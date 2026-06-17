12 tūkst. žmonių nori gyventi robotų valdžioje

Kalbama apie Sensėjaus salą – vos 3,6 km ilgio salelę, esančią Palavano provincijoje Filipinų vakaruose. 2025 metais ją įsigijo britų technologijų verslininkas Danas Tomsonas, pokalbių robotų bendrovės „Sensay“ įkūrėjas. Būtent jis nusprendė saloje įvesti neįprastą valdymo modelį.
Vietoje įprastų politikų valdžią Sensėjuje perims dirbtinio intelekto (DI) taryba. Tarp jų – skaitmeninės Vinstono Čerčilio, Eleonoros Ruzvelt, Nelsono Mandelos, Mahatmos Gandžio, Leonardo da Vinčio, Marko Aurelijaus ir Sun Dzi versijos. Kiekviena jų apmokyta remiantis tikrais prototipo tekstais, kalbomis ir filosofinėmis idėjomis.
Šie „lyderiai“ diskutuos ir balsuos dėl sprendimų, kurie bus įtraukti į salos konstituciją. Šiuo metu jų priimtus sprendimus įgyvendina žmonės, tačiau ateityje DI planuojama prijungti prie nepriklausomų banko sąskaitų ir kriptovaliutų piniginių.
Pats D. Tomsonas neslepia galimų rizikų.
„Jei valdžia pradėtų įsigyti ginklų ir pulti kaimynines salas, tai būtų blogai“, – interviu CNN teigė jis.
Tačiau pridūrė, kad tokį scenarijų laiko itin mažai tikėtinu.
Apsidraudimui saloje veikia „Žmogaus apsaugos asamblėja“ – devyni gyventojai, galintys blokuoti potencialiai žalingus DI tarybos sprendimus.
Šiuo metu Sensėjuje gyvena tik vienas žmogus – sodininkas vardu Maikas. Sala neturi tarptautinio pripažinimo ir kol kas yra tik eksperimentinis projektas.
Vis dėlto D. Tomsonas turi ambicingų planų: pastatyti iki 30 vilų ir paversti salą turistų traukos objektu.
Salos ekonomika bus grindžiama dviem žetonais: „Wisdom-Credits“, skirtais viešosioms paslaugoms, ir „SNSY Token“, naudojamu tarptautinei prekybai.
Pagal planą 2026 metais saloje bus įrengti atsinaujinančios energijos mikrotinklai ir mokslinių tyrimų laboratorijos, o 2027-aisiais oficialiai pradės veikti visapusiška skaitmeninės rezidentūros programa bei atsinaujinančia energija pagrįsta energetikos sistema.
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