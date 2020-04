„Epson L3150“ apžvalga: ar „EcoTank“ spausdintuvas tikrai ekonomiškas?

Reikalai rašalinių spausdintuvų technologijų pasaulyje per paskutinius kelerius metus kardinaliai pasikeitė. Pasak Varlė.lt specialistų, gamintojai pradėjo siūlyti produktus, kurie su vienu rašalo papildymu gali atspausdinti ne 200, o 5000 puslapių, o rašalo kainos nesikandžioja.

Tiesa, tokių įrenginių jau buvo ir seniau, tačiau naudojimui biuruose visi ragino rinktis lazerinius sprendimus. Juk dažnai rašalinių spausdintuvų atvejais situacija tokia, kad arba perkame pigų įrenginį ir vėliau daug išleidžiame eksploatacinėms medžiagoms, arba iškart kiek daugiau investuojame į spausdintuvą. Ar „Epson EcoTank L3150“ yra tas įrenginys, kuris leis mėgautis spalvotais spaudiniais be didelių išlaidų eksploatacinėms medžiagoms?

Varlė.lt specialistai parengė išsamią šio spausdintuvo apžvalgą.

Įrenginio komplektacijoje rasime maitinimo laidą, instrukciją, programinės įrangos CD diską ir penkis rašalo buteliukus. Juodo rašalo buteliuko turėtų užtekti 8100 puslapiams, o spalvoto – 6500 puslapiams.

Taigi, spausdinimas su „Epson EcoTank“ yra ypač ekonomiškas. „Epson L3150“ atrodo pakankamai standartiškai, jo dizainas nėra koks nors inovatyvus ar išskirtinis. Jis atrodo profesionaliai ir neapkrauna darbo vietos. Įrenginio priekyje įrengta rašalo talpykla lemia, kad pats spausdintuvas yra labai kompaktiškas.



Vertėtų pažymėti, kad tai yra daugiafunkcis įrenginys, kuris atlieka spausdintuvo, kopijuoklio ir skaitytuvo funkcijas. Norint jomis pasinaudoti, reikia, kaip įprastai, pakelti dangtelį ir įdėti popieriaus lapą. „Epson“ deklaruoja tokius nuskaitymo greičius: 11 sekundžių 200 DPI nespalvotas nuskaitymas ir 28 sekundžių 200 DPI spalvotas nuskaitymas.

Įrenginio priekyje yra valdymo mygtukai: kairėje pusėje įjungimo mygtukas, Wi-Fi mygtukas, mygtukas tinklo ryšio ataskaitoms spausdinti, nespalvoto ar spalvoto kopijavimo mygtukai ir dabartinės veiklos sustabdymo mygtukas. Viršuje yra popieriaus dėtuvė, kurios talpa yra 100 standartinių ir 20 nuotraukų lapų, o įrenginio priekyje spaudinių išvestis ir vieta rašalui.

„Epson L3150“ papildymas rašalu yra banaliai paprastas. Rašalo lygis yra aiškiai matomas, o rašalo buteliukai pasižymi mechanizmu, kuris užtikrina, kad juo būtų galima papildyti tik tam tikros spalvos rašalo talpyklą. Tai – labai patogus bei ekonomiškas sprendimas ir, be to, sumažina rašalo išsiliejimo tikimybę. Kokybiškus spausdinimo rezultatus ir teisingą spalvų perteikimą užtikrina „Micro Piezo“ galvutė.

„Epson L3150“ spausdina tokiais greičiais: dešimt nespalvotų puslapių per minutę bei penki spalvoti puslapiai per minutę. 10x15 formato nuotrauką šis „Epson“ daugiafunkcinis įrenginys atspausdina per 69 sekundes.

„Epson L3150“ palaiko Wi-Fi Direct ir WPS. Todėl pirmasis įrenginio įjungimas ir prijungimas prie Wi-Fi tinklo yra labai paprastas. Taip pat spausdintuvą galima prijungti prie kompiuterio laidu, tačiau Varlė.lt specialistai atkreipia dėmesį, kad komplektacijoje jo nėra. Įrenginio gale yra USB jungtis, o žemiau – maitinimo lizdas. Iš dešinės pusės, už rašalo, yra specialus atvartas, kuris apsaugo prieigą prie sunaudoto rašalo konteinerio.

Pirmąjį įrenginio prijungimą patogiausia atlikti naudojantis USB sąsaja, o teisingai viską instaliavus, pakeisti šį veikimo režimą į belaidį tam, kad būtų galima spausdinti iš telefono ir kitų tinkle esančių kompiuterių. Vertėtų paminėti, kad gamintojas aprūpina pakankamai plataus spektro programine įranga:

– Epson Event Manager

– Epson Easy Photo Print

– Epson Easy Photo Scan

– Epson Photo +

– Epson Printer Connection Checker

– Epson Scan Utility

– Epson Scan 2

– Epson Software Updater

– Epson Connect Printer Setup

Žinoma, pagrindinis klausimas, ar tiek reikia vidutiniam naudotojui, nes paprastai užtenka tvarkyklių. „Epson“ pateikia atskirą programą įrenginio prijungimo patikrinimui, atskirą nuskaitymo mygtukų konfigūracijai, atskirą nuotraukų valdymui, dar vieną visų šių programų atnaujinimui ir panašiai.

Ko trūksta iki pilnos laimės?

Kalbant apie skaitytuvą, vertėtų paminėti, kad tai yra paprasčiausia konstrukcija, kurios dangtelis neturi aukščio reguliavimo, todėl galima skenuoti dokumentus, žurnalus ir tik plonas knygas. Taip pat čia nėra automatinio dokumentų tiektuvo.

Kalbant apie spausdintuvą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad čia nėra dvipusio spausdinimo galimybės, todėl panašiai kaip ir skaitytuvo atveju, lauks nemažai rankinio darbo su lapais. „Epson L3150“ neturi Ethernet jungties. Kalbant apie prijungimo galimybes, tai nėra didelė problema, tačiau jei kažkas nenorės naudotis belaidžiu tinklu, reikės pasitelkti USB-Ethernet adapteriu.

Nuskaitymas ir spausdinimas

Nuskaitymo ir spausdinimo rezultatai – tikrai džiuginantys. Nuotraukos taip pat atspausdinamos gana kokybiškai, galima jas spausdinti be rėmelių. Spaudiniai pasižymi tikrai geru detalumu ir nėra matomų ryškių spalvų perėjimų.

Kaip jau buvo minėta, plokščias skaitytuvas nesuteikia tiek galimybių, kiek modeliai su automatiniu tiektuvu, tačiau jeigu neplanuojate skenuoti dokumentų, kurie turi daug puslapių, tai šis sprendimas neturėtų gąsdinti. Nuskaitymas čia vyksta 1200x 2400 DPI raiškoje. Reikėtų paminėti, kad yra galimybė skenuoti dokumentus iškart į telefoną.

Kartu su įrenginiu gamintojas siūlo du juodos spalvos ir po vieną raudonos, mėlynos ir geltonos spalvos 70 ml talpos rašalo buteliukus. Pasak gamintojo, to rašalo turėtų pakakti 3 metams arba 8100 nespalvotų ir 6500 spalvotų puslapių atspausdinimui. Tad spasdinimo savikaina yra itin maža, mat, tokios rašalo atsargos atitinka 82 standartinių kasečių išeigą.

Apibendrinant galima būtų akcentuoti tokius dalykus, kad: „Epson L3150“ – tai įrenginys trys-viename: jis spausdina, nuskaito ir kopijuoja.

Pasak Varlė.lt specialistų, pagrindinis šio įrenginio išskirtinumas – unikali rašalo papildymo technologija, kuri leidžia spausdinti be kasečių ir yra itin pigi. Be to, vertėtų pabrėžti, kad šis spausdintuvas pasižymi iki 90 proc. mažesnėmis energijos sąnaudomis lyginant su lazeriniais spausdintuvais. Kiti jo privalumai – belaidžio veikimo galimybė ir valdymas išmaniuoju telefonu. Tai – puikus įrenginys naudojimui namuose ir nedideliuose biuruose.