Konkurentas, pražudęs „Skype“: nuo smulkmenų iki dirbtinio intelekto

Tiek „Skype“, tiek „Discord“ funkcija yra labai panaši – susisiekti su kitais žmonėmis. Dar prieš atsirandant ir išpopuliarėjant „Messenger“ ir „Discord“ programoms tai buvo bene vienintelis būdas susisiekti su toli gyvenančiais giminaičiais.
Pakilimas ir nuosmukis
„Skype“ pasirodė 2003 metais ir veikė iki pat 2025 m. gegužės 5 dienos. Bene didžiausia priežastis, kodėl „Skype“ greitai buvo pradėta naudoti daugelio, – paprasta, ji buvo nemokama, lygiai kaip ir šiuolaikinis „Discord“.
Nors ir nemokama, 2009 m. „Skype“ jau buvo verta 2,75 mlrd. JAV dolerių, fiksuota apie 663 mln. vartotojų.
Dar 2019 m. „Skype“ buvo savo populiarumo epopėjoje, ji buvo šeštoje vietoje pagal atsisiuntimų skaičių.
Tačiau greitai susidurta su milžiniška konkurencija. „Skype“ nebespėjo koja kojon su gerokai pranašesniais konkurentais, kurie siūlė dailesnį dizainą, geresnes funkcijas.
Bandyta „kapanotis“ – 2020 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su „PayPal“, tačiau tai programos neišgelbėjo.
Tyliai ir galingai
Kol „Skype“ mėgavosi populiarumu, 2015 m. tyliai pasirodė programa „Discord“. Jos funkcijos yra bene tokios pačios, tačiau ji turėjo vieną ypatingą įrankį – serverius.
Ne pokalbių grupes, kurias galima buvo kurti ir „Skype“, tačiau viešus (jei tam yra noras) serverius, kuriuose galima kontroliuoti bene viską. Pridėti savo jaustukų, juokingų paveikslėlių, blokuoti ar nutildyti vartotojus ir t.t.
Jau net nekalbant apie galimybę atsidaryti internete prieinamą skelbimų lentą ir prisijungti prie kitų serverių, renkantis pagal temas, raktažodžius.
Žinoma, galima kurti ir asmenines grupes, kuriuose keli žmonės. Tačiau tokių grupelių funkcionalumas ribotas, lyginant su serverio.
Kitaip tariant, „Discord“ nurungė konkurentą didesnėmis galimybėmis, suteikusi vartotojams daugiau laisvės. Laisvės ne tik susijungti su kitais ir rinktis, kaip tą daryti, tačiau net ir tokių smulkmenų kaip profilio detalių keitimas, mėgstamų veiklų žymėjimas ir t.t.
„Discord“ labai pamėgo jauni žmonės ir ne tik. 2023 m. JAV supurtė skandalas, mat būtent per šią programą vienas žioplys norėjo pasipuikuoti prieš kitus, serveryje esančius žmones ir paviešino įslaptintus dokumentus.
Programa taip pat labai sėkmingai įdiegė dirbtinį intelektą: įvairius robotukus, kurie pagelbėja tūkstantiniuose serveriuose. Ką šie robotai daro? Įvairias smulkmenas, tarkime, prisijungus naujam nariui, jį pasveikina.
Tokios elementarios ir paprastos funkcijos „Skype“ buvo tiesiog neįsivaizduojamos.
Šiandien „Discord“ vertinama apie 8,5 mlrd. JAV dolerių, tačiau tai net nėra pikas. Didžiausią vertę programa pasiekė dar kol „Skype“ merdėjo – 2021 m. „Discord“ vertė siekė net 15,2 mlrd. JAV dolerių.
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