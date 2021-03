Išeitis skubantiems: makaronai – ne tik greitiems, bet ir maistingiems pietums

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai primena, kad greitą gyvenimo ritmą suderinti su sveika mityba gali būti paprasčiau, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio – dažnai skubantiems užtenka į dienos pietų meniu įtraukti viso grūdo makaronus.

Maistingi pietūs skubantiems

„Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė pastebi, kad tautiečiai vis aktyviau domisi visaverte ir sveika mityba. Tačiau taip pat didžioji dalis pirkėjų aktyviai ieško ne tik maistingomis medžiagomis praturtintų, bet ir laiko nepareikalaujančių receptų pietums idėjų.

„Atidžiai stebėdami nuolat besikeičiančias pirkėjų krepšelių tendencijas šiandien galime patvirtinti, kad makaronai iki šiol užima itin svarbią vietą maisto planavime. Dėl to siekiame pirkėjams pasiūlyti ne tik kuo platesnį makaronų asortimentą, bet ir skirti didelį prioritetą produkcijos kokybei. Tai ypatingai liečia bakalėjos skyrius, kur kiekvienas pirkėjas gali atrasti jo poreikius atitinkančius makaronus – nuo tradicinių ar viso grūdo, iki skirtų gliuteno ar kviečių netoleruojantiems pirkėjams“, – sako E. Dapkienė.

Tuo tarpu „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė priduria, jog makaronai yra puikus skaidulinių medžiagų šaltinis. Anot jos, apsipirkimo metu pirkėjui atsakingai išsirinkus produktą, šiuo atveju – makaronus, galima sėkmingai išsaugoti energijos pojūtį net ir darbingiausios bei sunkiausios savaitės metu.

„Svarbu pabrėžti, kad bent pusė per dieną suvalgomų grūdinių produktų turėtų būti pilnagrūdžiai. Tokie makaronai turi itin daug žmogaus organizmui vertingų medžiagų, kurios padeda pagerinti virškinimą ar sureguliuoti medžiagų apykaitą. Be to, viso grūdo arba kietagrūdžiai kviečių makaronai daug ilgesniam laikui užtikrina mūsų sotumo jausmą, tad pavalgius dar ilgą laiką nesinorės užkandžiauti papildomais šokoladiniais batonėliais ar malšinti alkį dar vienu kavos puodeliu“, – dalijasi pastebėjimais B. Baratinskaitė.

Ta proga, pritrūkusiems įkvėpimo virtuvėje, maisto gamybos ekspertė dalijasi keliomis receptų su makaronais idėjomis, kurios nudžiugins ne tik gomurį, bet ir organizmą.

Tegyvuoja daržovės

Reikės:

50 g mėgstamų makaronų,

100 g brokolio,

1 raudonosios paprikos,

1 nedidelės cukinijos,

1 svogūno,

10 vyšninių pomidorų,

200 ml daržovių sultinio,

50 g grietinėlės,

1 česnako skiltelės,

šlakelio citrinos sulčių,

šiek tiek druskos, pipirų ir kitų mėgstamų prieskonių.

Pasūdytame vandenyje išvirkite makaronus taip, kaip nurodyta ant jų pakuotės. Likus porai minučių iki virimo pabaigos, sudėkite į puodą pjaustytą brokolį. Išvirus viską nukoškite bei nupilkite šaltu vandeniu – tai padės išsaugoti ryškią brokolio spalvą. Vėliau keptuvėje įkaitinkite aliejų, porą minučių pakepinkite smulkiai supjaustytą svogūną bei česnaką, šalia suberkite smulkintą cukiniją ir papriką. Kepkite, kol daržovės suminkštės – tada į keptuvę supilkite sultinį ir grietinėlę. Šiems užvirus, sudėkite į keptuvę paruoštus makaronus, brokolį bei per pusę supjaustytus vyšninius pomidorus. Viską apšlakstykite citrinos sultimis, pagardinkite mėgstamais prieskoniais ir gerai išmaišykite.

„Nors daržovės yra neatsiejama dalis nuo sveikos mitybos, visgi jos per retai atsiranda mūsų pietų lėkštėse. Iš tikrųjų vertėtų nepamiršti, kad jos yra vitaminų ir svarbiausių mineralinių medžiagų šaltinis. Dėl to daržovės puikiai dera su makaronais – šis duetas padės išsaugoti energiją tiek dirbantiems aktyvų protinį darbą, tiek daug judantiems“, – pasakoja B. Baratinskaitė.

Šaldytuve liko vakarienės likučių – išnaudokite makaronams

Reikės:

50 g pilno grūdo makaronų,

pusantro puodelio virtos arba keptos vištienos,

50 g šaldytų žirnelių,

2 saliero stiebų,

1 raudonojo svogūno,

1 česnako skiltelės,

saujos tarkuoto parmezano,

šlakelio citrinos sulčių,

šaukštelio „Dijon“ garstyčių,

2 šaukštelių majonezo arba graikiško jogurto,

taip pat pagal poreikį – druskos ir pipirų.

Šaldytuve radus galima išnaudoti ir smulkintus svogūno laiškus bei saulėje džiovintus pomidorus.

Makaronus išvirkite pagal instrukciją ant pakuotės. Tuo tarpu įkaitintoje keptuvėje pakepinkite smulkintus svogūną bei salierą. Jiems suminkštėjus, į keptuvę suberkite kubeliais pjaustytą vištieną, vėliau – tarkuotą parmezano sūrį ir viską gerai išmaišykite. Jeigu turite, kartu keptuvėje galite pakepinti ir svogūnų laiškus su saulėje džiovintais pomidorais. Taip pat atskirai indelyje sumaišykite garstyčias su majonezu arba graikišku jogurtu, viską pagardinkite citrinos sultimis bei druska ir pipirais. Vėliau išvirusius makaronus kartu su padažu supilkite į keptuvę bei viską gerai išmaišykite.

„Receptai su makaronais yra žavūs tuo, kad juos begaminant kiekvienas gali drąsiai eksperimentuoti ir pasijusti tikru virtuvės šefu. Makaronai yra puikūs pagalbininkai norint ne tik surasti sveiką recepto pietums alternatyvą, bet ir sunaudoti nuo vakarienės šaldytuve stovinčius maisto likučius – o tai gali kiekvieną iš mūsų paskatinti išbandyti naujus derinius, tausoti maistą, sutaupyti bei atrasti naujų skonių“, – B. Baratinskaitė.