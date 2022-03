Inovacijos IT saugumo srityje: Lietuvoje pradeda veikti XDR technologijos

Pasaulinė kibernetinio saugumo lyderė „ESET“ šiandien paskelbė atnaujinusi savo verslo produktų liniją. Tarp svarbiausių naujienų – „ESET Inspect Cloud“, naujausiomis technologijomis paremtas debesijos įrankis, kuris leidžia „ESET“ saugumo sprendimų valdymo platformai tapti išplėstiniu aptikimo ir reagavimo (angl. Extended Detection and Response, XDR) sprendimu. Išplėstinis aptikimas ir reagavimas – naujiena Lietuvos IT saugumo rinkoje, kurios funkcionalumų laukia didžiosios verslo įmonės. UAB „Atea“ saugumo sprendimų architektas Ramūnas Sasnauskas ir „ESET Lietuva“ IT saugumo inžinierius Lukas Apynis aptaria pagrindines tarp Lietuvos verslų plintančias kibernetines atakas bei atkreipia dėmesį į organizacijų klaidas konfigūruojant kibernetinio saugumo sprendimus.