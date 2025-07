Skaitmeninis šlamštas telefone – naujasis XXI a. triukšmas

Nors atrodo, kad nuotraukos ar e. laiškai netrukdo, ekspertai įspėja – per didelis skaitmeninis šlamštas gali kenkti jūsų produktyvumui ir nuotaikai.

„Dažnam žmogui tai sukelia stresą, nerimą – susikaupia neatsakyti laiškai, nesutvarkytos nuotraukos, per daug atidarytų langų telefone ar kompiuteryje. Visa tai sukuria per daug informacinio triukšmo ir gali varginti. Be to, dėl to kenčia ir įrenginiai ar net piniginė, kai dėl daugybės sukauptų dokumentų tenka mokėti už vis didesnę virtualiąją saugyklą“, – sako „Tele2“ inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius.

Pasak jo, milžiniški duomenų mūsų įrenginiuose kiekiai – šiuolaikinė problema, kurios ankstesnės kartos neturėjo. Šiandien skaitmeninė netvarka tapo tylia, bet nuolatine mūsų kasdienybės dalimi – beveik kiekvienas iš mūsų su tuo susiduria. Tačiau kai kuriems šis įprotis perauga į vadinamąjį skaitmeninį kaupimą – augantį norą viską saugoti ir nepaleisti, net jei tai nebenaudinga ar trukdo.

A. Lukošius sako, kad skaitmeninis tvarkymasis, lygiai kaip ir fizinės aplinkos švarinimas – įprotis, kurį reikia ugdyti. Tvarkos įvedimas skaitmeninėje erdvėje ir sąmoningesnis pačių technologijų naudojimas gali prisidėti prie geresnės jūsų nuotaikos.

Kartu su Vilniaus universitetu (VU) parengtas, mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos gyventojai yra labiau linkę į perteklinį socialinių tinklų naudojimą ir dažną telefono tikrinimą. Tokio elgesio paplitimas Lietuvoje – dukart didesnis nei kitų ES šalių vidurkis. Socialiniai tinklai, tokie kaip „Facebook“, „Instagram“ ar „TikTok“, yra sukurti taip, kad nuolat trauktų dėmesį, ir gali nesąmoningai sukelti priklausomybę.

„Visi turime daugiau skaitmeninės netvarkos, nei manome, – sako A. Lukošius. – Tačiau jei į tai pažiūrėsime rimtai ir skirsime bent šiek tiek laiko tvarkai, galime reikšmingai pagerinti savo kasdienybę – tiek produktyvumą, tiek vidinę ramybę.“

Tyrimą „Lietuvos visuomenės emocinis atsparumas“ bendrovės „Tele2“ užsakymu atliko UAB „Norstat“ 2024 m. Tyrimas reprezentuoja 18–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų, kurie naudojasi internetu, nuomonę. Tyrimo metu apklausta daugiau nei 2 tūkst. respondentų.

Patarimai kasdieniams įpročiams

1. Išjunkite nereikalingus pranešimus. Nustokite gauti e. laiškus iš prekybos centrų ar elektroninių parduotuvių kuriomis nesinaudojate, apribokite ar visai išjunkite iššokančius pranešimus toms programėlėms, kuriomis naudojatės retai arba kurių informacija neskubi. Pranešimai veikia kaip „minties uodai“ – maži, bet nuolat trukdo susikaupti.

2. Nustatykite ribas. Pasinaudokite telefono režimu „netrukdyti“, kai dirbate susikaupę ir sąmoningai ribokite laiką socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, vietoj automatinio naršymo socialiniuose tinkluose „Instagram“ ar „TikTok“ bet kuriuo dienos metu, skirkite tam aiškų laiką – 15 minučių per pietus. Taip pat naudinga išsivalyti socialinių tinklų srautą – sekite tik tai, kas jus įkvepia ar informuoja.

3. Paskirkite laiką skaitmeniniam poilsiui. Viena diena be telefono ar bent kelios vakaro valandos be ekranų gali gerokai sumažinti įtampą. Vietoj „greito patikrinimo“ prieš miegą – knyga ar pasivaikščiojimas lauke.

4. Susikurkite skaitmeninės tvarkos rutiną. Kasdien skirkite vos 5–10 minučių nereikalingiems failams, nuotraukoms ar žinutėms ištrinti ir netrukus pajusite skirtumą, o užduotis išsivalyti nebeatrodys neįveikiama. Pradėkite nuo konkrečių tikslų, pavyzdžiui: „Šiandien peržiūrėsiu 100 nuotraukų ir ištrinsiu bent pusę.“