Sraute – nevaldomas melas, bet feisbukui į tai nusispjaut: uždirba milžiniškus pinigus

Plačiau apie tai papasakojo „Debunk.org“ Lietuvos skyriaus vadovas Viktoras Daukšas.

– Jūsų tyrimas yra apie žmones, kurių veidai buvo panaudoti įvairiam melui ir apgaulėms.

– Aš netgi sakyčiau, kad šie žmonės buvo išnaudoti ir apvogti. Standartiškai, kai įvyksta kažkokie bendradarbiavimai, prekės ženklai moka pinigus, kad veidai būtų panaudoti. Tai, šiuo atveju, žmonės yra apvogti, jų teisės pažeistos. O tai, kad turime visą eilę įvairių šalių vadovų, prasideda klausimai ir dėl nacionalinio saugumo. Lenkijos ministro pirmininko lūpomis buvo kalbami žodžiai, naudojant technologiją, kviečiant lenkų žmones investuoti į netikrą investavimo platformą.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Mano atvaizdas taip pat buvo panaudotas kviečiant investuoti į kriptovaliutas. Aš neturiu nieko bendro su tuo. Koks yra šių apgaulių mastas?

– Milžiniškas. Todėl apie jį ir kalbame. Nesame matę tokio masto. Šiuo metu turime užfiksavę 1,1 tūkst. reklamų. Ir mes kalbame tik apie Baltijos šalis ir Lenkiją. O reklamos plinta ir per kitas Europos valstybes. Tai, įsivaizduokite, kiek sumokama pinigų „Metai“. Net jei už vieną reklamą sumokama iki 100 eurų, tai bendroje sumoje gaunasi milžiniški pinigai. Gaunasi kuriozinė situacija – žinomi žmonės apvogti, institucijų veidai išnaudoti. Estijoje žurnalistai atrado žmones, kurie nukentėjo ir bendroje sumoje prarado apie 100 tūkst. eurų. Žinome atvejų ir Lietuvoje, kai žmonės prieina prie žinomų žmonių ir klausia, kaip jie uždirbo tuos 2 mln. eurų. Žmonės tikrai gali patikėti. Pastaraisiais mėnesiai sukčiai pradėjo naudoti nieko bendro su Lietuva neturinčius puslapius, per kuriuos leidžia reklamas.

– „Facebook“ iš to uždirba labai daug. Kai kažkas paprašo ištrinti vieną ar kitą reklamą, jiems į tai nusispjauti.

Tai, vienos platformos imasi veiksmų, o kitos sistemingai leidžia apgaudinėti mūsų piliečius. Negano to, dar ir pelnosi iš to.

– Kalbame apie visą eilę įstatymų pažeidimų. Tai yra netikros platformos, kurios neturi finansinių licencijų. Tada atvaizdų pavogimas, žmonių apgavystės yra rimti pažeidimai. „Meta“ nesilaiko įstatymų ir yra reguliuojama Baudžiamuoju kodeksu. Vyriausybė ir Nacionalinis krizių valdymo centras ženkliai dirbo prie šito ir pridavė tuos duomenis „Metai“. Bet „Meta“ pasirinko ignoruoti. Jau ketvirtas mėnesis, kai nesiimama jokių veiksmų. Tuo tarpu turime pavyzdžių su kitomis platformomis. Praėjusią savaitę atsirado klastotė su Landsbergio balsu. Pranešus „Youtube“, įrašas buvo pašalintas per tris valandas. Tai, vienos platformos imasi veiksmų, o kitos sistemingai leidžia apgaudinėti mūsų piliečius. Negano to, dar ir pelnosi iš to.

– Dirbtinis intelektas gali sukurti tai, ko nėra. Koks tai iššūkis?

– Čia jau prasideda toks keistas pasaulis. Mes matome veidus ir į tų žmonių lūpas galime įdėti bet ką. Tos klastotės padarytos labai profesionaliai. Žiūrint į mažą telefono ekranėlį, praktiškai neįmanoma suprasti, kad tai buvo sugeneruota dirbtinio intelekto. Mes, kaip treniruoti analitikai, atskiriame. Išdidiname per didelį ekraną ir matome, kad lūpos juda ne taip, kaip turėtų.

– Pasaulis būtų daug geresnis, jei žmonės nesinaudotų „Facebook“ platforma. Galbūt nebūtų buvę ne tik „Brexito“, bet ir šito susipriešinimo per pandemiją bei galbūt ir karo Ukrainoje. Ar pritariate man?

– Nepritariu. Aš manau, kad tai yra evoliucija. Stipriausi turi išgyventi ir prisitaikyti. Akivaizdu, kad jiems rūpi tik pelnas.