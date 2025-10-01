Muskas paskelbė apie planus sukurti „Wikipedia“ konkurentę „Grokipedią“

E. Muskas, kuriam priklauso socialinės žiniasklaidos platforma „X“, sakė, kad naujoji paslauga „smarkiai patobulins“ jau seniai veikiančią laisvą internetinę enciklopediją, kurios įrašus kuria ir redaguoja viso pasaulio savanoriai.
Milijardierius jau seniai kaltina „Wikipedią“ politiniu šališkumu, teigdamas, kad ji atspindi kairiąsias pažiūras. Pats E. Muskas vis dažniau laikosi dešiniųjų pozicijų.
Davidas Sacksas, E. Musko sąjungininkas, kurį prezidentas Donaldas Trumpas neseniai paskyrė savo administracijos dirbtinio intelekto įgaliotiniu, prieš pat E. Musko pranešimą kritikavo „Wikipedia“ turinio naudojimą DI programinei įrangai apmokyti.
Pavadinimas „Grokipedia“ kilo iš „xAI“ pokalbių roboto „Grok“, kurį E. Muskas apibūdino kaip „maksimaliai ieškantį tiesos“. Tačiau pastaraisiais mėnesiais „Grok“ sukėlė diskusijų, nes pateikė antisemitinių pastabų, kurias E. Musko bendrovė aiškino programavimo klaidomis.
