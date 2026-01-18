Jei žmonės dingtų: kiek laiko gamtai prireiktų, kad „prarytų“ Niujorką?

Niujorkas vadinamas miestu, kuris niekada nemiega. Tačiau be žmonių jis beveik akimirksniu „užgestų“, o paskui virstų laukinėmis džiunglėmis. Architektai ir urbanistai sudarė megapolio sunaikinimo laiko grafiką.
Apie tai kalbama „Popular Science“ tinklalaidės „Ask Us Anything“ epizode.
Pirma savaitė: tamsa ir potvynis
Be žmonių priežiūros elektros tinklas suges per kelias dienas. Niujorkas paskęs tamsoje.
Žvaigždės. Dėl šviesos taršos išnykimo Paukščių Takas pirmą kartą per šimtmetį bus matomas virš Midtauno.
Metro. Siurbliai kasdien iš požemio išsiurbia maždaug 50 tūkst. kubinių metrų vandens (tai atitinka 20 olimpinio dydžio baseinų). Be elektros tuneliai beveik iš karto bus užtvindyti. Žiurkės, tarakonai ir balandžiai pirmieji „kolonizuos“ požemines erdves.
Namai. Be šildymo ir oro kondicionavimo temperatūra viduje svyruos, ir jau per savaitę ant butų sienų atsiras pelėsis.
Pirmieji 10 metų: betono džiunglės
Po mėnesio Centrinio parko vejos pavirs pievomis, o per metus infrastruktūra pradės irti.
Stiklas. Pirmieji įtrūks vieno stiklo langai senuose pastatuose. Vėliau įtrūks prabangių dangoraižių armuotas stiklas.
Butai tarsi šiltnamiai. Kai tik langai suduš, į vidų papuls vanduo. Butai virs drėgnais šiltnamiais – puikia uodų, gyvačių ir grybelių veisimosi vieta. Iš esmės tai būtų tarsi pelkė 2-ame arba 22-ame aukšte.
Asfaltas. Užšalimo ir atšilimo ciklai išardys kelius. Iš įtrūkimų išdygs medžiai, ypač platanai, kurie greitai užims automobilių stovėjimo aikšteles.
50 metų: meškos Manhatane
Po pusės amžiaus mieste susiformuos nauja ekosistema, kurios anksčiau nebuvo.
Vijokliai ir nuodingosios gebenės apraizgys pastatus. Mieste atsiras visavertė fauna:
• parkuose apsigyvens elniai, triušiai ir laukiniai kalakutai;
• juos seks plėšrūnai – kojotai, lūšys ir net juodieji lokiai;
• tuščiuose biuruose perės sakalai ir ereliai.
100 metų: milžinų žlugimas
Įdomus paradoksas: pirmiausia grius moderniausi dangoraižiai.
Tokie pastatai kaip „10-Hudson Yards“ arba „111 West 57th Street“ yra paremti plonais plieniniais karkasais ir gelžbetoniu. Pro stiklines sienas prasiskverbiantis vanduo sukels jų pūtimą iš vidaus ir jie grius.
Seni milžinai, tokie kaip „Empire State Building“ ar „Chrysler Building“, stovės ilgiau – galbūt dar 50–100 metų. Jie buvo pastatyti labai tvirtai, naudojant storą mūrą ir sunkius plieninius karkasus.
Galiausiai Niujorkas taps mišku, kuriame augs 30 metrų aukščio medžiai. Betonas ištirps, o parkai pavirs pelkėmis, pilnomis bebrų ir vėžlių. Tačiau kai kurie civilizacijos pėdsakai, pavyzdžiui, marmuriniai liūtai prie Viešosios bibliotekos ar plytų krūvos, gali išlikti tūkstantmetį kaip paminklas prarastai žmonijai.
