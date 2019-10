Patarimai, kaip apsaugoti savo išmaniuosius įrenginius

Varle.lt ir ESET Lietuva specialistai dalijasi aktualiais saugumo patarimais.

Operacinės sistemos ir programų atnaujinimai

Nesvarbu, koks įrenginys ar operacinė sistema – jos atnaujinimai yra svarbūs kiekvieno įrenginio saugumui. Itin aktualūs įvairias saugumo spragas ištaisantys atnaujinimai, kurie užtikrina, kad jūsų kompiuteris ar išmanusis telefonas bus mažiau pažeidžiamas kibernetinių grėsmių ir programišių atakoms. Nepamirškite atnaujinti ir naudojamų programų, nes pasenusi programinė įranga taip pat kelia grėsmę jūsų duomenų saugumui.

Pažangi antivirusinė programa

Varle.lt ir ESET Lietuva saugumo ekspertai vieningai sutaria, kad bazinės įrenginių apsaugos jau seniai nebepakanka – būtina rinktis interneto apsaugos sprendimus tiek kompiuteriams, tiek išmaniesiems telefonams. Pastarųjų apsauga yra itin aktuali, nes vis daugiau vartotojų naudojasi mobiliąja bankininkyste, telefone tikrina el. paštą, apsipirkinėja ir atlieka aibę kitų svarbių operacijų.

Rekomenduojama rinktis pažangius saugumo sprendimus, kurie atpažįsta sukčiavimo atakas ir neleidžia vartotojams patekti į kenksmingas svetaines: šiuo konkrečiu atveju pažangi antivirusinė programa identifikuotų žinutę kaip kenksmingą, taip pat spaudžiant nuorodą perspėtų vartotoją apie potencialiai kenksmingą svetainę.

Saugūs slaptažodžiai

Stiprus slaptažodis yra vienas iš svarbiausių saugaus naršymo internete sudedamųjų dalių. Rekomenduojama naudoti skirtingus prisijungimo slaptažodžius el. paštui ir socialinių tinklų paskyroms, neleisti naršyklei jų įsiminti. Taip pat patariama nenaudoti turimų prisijungimų vartotojo identifikavimui kitose svetainėse, kurios suteikia galimybę prisijungti su turima „Facebook“ ar „Google“ paskyra.

Prižiūrimos internetinės kameros

Beveik kiekvienas išmanusis įrenginys – nuo kompiuterio iki telefono – turi integruotą internetinę kamerą. Be to, kad internetinės kameros suteikia galimybę žmonėms bendrauti ir fiksuoti norimas akimirkas, jos atveria kelią grėsmei būti sekamam, o vėliau šantažuojamam.

Vartotojams rekomenduojama arba uždengti nenaudojamą internetinę kamerą, kaip tą daro net pats „Facebook“ vadovas Markas Zuckerbergas, arba pasirūpinti papildomomis saugumo priemonėmis. Pavyzdžiui, tokie visapusiškos apsaugos sprendimai, kaip „ESET Internet Security“, nuolat stebi kompiuteryje veikiančius procesus ir programas, kad nustatytų, kurie iš jų nori jungtis prie internetinės kameros. Vartotojai yra nedelsiant įspėjami apie netikėtus bandymus prisijungti prie kameros tam, kad juos būtų galima blokuoti.

Saugus namų internetas

Už namų interneto ryšį atsakingas įrenginys dažniausiai pamirštamas tą pačią akimirką, kai pajungiamas veikti, ir ramiai sau dulka ant spintos ar kitoje mažiau matomoje vietoje, kol kas nors neatsitinka. Pasak ESET Lietuva saugumo specialistų, interneto maršrutizatorius, prie kurio jungiasi visi išmanieji namų įrenginiai, dažniausiai yra mažiausiai apsaugotas, todėl labiausiai pažeidžiamas kibernetinių atakų ar kenkėjų.

Varle.lt tinklo įrangos specialistų teigimu, neapsaugotas maršrutizatorius gali nukreipti vartotoją į kenkėjišką puslapį, arba gali būti panaudotas atakuojant kitus įrenginius namų tinkle, šnipinėti vartotojus per išmaniuosius įrenginius. Be to, įtrauktas į „botnet“ tinklus, maršrutizatorius gali vykdyti DDoS atakas.

Pažangios antivirusinės programos aptinka namų maršrutizatoriaus pažeidžiamumus: nustato silpnus slaptažodžius arba pasenusią programinę įrangą. Taip pat leidžia matyti, kokie įrenginiai yra prisijungę prie namų tinklo: vartotojai gali įvertinti, ar šie įrenginiai neturi pažeidžiamumų, galinčių sukelti grėsmę jų duomenims.

Išmaniojo televizoriaus apsauga

Pasak saugumo ekspertų, išmanieji televizoriai vis dažniau tampa kenksmingų programų taikiniu. Programišiai, perėmę išmaniojo televizoriaus valdymą, gali ne tik atakuoti kitus tame pačiame namų tinkle esančius įrenginius, bet ir naudojantis integruotomis kameromis bei mikrofonais šnipinėti vartotojus, rinkdami jautrius, asmeninius duomenis.

Tad vartotojams patariama pasirūpinti ir išmaniųjų televizorių apsauga. Saugumo sprendimų kūrėja ESET siūlo apsaugoti „Android TV“ operacinę sistemą naudojančius įrenginius su nemokama programėle „ESET Smart TV Security“.

Saugus elgesys internete

Venkite lankytis abejotinos reputacijos interneto svetainėse, susijusiose su nemokamų programų parsisiuntimu, suaugusiųjų turiniu ar lošimais. Taip pat neatidarinėkite įtartinų el. laiškų ir jų prisegtukų, ypač gautų iš nežinomų siuntėjų – tai gali būti kompiuterinis virusas. Dėl šios priežasties taip pat patariama nediegti nelegalios programinės įrangos, nes „nulaužtoje“ programoje gali būti kenkėjų.

Internete apstu fiktyvių el. parduotuvių, skirtų išvilioti vartotojų pinigus ir apkrėsti įrenginius kenksmingomis programomis, tad vartotojams patariama būti budriems ir rinktis tik žinomas el. svetaines.

Darykite atsargines duomenų kopijas

Ne tik verslui, bet ir namų vartotojams saugumo ekspertai pataria daryti atsargines duomenų kopijas. Nuotraukas ir svarbius dokumentus saugokite ne tik standžiajame kompiuterio diske, bet ir patikimose debesijos talpyklose ar išoriniuose diskuose. Pažengusiems vartotojams siūlome rinktis premium lygio antivirusines programas, kaip „ESET Smart Security Premium“, kuri vartotojams siūlo duomenų šifravimo funkciją. Šifruoti duomenys yra kur kas labiau apsaugoti nuo jų pažeidimo ar panaudojimo piktiems tikslams.