 Mirė lietuvių fizikas Juozas Vidmantis Vaitkus

Mirė lietuvių fizikas Juozas Vidmantis Vaitkus

2026-06-12 12:40
ELTOS inf.

Eidamas 86 metus, mirė vienas iš puslaidininkių fizikos pradininkų Lietuvoje, Vilniaus universiteto (VU) profesorius emeritas, habilituotas mokslų daktaras Juozas Vidmantis Vaitkus, penktadienį pranešė VU Fizikos fakultetas.

Juozas Vidmantis Vaitkus
Juozas Vidmantis Vaitkus / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

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„Netekome mokslo lyderio, įžvalgaus mokslininko, plataus akiračio erudito, įkvepiančio mokytojo, geranoriško bendradarbio, nuoširdaus draugo. (...) Dėkojame profesoriui už tą šviesą, kurią jis skleidė 85 savo gyvenimo metus“, – rašoma fakulteto pranešime.

Atsisveikinimas su profesoriumi vyks Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje sekmadienį birželio 14 d. nuo 16 iki 20.30 val. ir pirmadienį nuo 9 iki 11.30 val. J. V. Vaitkus bus laidojamas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

J. V. Vaitkus gimė 1941 m. kovo 19 d. Kalnaberžėje, Kėdainių rajone.

1986–1991 m. ir 2002–2007 m. profesorius ėjo VU prorektoriaus pareigas, buvo ilgametis VU Puslaidininkių fizikos katedros vedėjas, vadovavo VU Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutui bei VU–CERN Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centrui.

Profesorius buvo Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, ilgai pirmininkavo Lietuvos fizikų draugijai, savo mokslinių tyrimų rezultatais ir tarptautiniu bendradarbiavimu garsino Lietuvos vardą.

Jo iniciatyva pradėtas ir aktyviai plėtotas Lietuvos mokslinis bendradarbiavimas su CERN.

J. V. Vaitkus paskelbė daugiau kaip 400 mokslinių straipsnių, yra 17 išradimų autorius. Jis taip pat rengė metodinius leidinius, vadovėlius.

1996, 2005, 2021 m. jis buvo paskelbtas Lietuvos mokslų premijos laureatu, 2002 m. – apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi, o 2021 m. – Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Šiame straipsnyje:
Juozas Vidmantis Vaitkus
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fizikas

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Užuojauta. Pamenu, kad būdamas moksleiviu ir domėdamasis fizika, gerai žinojau šitą pavardę. Jis ir kvantinės elektronikos pradininkas Algis Piskarskas buvo kilę iš Kėdainių rajono. O visi šitie mokslai į Lietuvą atėjo iš Maskvos. Jie ten ir studijavo, ir aspirantūras baigė.
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