Lilit ir Selenos poveikis Zodiako ženklams

Kovo 27-ąją Lilit paliko Svarstyklių ženklą ir apsistojo Skorpiono ženkle. Atkeliavus Juodajam Mėnuliui, astrologai pataria itin puoselėti santykius, nes tai tampa jautria sritimi. Nenustebkite, jeigu išryškės tamsioji jūsų pusė: pavydas, noras kerštauti ar įsivelti į abejotinus intymius ryšius. Stenkitės atsikratyti slogių praeities prisiminimų, daugiau dėmesio skirkite gražiam bendravimui be pavydo, keršto. Siekite harmonijos, taikos, ugdykite kantrybę, išmintį, saiką bei atlaidumą. Nepasiduokite pagundoms.

Vis dėlto, jei į jūsų Zodiaką „įėjo“ Juodasis Mėnulis, arba Lilit, klaidinga manyti, kad dabar jau tuos keletą mėnesių pasipils nesėkmės. Kad Lilit „viešnagė“ apsunkins gyvenimą, sukels trikdžių, problemų.

Pasak astrologų, kadangi tai susiję ne su Saule, o su Mėnuliu, ne visiems to ženklo atstovams tai turės neigiamos įtakos (šiuo atveju Skorpionams).

Tie, kurie nelabai domisi astrologija, natūralu, kad nesupranta, kaip tai veikia. Kartais be pagrindo ima nerimauti. Mažai kas žino savo horoskopą, kokiame ženkle (Skorpiono, Žuvų ar Dvynių ar kt.) Juodasis Mėnulis (Lilit) ar Baltasis Mėnulis (Selena) buvo jo gimties momentu.

Taigi ši astrologinė informacija naudinga tiems, kurie žino Selenos ar Lilit Mėnulio poziciją savo horoskope. Astrologiškai tai nėra sudėtinga paskaičiuoti. Daugelis astrologų savo tinklalapiuose yra pateikę informaciją, kur kokiais metais buvo Lilit arba Selena.

Įtaka gali reikštis bet kurio ženklo atstovams

Tiek Lilit, tiek Selena, įėjusi į tam tikrą zodiako ženklą, stipriau veikia tuos, kurių gimimo (asmeniniame) horoskope tame ženkle yra Juodasis arba Baltasis Mėnulis.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus horoskope Lilit yra Dvynių ženkle, tuos devynis mėnesius gali kilti keblumų bendraujant, perduodant ar gaunant informaciją. Dvynių ženklą valdo Merkurijus, o ši planeta susijusi su komunikacija, kontaktais, informacija, taip pat transporto priemonėmis.

Tuo momentu gali reikštis karminis aspektas, todėl Lilit pozicija labiau akcentuojama karminėje astrologijoje. Reikėtų būti atsargesniems kelyje, vairuojant, bendraujant, apgalvoti su kuo ir ką kalbi, atidžiau tikrinti informaciją, dokumentus.

Juodasis Mėnulis negali stipriai pakeisti žmogaus gyvenimo, jis labiau veikia per emocinį lygmenį. O kai tampame jautresni, dirglesni, sunkiau racionaliai mąstyti, susikoncentruoti, suvaldyti emocijas, todėl lengva suklysti, sugadinti santykius, priimti neapgalvotus sprendimus, kurie sukelia neigiamų pasekmių. Lilit tai iškelia į paviršių.

Kas yra Lilit

Lilit vieną visą Zodiako ženklų ratą pereina per devynerius metus, viename zodiako ženkle išbūdama devynis mėnesius. Lilit – nėra materialus kūnas. Tai – matematinis taškas, susijęs su Mėnulio orbitos apogėjumi (arba Mėnulio orbitos tašku, labiausiai nutolusiu nuo Žemės). Astrologijoje Juodasis Mėnulis išreiškia ir veikia tamsiąją mūsų prigimties pusę. Ji siejama su ta mūsų dalimi, kuri yra egoistiškiausia, nes Lilit valdo ir iškelia žemuosius instinktus, ydas ir pan. Tai – praeities ar praėjusių gyvenimų užsitarnauta tamsioji karma.

Kiekvieno iš mūsų gimimo momentu Lilit buvo viename iš 12 zodiako ženklų. Ji atskleidžia, ką esame blogo atsinešę į šį gyvenimą, ką turėtume keisti. Viskas išryškinama tarsi per didinamąjį stiklą tam, kad susivoktume, subręstume ir pasikeistume. Mums tarsi primena, kokias karmines skolas turime. Tai pajuntame per skaudžius įvykius, nesėkmes. Tiesiog vertėtų atkreipti dėmesį, kurioje gyvenimo srityje kyla sunkumų: karjeros, finansų, šeimos, darbo ir pan. Tai – ženklas, kad būtent čia turite karminių skolų. Pavyzdžiui, jeigu ėmėte pyktis su antrąja puse, vadinasi, atėjo metas išgryninti santykius meilės srityje... Gali lydėti nesėkmės, netektys, bankrotai, skyrybos ir pan. Tai priklauso nuo to, kokiame zodiako ženkle žmogaus gimimo horoskope buvo Lilit. Taip reiškiasi karma, kuri skatina mus atkreipti dėmesį į tam tikras sritis, neišmoktas pamokas, ką darome ne taip.

Kaip reiškiasi

Lilit, arba Juodasis Mėnulis, mūsų gyvenime gali reikštis įvairiai. Vienas lygmuo, kai žmogus sąmoningai elgiasi blogai, kenkia kitiems, bet tam randa pasiteisinimų. Tokiais atvejais galime sulaukti skaudžiausių pamokų. Ir nebūtinai iškart, asmeniškai, bet per mums artimus žmones, karjerą, verslą, santykius. Galbūt tas atpildas ateis tik kitame gyvenime, nes karmos dėsnis tęsiasi per visus įsikūnijimus. Būna, stebimės, toks geras žmogus, o jam taip nesiseka, bėda po bėdos lydi...

Antrasis Lilit pasireiškimo lygmuo, kai žmogus, atrodo, stengiasi nebekenkti nei sau, nei kitiems, atsisakyti blogio, ydų, bet patiria sunkumų dėl to, ką negero yra padaręs anksčiau ar net praėjusiuose gyvenimuose. T. y. gauna likimo smūgius, susijusius su ta sritimi, kur yra Juodasis Mėnulis. Kadangi dabar yra Dvynių ženkle (jei turite tokią poziciją savo gimimo horoskope), tai labai svarbu nesivelti į intrigas, neiškraipyti informacijos, tęsėti pažadus, vengti sukčiavimo, aferų, dokumentų klastojimo ir pan. Būtent per šias sritis reiškiasi Lilit poveikis ir galite patirti išdavystę, apgavystę, neištikimybę santykiuose, nukentėti dėl liežuvautojų, įsivėlusių klaidų pasirašant dokumentus, sutartis ir pan.

Trečiasis lygmuo, kai žmogus iš esmės jau yra įveikęs „Lilit nuodus“ konkretaus zodiako ženklo srityje, geba atsispirti blogybėms, pagundoms. Yra pasiekęs aukštesnį dvasingumo lygį. O tai nėra lengva. Tuomet įgyjamas tarsi priešnuodis ir Lilit nebegali daryti neigiamo poveikio. Svarbiausia – gyventi sąžiningai, skleisti meilę, gėrį, nekenkti aplinkiniams.

Net jei Lilit šiuo metu yra jūsų ženkle, nesibaiminkite, o prisiminkite posakį, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Kartais išbandymai, netikėti pokyčiai mums padeda atrasti tikrą, teisingą gyvenimo kryptį, perkainoti vertybes, tapti dvasingesniais, sąmoningesniais, galiausiai kažko pasimokyti. Ne kartą turbūt teko girdėti istorijų, kai po avarijos sužalotas ar mirtiną ligą įveikęs žmogus ne tik randa jėgų pradėti gyvenimą iš naujo, bet ir kardinaliai pasikeičia į gera, ima tobulėti – suvokia tikrąją gyvenimo prasmę.

Selenos viešnagė Zodiako ženkluose

Nereikėtų pamiršti ir Baltojo Mėnulio (Selenos), nes kalbant apie Lilit, tai neatsiejama. Astrologų teigimu, Baltasis Mėnulis teikia pagalbą. Jis – tarsi stebuklinga lazdelė, kuri padeda be didelių pastangų išspręsti iškilusias problemas, lengviau įveikti sunkumus, pašalina kliūtis iš kelio.

Nuo 2025-ųjų sausio 14 d. Selena vieši Vėžio ženkle ir jame išbus septynis mėnesius. Jei Lilit viename ženkle būna 9 mėnesius, Selena – tik 7. Baltojo Mėnulio, arba Selenos, ciklas, per kurį ji apeina Zodiako ratą, yra septyneri metai. Tai – irgi fiktyvus kūnas, matematinis taškas, susijęs su Mėnulio orbitos perigėjumi (arba Mėnulio orbitos tašku, mažiausiai nutolusiu nuo Žemės).

Selena simbolizuoja laimę, sėkmę, šviesą. Suaktyvina teigiamus dalykus ir pokyčius. Jos paskirtis – suteikti aukštesniąją apsaugą. Tačiau tik tokiu atveju, jei žmogus sąmoningai eina teisingu, dvasingumo keliu, suvokia savo misiją, stengiasi išmokti jam duotas gyvenimo pamokas, įsiklauso į savo sielos poreikius. Tada Selena padeda jam išreikšti save, palengvina tą kelią, atveria naujų galimybių. Jį įkvepia ir suteikia sėkmės tose srityse, kurias valdo to zodiako ženklas (priklauso nuo to, kokiame ženkle Selena buvo jūsų gimties momentu, t. y. gimimo horoskope). Jei neturime ankstesnių sunkių karminių pamokų, galime sulaukti likimo dovanų. Beje, per šį laikotarpį žmogus gali išeiti iš karmos laiko rato, t. y. ištaisyti blogąją savo karmą.

Na, o jeigu žmogus ignoruoja likimo iškeltus tikslus ir nesistengia savęs realizuoti ten, kur yra tikrasis jo pašaukimas, sąmoningai arba nesąmoningai tam priešinasi, Selena, priešingai, suteikia ne paramą, apsaugą, o – pamokas. Pavyzdžiui, žmogus laimi milijoną loterijoje. Vienam tai atneša džiaugsmą, laimę, gerovę, o kitam, tampa didžiuliu išbandymu: vieni iššvaisto pinigus arba tampa sukčių aukomis.

Ką žada Selena Vėžio ženkle

Jei Lilit atneša į gyvenimą daugiau chaoso, problemų, nesusipratimų, dažniausiai Selena veikia kaip pagalba, jei per gyvenimą ar praeitus įsikūnijimus esame sukaupę daug teigiamų karmos taškų. Pavyzdžiui, jei ieškote antrosios pusės, atvers galimybių sutikti jums skirtąjį. Arba jei kuriate verslą, investuojate, padės, kad jis būtų sėkmingas, jei, žinoma, nusipelnėte tokių „dovanų“. Selena išryškina geriausias mūsų savybes. Dabar Baltasis Mėnulis svečiuojasi Vėžio ženkle. Šio ženklo energija yra jautri ir globėjiška, susijusi protėviais, šeima, gimine ir tradicijomis. Pasak astrologų šiuo periodu padidės dėmesys šeimos, giminės reikalams.

Selena palaimins tuos, kurie elgiasi atsakingai, sąžiningai vykdo savo pareigas ir nebijo atsakomybės.

Astrologės N. Gabijos Wolmer teigimu, žmonės, kurių gimties momentu buvo Selena, myli gamtą, jos tyrumą, mėgsta intymią, ramią aplinką: „Vandens stichija yra švariausia karmine prasme jo stichija – toks žmogus, jei norėtų, lengvai galėtų rasti požeminius šaltinius, vandens išteklius. Jam sėkmingi užsiėmimai būtų susiję su pagalba moterims, vaikams, seneliams, naminių gyvūnų globa.

Žmogui, kuris turi Seleną Vėžyje, lengviau nei kitiems seksis nekilnojamojo turto reikalai, verslas, susijęs su maitinimo įstaigomis, viešbučiais, poilsiu gamtoje – kaimo turizmas“.