptas daržoves sudėkite šalia grikių. Vėliau suplakite kiaušinius, pagardinkite juos prieskoniais ir supilkite šalia kepsneliams paruoštos grikių ir daržovių tešlos – viską gerai išminkykite. Tuomet iš turimos masės suformuokite kepsnelius – į kiekvieno iš jų vidų įdėkite šiek tiek mocarelos ir kepkite keptuvėje, kol jie apskrus iki auksinės spalvos.

„Šie kepsneliai yra puiki alternatyva ne tik mėsos atsisakiusiems žmonėms, bet ir tiems, kam pabodo tradiciniai kotletai. Šis receptas gali nustebinti jūsų skonio receptorius tada, kai norisi išbandyti ką nors naujo savo virtuvėse. Jie ne tik sotūs, bet ir labai skanūs, o patiekti su šviežių daržovių salotomis gali tapti jūsų mėgstamiausiu lengvos vakarienės pasirinkimu“, – šypsosi maisto gamybos ekspertė.