„Facebook“ uždarė su Ukraina susijusias D. Trumpą rėmusias paskyras

Socialinis tinklas „Facebook“ pašalino iš savo platformos milijonus sekėjų turėjusią grupę paskyrų, galimai susijusių su Ukraina, per kurias buvo skelbiamos JAV patriotinės žinutės ir liaupsinamas Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

Socialinių tinklų milžinė antradienį išplatintame elektroniniame laiške rašo, kad puslapis „I Love America“ ir susijusios paskyros buvo pašalintos „už mūsų politikos prieš brukalus ir netikras paskyras pažeidimus, ir mes toliau aiškinamės bet kokius tolesnius pažeidimus“.

Ankstesnę dieną kairiosios pakraipos naujienų portale „Popular Info“ buvo paskelbti žurnalistinio tyrimo rezultatai, rodantys, kad puslapis „I Love America“ yra užregistruotas Ukrainos žiniasklaidos stratego Andrijaus Ziuzikovo ir kad šioje paskyroje nuolat skelbiamos žinutės, remiančios D. Trumpo politiką, taip pat nemenkas kiekis dezinformacijos.

Šią medžiagą sudarė tiek niekuo neišsiskiriančios žinutės, pavyzdžiui, „Visi turėtų gerbti mūsų Amerikos vėliavą ir dėl jos atsistoti“, tiek melagingi pareiškimai. Vienoje iš jų buvo teigiama, kad buvusi D. Trumpo varžovė demokratė Hillary Clinton (Hilari Klinton) buvo pardavusi užsienio vyriausybėms prieigą prie savo elektroninio pašto sistemos.

Pasak analitikų, cituojamų „Popular Info“, puslapis „I Love America“ turėjo 1,1 mln. sekėjų, o joje per pastaruosius tris mėnesius buvo daugiau kaip 9 mln. sąveikų – daugiau negu tokiuose naujienų portaluose kaip „BuzzFeed“ ir „Los Angeles Times“.

„Facebook“ iki šiol nenustatė jokių šio puslapio ryšių su „valstybės lygio veikėjais“, bet nusprendė blokuoti jo veiklą dėl brukalų ir vadinamųjų antraštinių masalų, pažeidžiančių socialinio tinklo politiką.

„Popular Information“ straipsnyje sakoma, kad šis puslapis išnaudodavo prikeldavo naujam gyvenimui nepagrįstus gandus ir melagingą informaciją, naudotą Rusijos „trolių fabriku“ vadinamos „Interneto tyrimų agentūros“, laikomos vienu iš įrankių, pasitelktų manipuliuoti rinkėjais prieš 2016 metų JAV prezidento rinkimus.

Taip pat buvo pašalinti susiję puslapiai, tarp jų „Cute or Not?“ („Žavu ar ne?“) ir „God bless Donald and Melania Trump and God bless America“ („Tegul Dievas laimina Donaldą ir Melanią (Melanią) Trumpus, tegul Dievas laimina Ameriką). Kaip rašo „Popular Info“, šie puslapiai taip pat buvo valdomi iš Ukrainos ir skelbė panašaus turinio medžiagą.

Pastaruoju metu „Facebook“ ir kiti socialiniai tinklai buvo spaudžiami veiksmingiau kovoti su klaidinamos informacijos skelbimu ir valstybių kontroliuojamų subjektų pastangomis kištis į rinkimus kitose šalyse.