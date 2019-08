N. Šulija atskleidė, kaip Zodiako ženklai žiūri televizorių

Pasibaigus vasarai, prastėjant orams vis daugiau laiko leisime jaukiai įsitaisę namuose prie TV ekranų. Ta proga teiraujamės TV3 sinoptiko ir žinomo astrologo Naglio Šulijos – kaip Zodiako ženklai žiūro televizorių? Kas mėgsta veiksmo filmus, o kas melodramos, kas negali gyventi be žinių, o kas – be publicistinių laidų?

Astrologas neslepia – Zodiako ženklų skirtumai akivaizdūs, tad ir laidas bei filmus jie renkasi skirtingas.

Avinui reikia veiksmo. Jeigu ekrane veiksmo nėra, Avinas susiranda kitos veiklos. Ir nereikia supaprastinti Avino prioritetų iki filmų su Steven‘u Seagal‘u, kuris yra gimęs po Avino ženklu – Avinui labai patiks žinios, nes ten viskas trumpai, glaustai ir iš esmės, patiks sporto laidos, pavyzdžiui, „Krepšinio čempionatas“, veiksmo kupini filmai tokie kaip „Kobra 11“, žodžiu, patiks bet kas, kur nėra ilgų išvedžiojimų, bet einama rezultato link.

Jaučiui patinka komfortas. Dėl to jam svarbus ne tik televizorius, bet ir fotelis priešais jį. Aišku, laida turi būti rami, apie aiškius, suprantamus ir galbūt praktiškai pritaikomus dalykus. Tai nebūtinai kulinarinė laida (nors Jaučiui gali patikti ir ji), bet apskritai bet kuri laida ar filmas, kuris padeda Jaučiui gyventi patogiau, gražiau bei jaukiau, pavyzdžiui, „Namų idėja su IKEA“. Arba tokia laida, kuri pasakoja kaip tai daro kiti – „Pasaulis pagal moteris“.

Dvyniai amžinai informaciniame sraute, dėl to juos prie ekrano ilgai išlaikyti sunku. Jiems patinka žinių laidos, bet pageidautina sutrumpintas jų variantas, nesgi reikia kažkur lėkti ir skubėti. Taip pat Dvyniams patiks visos laidos, kurios plečia jų akiratį, taip pat laidos ar filmai, pažiūrėjus kuriuos yra ką aptarti su draugais ir pažįstamais. Todėl jam turėtų patikti publicistikos laida „Prieš srovę“ arba „Visi mes žmonės“.

Vėžys yra jausmingas, kai kada sentimentalus, dėl to jam svarbu regėti ir pajusti ką jaučia, ką išgyvena kiti, kokios vienokio ar kitokio žmonių elgesio priežastys, kodėl jie renkasi tą ar aną – visa tai jis ras laidoje „Namas“. Taip pat patiks biografijos, ar laida verčianti sucipti „vaje vaje, kokie mieli kačiukai!“, nes tai irgi emocija, tad „Gyvūnų manija“ – kaip tik jam.

Liūtui pirmiausia reikia kažko panašaus į sostą, bet ir sofa tiks – padrybsoti jis mėgsta. Tai, ką jis nori pamatyti turi būti ryšku ir spalvinga kaip populiariausiame televizijos šou „X Faktorius“. Liūtui patiks ir intelektualios laidos, ir opera. Ne paslaptis, kad liūtai – gurmanai, tad naujoji laida „La maistas“ – kaip tik jam. O indų kino nesiūlyti. Na nesiūlyti, ir tiek.

Mergelės skonį sunku supaisyti – didžiausia tikimybė, kad šio ženklo žmonės rinksis tai, kas susiję su jų veikla gyvenime, o tai gali būti bet kas. Bet žinių laidas Mergelė tikrai žiūrės – šio ženklo žmonės mėgsta viską žinoti tiksliai. Puikiai tiks pažintinės laidos arba laidos, kur ko nors mokoma: „Svajonių ūkis“, „Svajonių sodai“ ir panašiai.

Svarstyklės yra nuomonių ekspertai. Dėl to jie mėgsta žinoti kas dabar svarbu visiems, kas madinga ir aktualu. Nes reikia apie visa tai turėti nuomonę. Taip pat Svarstyklėms patinka pačios nuomonės – šiam ženklui kažkaip pavyksta jas kolekcionuoti ir tarp jų nepasimesti. Geriausias naujienų šaltinis – „TV3 žinios“, o jei norisi ko nors „aštriau“ – „TV Pagalba“.

Skorpionas – visokių „aštrumynų“ mėgėjas, dėl to patiks stebėti, kaip žmonės atsiduria ties riba – sunkiose, pavojingose aplinkybėse ir kaip sukamasi kad būtų išvengta bėdos – visai kaip laidoje „Farai“. Be to, Skorpionai dievina detektyvus, mįsles ir paslaptis, kai kada pagardintas ir šlakeliu kitu mistikos.

Šaulio akiratis labai platus. Jam patinka kelionės – ir skirtos nuotykių pasiieškoti, ir pažintinės, tad laida „Keliauk Lietuvoje“ – kaip tik jam! Šauliui patiks temos, susijos su kultūra, nepraleis jis ir politikos naujienų. Galima pasakyti ir priešingai – jei Šaulys filmo arba laidos nežiūri, vadinasi ji yra lėkšta, neįdomi arba tiesiog nuobodi. Su humoro laida „Gero vakaro šou“ jam tikrai neteks nuobodžiauti!

Ožiaragiui jau pats televizorius kaip daiktas yra jo statuso ir gerovės atspindys. Dėl to jis bus geriausias, kokį tik Ožiaragis gali įsigyti. Aišku, kad visokių tirli-pirli jis tikrai nerodys. Bet tikrai parodys žinias, vieną kitą forumą ar diskusijų laidą, o likusiu laiku bus paprasčiausiai išjungtas. Na ypatingais atvejais gali būti filmas apie tai, kaip kas nors siekia didelio tikslo ir galiausiai jį pasiekia.

Vandenis gali žiūrėti bet ką. Arba nežiūrėti nieko – čia kaip jam užplauks, mat Vandenis domisi tuo kas jam tuo metu įdomu. Kai tema ištyrinėta, Vandenis ima domėtis kažkuo kitu. Dėl to apklausus 10 Vandenių mes gausime 10 skirtingų nuomonių arba... visas iš karto. Taip pat, ne paslaptis, kad vandeniai yra vieni geriausių manipuliatorių, tad serialas „Moterys meluoja geriau“ – lyg tyčia jiems sukurtas.

Žuvys gyvenime labiau vadovaujasi nuojauta, o ne logika, jiems labai svarbu emocija ir fantazija. Dėl to mielai žiūrės didelius koncertus, laidas apie vaizdingas vietas, patiks jiems ir dvasingi dalykai, bet nuo jų mielai nukreips žvilgsnį į gyvenimo dramas ir žmonių išgyvenimus. Pageidautina, skoningai, meniškai parodytus – taip, kaip seriale „Turtuolis vargšas“.