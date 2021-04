Žiniasklaida: nutekinti 533 milijonų „Facebook“ vartotojų asmeniniai duomenys

Atskleisti duomenys apima daugiau nei 533 milijonų „Facebook“ vartotojų iš 106 šalių asmeninę informaciją, įskaitant daugiau nei 32 milijonus įrašų apie vartotojus JAV, 11 milijonus vartotojų Jungtinėje Karalystėje ir 6 milijonus vartotojų Indijoje.

Forume paskelbti telefono numeriai, „Facebook“ profilių adresai, vardai, vietos, gimimo datos, biografijos duomenys, kai kuriais atvejais ir el. pašto adresai.

„Insider“ peržiūrėjo nutekintų duomenų pavyzdį ir patikrino kelis įrašus, suderindamas žinomus „Facebook“ vartotojų telefonų numerius su duomenų rinkinyje nurodytais adresais.

„Duomenys galėtų suteikti vertingos informacijos kibernetiniams nusikaltėliams, kurie naudojasi asmenine žmonių informacija siekdami apsimetinėti jais arba apgaudinėja žmones perduodant prisijungimo duomenis“, – teigia kibernetinių nusikaltimų žvalgybos bendrovės „Hudson Rock“ vadovas Alonas Galas

Bendrovės vadovas informavo šeštadienį internete aptikęs nutekintą informaciją.

„Tokio dydžio duomenų bazė, kurioje yra privati ​​informacija – daugelio „Facebook“ vartotojų telefonų numeriai, neabejotinai paskatintų nusikaltėlius pasinaudoti duomenimis socialinės inžinerijos atakoms (arba) ​​įsilaužimams bandyti“, – „Insider“ sakė A. Galas.

Pirmą kartą nutekintus duomenis A. Galas atrado sausio mėnesį, kai to paties įsilaužimo forumo vartotojas paskelbė automatinį robotą, kuris mainais už kainą galėjo pateikti šimtus milijonų „Facebook“ vartotojų telefono numerių. Pagrindinė plokštė pranešė apie to roboto egzistavimą ir patikrino, ar duomenys buvo teisėti. Dabar visas duomenų rinkinys paskelbtas įsilaužimų forume nemokamai, todėl jis yra plačiai prieinamas visiems, turintiems elementarių IT įgūdžių.