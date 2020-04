Kuo yra ypatingas „Xiaomi Mi Note 10“? (apžvalga)

Tai net 9 kartus daugiau nei turi „iPhone 11“ arba „Google Pixel 4“. Be to, šis „Xiaomi“ flagmanas yra kur kas pigesnis ir siūlo ne tik pažangias fotografavimo galimybes, bet ir, panašu, kad ko gero geriausią autonomoninio veikimo laiką savo segmente. Varlė.lt telefonų specialistai išsamiai apžvelgė „Xiaomi Mi Note 10“ modelį ir pasidalino savo įspūdžiais.

„Xiaomi Mi Note 10“ dizainas: gražus, bet ne unikalus

Ko gero pagrindinė šiuolaikinių išmaniųjų telefonų dizaino problema ta, kad jie tapo visiškai vienodi ir „Mi Note 10“ ši tendencija taip pat neaplenkė. Žiūrint iš priekio šis modelis panašus į daugelį kitų flagmanų: didelis berėmis ekranas, užapvalinti kampai ir lašelio formos priekinės kameros išpjova. Iš telefonų masės jį išskiria nebent lenkti ekrano kraštai. Stiklinis galinis dangtelis su gradiento apdaila ir vertikalus kamerų blokas taip pat nesuteikia „Mi Note 10“ savitumo.



Šios Varlė.lt apžvalgos herojus yra tikrai nemažas telefonas, todėl kompaktiškų įrenginių mėgėjams verčiau paieškoti kitų variantų. Bendrai, „Mi Note 10“ atrodo įspūdingai ir prabangiai. Tokį įrenginį rankose laikyti išties didelis malonumas.

Iš dešinės pusės yra garso reguliavimo ir maitinimo mygtukai. Ant apatinės kraštinės rasime mikrofoną, garsiakalbį, Dual-SIM lizdą ir C tipo USB bei 3,5 mm garso jungtį. Viršuje yra antras mikrofonas bei IR jungtis. Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas yra integruotas į ekraną. Jis veikia labai greitai ir tiksliai, tačiau kiek dar nusileidžia tradiciniams sprendimams. Taip pat gamintojas yra numatęs veido atpažinimo funkciją priekinės kameros dėka, tačiau reikėtų paminėti, kad visiškoje tamsoje ji neveikia.

„Xiaomi Mi Note 10“ ekranas

„Xiaomi Mi Note 10“ gavo 6,47 col. įtrižainės ekraną, kuris pasižymi AMOLED technologija. Matricos raiška yra Full HD+, kas reiškia 398 ppi pikselių tankį tokiai įstrižainei. Ekranas yra dengtas „Corning® Gorilla® Glass 5“ stiklu. Ekranas tikrai labai ryškus ir lengvai įskaitomas šviečiant net ir ryškiai saulei. Matymo kampai geri, jokių problemų su spalvų perteikimu taip pat nėra. Tradiciškai nustatymuose galima keisti spalvinę gamą: pakoreguoti atspalvius į šiltesnius ar šaltesnius tonus. Pagal nutylėjimą yra nustatytas automatinis kontrasto reguliavimas priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. Beje, „MIUI 11“ sąsajos dėka atsirado tamsus režimas tapetams ir suderinamoms programėlėms (yra galimybė įjungti jį pagal tvarkaraštį). Taip pat vertėtų paminėti, kad „Mi Note 10“ palaiko HDR technologiją.

„Xiaomi Mi Note 10“ kamera visiems gyvenimo atvejams

Penkių modulių kamera – tikras šio modelio pasididžiavimas. Vertėtų paminėti, kad jos dėka, „Mi Note 10“ gavo 121 balą „Dx0Mark“ reitinge ir tokiu būdu pasidalino su „Huawei Mate 30 Pro“ lyderio karūną.

Dar vienas dėmesio vertas faktas kalbant apie kameras yra tas, kad „Mi Note 10“ tapo pirmuoju komerciniu išmaniuoju telefonu su 108 MP jutikliu (f/1.7, optinis stabilizavimas, Samsung ISOCELL Bright HMX).

Be pagrindinio, „Xiaomi Mi Note 10“ turi dar keturis kameros jutiklius:

• 5 MP ultra teleobjektyvas (10x hibridinis priartinimas, 50x skaitmeninis priartinimas)

• 20 MP, 117° plataus kampo objektyvas

• 12 MP portretų objektyvas

• 2 MP makro objektyvas

Pagrindinės kameros dėka dienos metu užfiksuotų nuotraukų detalumas išties išskirtinis. Priartinus kadrą, galima pamatyti kiekvieną detalę ir paprasta įskaityti užrašus net ir nuo gerokai nutolusių pastatų. Vertėtų pažymėti, kad pagal nutylėjimą įrenginys fiksuoja 27 MP kadrus: jis apjungia keturis pikselius į vieną taip, kad galėtų surinkti daugiau šviesos ir pagerinti nuotraukų kokybę. Nuotraukų kokybė fotografuojant tamsiuoju paros metu taip pat maloniai stebina ir nenusileidžia naktinio režimo fotografavimo lyderio – „Huawei P30 Pro“ siūlomai kokybei.

Plačiakampis objektyvas pakankamai standartinis: jis leidžia į kadrą įtraukti daugiau, tačiau dėl to nukenčia vaizdo detalumas. Tačiau tamsiuoju paros metu jis beveik bevertis, nes nėra optinio vaizdo stabilizavimo ir nepalaikomas naktinis režimas. O štai portretų kamera puikiai susitvarko su savo užduotimi, nes fonas išliejamas aiškiai palei kontūrus ir nei vienas nereikalingas plaukelis ant galvos nesusilieja. Fono išliejimo gylį galima keisti fotografavimo metu arba po jo. Makro objektyvas gali fokusuoti nuo 2 iki 10 cm ir iš tikrųjų daugiau apie jį ir nėra ką pasakyti.

„Xiaomi Mi Note 10“ kamera turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Stipriosios pusės: aukšto lygio detalumas, praktiškai dvigubai brangesnių flagmanų lygio naktinis režimas, kokybiškas portretų režimas. Kameros trūkumai: triukšmas filmuojant, nėra 4K 60 kadrų/sekundę filmavimo, plačiakampis objektyvas neturi naktinio režimo. Tačiau bendrai tokios kainos segmente tai yra geriausia kamera, mat už tokią pinigų sumą nerasite tiek kamerų modulių viename įrenginyje ir tokios puikios nuotraukų kokybės.

„Xiaomi Mi Note 10“ našumas

Jau turbūt visi įprato, kad žodis „flagmanas“ dažniausiai reškia tik pažangiausius konstrukcijos elementus. 2019 m. pabaigos išmaniajame telefone norisi matyti mažiausiai 855, nekalbant jau apie 855+ „Snapdragon“ procesorių. Tačiau „Xiaomi“ turi kiek kitokią nuomonę dėl šio dalyko. Gamintojas aprūpino savo modelį aštuonių branduolių „Snapdragon 730G“. Kodėl? Tikriausiai tam, kad galėtų sumažinti galutinę „Mi Note 10“ kainą. Tačiau nereikėtų galvoti, kad dėl to stipriai nukentėjo įrenginio našumas. Galingumo atsargumų iš esmės čia pakanka bet kokiems uždaviniams ir sudėtingiems žaidimams taip pat. Įrenginys veikia sklandžiai ir greitai ir kažkokie vėlavimai čia retas reiškinys.

Rekordus mušanti baterija

Atskirų aplodismentų yra verta „Xiaomi Mi Note 10“ 5260 mAh baterija. Tai tiesiog gigantiška talpa turint omenyje tokį ploną korpusą ir pati didžiausia „Xiaomi“ istorijoje. Taigi galima teigti, kad turime naują autonomoninio veikimo rekordą, nes Varlė.lt testavimo metu „Mi Note 10“ maksimalaus ryškumo vaizdo įrašus rodė daugiau nei 16 valandų!

Žinoma, išmanusis palaiko greitąjį 30W įkrovimą. Be to, tokio galingumo maitinimo adapteris yra ir komplektacijoje. Jo dėka „Mi Note 10“ iki 57% įkraunamas per pusvalandį, o iki 100% – per 1 val. ir 5 min.

Apibendrinimas

Varlė.lt telefonų specialistų teigimu, „Mi Note 10“ – tai visų pirma, kamerofonas. Ir su kameromis šis išmanusis neturi jokių problemų: yra jutikliai visiems gyvenimo atvejams. Tiesa, telefonas filmuoja dar ne visai sklandžiai ir tobulai, tačiau vilties teikia programinės įrangos optimizavimas. Telefonas turi tikrai labai ilgai veikiančią bateriją, simpatišką dizainą, ryškų ekraną ir puikią kainą.