Šių metų kovas buvo vienas karščiausių istorijoje

C3S teigimu, 2020-ųjų kovas pasaulyje buvo 0,68 laipsnio šiltesnis už daugiametį (1981–2010 m.) kovo mėnesio temperatūros vidurkį. Šių metų kovas buvo toks pat karštas, kaip 2017 ir 2019 m. kovas, ir pagal temperatūrą nusileido tik 2016-ųjų kovo mėnesiui.

Visoje Europoje temperatūra buvo beveik 2 laipsniais aukštesnė nei daugiametis vidurkis.

Nuo pramonės revoliucijos pradžios, kuomet dėl žmonių deginamo iškastinio kuro pradėjo smarkiai didėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, vidutinė pasaulio oro temperatūra šoktelėjo daugiau nei 1 laipsniu.

Pastarieji penkeri metai buvo patys karščiausi istorijoje, o 2019-ieji buvo antri karščiausi metais nuo orų stebėjimo pradžios. Už praėjusius metus karštesni buvo tik 2016-ieji, kuomet temperatūrą padidino neįprastai stiprus El Niño reiškinys.