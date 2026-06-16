To dar nebuvo: dirbtinis intelektas sukūrė be adatų leidžiamą vakciną

Kodėl tai svarbu?
Virusai nuolat mutuoja. Su tuo kasmet susiduria gripo tyrėjai, o pastaruoju metu – ir viso pasaulio žmonės, stebėję Alfa, Delta ir Omikron koronaviruso atmainų bangas. Iki šiol mokslininkai buvo priversti nuolat vytis virusą iš paskos ir kasmet atnaujinti vakcinas.
Universalios vakcinos siūlo išeitį – jos sukuria ilgalaikę apsaugą ne tik nuo dabar plintančių virusų, bet ir nuo būsimų jų mutacijų. Mokslininkai ieško tokių viruso dalių, kurios nesikeičia, ir išmoko imuninę sistemą kovoti būtent su jomis.
Kaip tai veikia?
Komanda, sukūrusi naująją vakciną, pasitelkė dirbtinį intelektą. Išanalizavęs didžiulius genetinių duomenų kiekius, DI sukūrė „superantigeną“ – aktyvųjį vakcinos komponentą, į kurį reaguoja mūsų imuninė sistema.
Šis komponentas apima bruožus, bendrus visai koronavirusų grupei. Tai reiškia, kad vakcina turėtų apsaugoti nuo:
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Originalaus SARS viruso (sukėlusio protrūkį 2003–2004 m.),
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COVID-19 sukeliančio SARS-CoV-2 viruso,
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Bet kokių ateityje galinčių atsirasti šios grupės koronavirusų.
„Mes išsprendėme tradicinių vakcinų problemą. Mums nebereikės kaip šuniui, besivaikančiam savo uodegą, nuolat bėgti paskui naujas viruso atmainas“, – teigė tyrimo vadovas, profesorius Saulas Faustas.
Jokio adatos dūrio
Pirmajame klinikinių tyrimų etape dalyvavo 39 savanoriai (nuo 18 iki 50 metų).
Nors šį DI sukurtą metodą galima pritaikyti įvairioms vakcinoms, mokslininkai pasirinko DNR vakciną, kuri suleidžiama naudojant mikroskysčių čiurkšlę (be adatų). Tai puiki žinia tiems, kurie paniškai bijo adatų.
Kokie tyrimo rezultatai?
Tyrimas vyko nuo 2021 m. gruodžio iki 2023 m. rugsėjo mėnesio (pačiu Omikron atmainos įkarščiu). Rezultatai parodė, kad vakcina yra saugi, o savanoriai beveik nepajuto jokio šalutinio poveikio.
Tiesa, imuninis atsakas buvo nevienodas. Mokslininkai išskiria kelias priežastis:
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Tyrimas vyko pandemijos įkarštyje, todėl dalis žmonių jau buvo persirgę arba pasiskiepiję kitomis vakcinomis.
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DNR vakcinos (priešingai nei populiariosios mRNA vakcinos) žmonių organizme istoriškai sukelia silpnesnį imuninį atsaką.
Žvilgsnis į ateitį
Nors ši konkreti vakcina dar reikalauja tobulinimo, pats principas pasiteisino. Mokslininkai įrodė, kad DI platforma veikia ir ją galima naudoti kuriant naujos kartos apsaugą.
„Jei pavyks sukurti ir išbandyti tokias vakcinas dar prieš prasidedant naujiems virusų protrūkiams, galėsime išgelbėti milijonus gyvybių, išvengti karantinų ir apsaugoti ekonomiką“, – reziumavo S. Faustas.
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