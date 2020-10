Kaip jus gali apsaugoti VPN?

Visgi, kai kurie žmonės gali nė neįsivaizduoti, kas yra tas VPN bei kam jis reikalingas? Nors tai aktualu beveik kiekvienam interneto vartotojui, neretas žmogus net nėra girdėjęs šio pavadinimo. Jeigu taip yra ir Jums, nedvejokite ir skaitykite toliau, o mes trumpai paaiškinsime kas tai yra, kam tai reikalinga bei kaip ir nuo ko gali mus apsaugoti?

Jeigu dirbate tam tikroje įmonėje nuotoliniu būdu, tuomet tikėtina, jog Jūsų darbo organizavimui yra naudojamas būtent VPN. Tai išties patogu, mat būdami tiesiog namuose, vis tiek galite prisijungti prie įmonės tinklo. Neretai Jums tereikia žinoti VPN serverio adresą bei suvesti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Kaip jau minėjome anksčiau, įmonių savininkams tai pagelbėja norint apsaugoti duomenis bei serverius, kadangi tai sukuria savotišką „tunelį“, kuriuo užšifruota informacija keliauja nuo siuntėjo iki gavėjo ir niekur kitur. Be to, įmonėms šis tinklas naudingas ir tuo, jog vadovas ar direktorius visuomet matys tai, ką darė darbuotojai, jeigu šie jungsis prie VPN ir turės savo asmeninę paskyrą. Todėl, jeigu manote, jog daugelis pasamdytų žmonių paprasčiausiai leidžia laiką socialiniuose tinkluose ar susirašinėja su draugais vietoj to, jog vykdytų jiems paskirtas užduotis, kuo puikiausiai galite tai patikrinti liepdami prisijungti per Jūsų įmonės VPN tinklą.

Šis dalykas taip pat gelbėja norint apeiti geografinius ar teisinius apribojimus. Pavyzdžiui, jeigu norite prisijungti prie tam tikros svetainės, tačiau Jūsų šalyje prieiga yra ribojama, tereikia prisijungti prie šalies, kurioje tas tinklapis nėra užblokuotas, VPN serverio ir galėsite matyti visą Jums reikalingą informaciją. Tai ypač patogu keliaujant, kadangi tam tikrose vietose užblokuoti netgi mums įprasti bei reikalingi tinklapiai ar programėlės. Žinoma, kai kuriems tai aktualu ir gyvenant Lietuvoje.

Nors iš pažiūros gali pasirodyti, kad tai svarbu tik įmonėms, nereikėtų apsigauti – VPN gali naudoti ir paprasti interneto vartotojai.

Taigi, VPN gali pagelbėti su daugeliu dalykų, vykstančių internete. Visgi, apibendrintai pateiksime keturis pačius svarbiausius, kurie aktualūs bene kiekvienam vartotojui:

· Užtikrinamas žmonių privatumas. Niekas negalės matyti duomenų, kuriuos siunčiate arba gaunate. Tai ypatingai pravartu įmonėms, kurios darbuotojai tarpusavyje dalijasi svarbia informacija.

· Taip pat išvengsite suasmenintų reklamų. Jeigu trokštate, jog interneto svetainės apie Jus žinotų kuo mažiau, tuomet tai puiki išeitis. Tikriausiai pastebėjote, jog jeigu internete ieškote informacijos apie kokią nors prekę, vėliau susijusias reklamas matote beveik visuose socialiniuose tinkluose. Norėdami to išvengti – galite naudoti VPN.

· Tai Jums suteikia daugiau saugumo. Kadangi WIFI tinklai gali būti nulaužiami, VPN naudojimas Jus kiek labiau apsaugo ir yra patikimesnis būdas.

· Gaunate prieigą prie blokuojamų svetainių, galite daug laisviau naršyti internete ir rasti Jums reikalingą informaciją ar tinklapį be jokių apribojimų tiek Lietuvoje, tiek keliaudami po užsienio šalis.

Taigi, jeigu esate interneto vartotojas, VPN Jums gali būti išties aktualus dalykas. Svarbu bent jau žinoti kas tai yra, kaip galite tuo pasinaudoti bei kodėl Jums tai reikalinga? Nors iš pažiūros gali pasirodyti, kad tai svarbu tik įmonėms, nereikėtų apsigauti – VPN gali naudoti ir paprasti interneto vartotojai. Jeigu norite naršyti kiek saugiau, pabėgti nuo suasmenintų reklamų ar gauti prieigą prie uždraustų interneto svetainių, pavyzdžiui, keliaudami kur nors svetur, tuomet VPN yra tai, ko Jums reikia.