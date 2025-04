Kelionių kryptys kiekvienam Zodiako ženklui: kur vykti?

Avinas

Avinai visada pasiruošę pailsėti. O jei dar ir pigiai – tuo labiau. Jie lengvai sutinka su spontaniškomis idėjomis ir drąsiausiais planais. Neįprastos kryptys ir situacijos Avinus labiau traukia nei gąsdina – juk tai puiki galimybė pademonstruoti savo puikų protą ir išradingumą.

Tai būtent tas Zodiako ženklas, kurio atstovams nelabai svarbu, kur važiuoti. Jie puikiai pailsės ir sodyboje su šašlykais, ir Šiaurės ašigalyje, svarbiausia, kad būtų linksma ir energinga. Ne veltui Avinas yra ugnies ženklas.

Dėl tos pačios priežasties Avinams puikiai tiks kelionės į karštus kraštus su temperamentingais gyventojais – Ispaniją, Havajus, Kubą, Braziliją, Italiją.

Jautis

Jei pasiūlysite Jaučiui rytoj išvykti į Australiją, greičiausiai išgirsite paskaitą apie neatsakingumą. Jie mėgsta viską apgalvoti iš anksto ir būtinai su maksimaliu komfortu. Jaučiai iš anksto viską sužino apie viešbutį. Pirmiausia, svarbus išorinis statusas – nepakankamas žvaigždučių skaičius nebus kompensuotas gerais atsiliepimais. Jie atidžiai išnagrinės ne tik turistų nuomonę, bet ir ieškos tikrų kambarių bei teritorijos nuotraukų.

Ekskursijas jie taip pat planuoja iš anksto. Gidas turi tiksliai atitikti Jaučių mintis apie ekskursiją. Tai galioja ir lankytinoms vietoms. Jei Pizos bokštas pakrypęs nepakankamai – geriau jam greitai ištaisyti šią klaidą, o Egipto piramidėms – nusipurtyti Sacharos dulkes ir blizgėti saulėje.

Jaučiams patiks Anglija dėl ramaus gyvenimo tempo ir tylios prabangos. Dėl garsios prabangos – Maldyvai. Ten ramu ir komfortiška.

Dvyniai

Ramumas jiems nuobodus. Svarbiausia, kad būtų geras poilsis, o žvaigždutės yra antraeilis dalykas. Apskritai Dvyniai mėgsta kuo mažiau laiko praleisti viešbutyje, o kuo daugiau – pažinti ir mokytis. Naujos tradicijos, kultūra, istorija – štai kas svarbiausia kelionėje, o ne „viskas įskaičiuota“. Todėl atsiliepimus apie viešbutį jie peržiūri trumpai ir iškart pradeda ieškoti, kur galima nuvažiuoti, pageidautina visai dienai.

Dvyniai visur ras, kur keliauti, o nuo kelionės į Graikiją, Meksiką ar Ispaniją tikrai bus sužavėti.

Vėžys

Vėžiai nelabai mėgsta keliauti triukšmingose kompanijose. Jie turizmą suvokia kaip idealų būdą atsitraukti, todėl mėgsta keliauti arba su pora artimų žmonių, arba vieni. Jiems patinka klasikinis poilsis – vertingas viešbutis, geras aptarnavimas, kelios įdomios ekskursijos. Ekstremalus sportas? Galbūt, juk Vėžiai gali netikėtai nustebinti draugus. Bet šis ekstremalus sportas turi būti vietinio pobūdžio ir turėti visus reikiamus sertifikatus bei leidimus.

Iš ekskursijų juos domina pažintinės, pageidautina statusinės – senovės civilizacijos, vietos, kur kadaise buvo pasaulio stebuklai. Vėžiai nėra svetimi ir antgamtiniams dalykams.

Jiems patiks Tibetas, Kinija, Švedija arba Norvegija.

Liūtas

Viskas karališkai! Ir niekaip kitaip. Jei gyvenime nepavyksta visko sutvarkyti aukščiausios klasės lygiu, tai per atostogas Liūtai būtinai pasistengs padaryti būtent taip. Pasiimti geriausius drabužius, pasipuikuoti, sau viską leisti – toks yra Liūtų poilsis. Be to, jiems būtinai reikia publikos, todėl keliauti vieniems – ne tai, apie ką svajoja Liūtai.

Liūtai nėra nuobodūs, jie su malonumu išbandys unikalius vietinius pomėgius. Kelionė sutampa su festivaliu, nacionaline švente ar karnavalu? Liūtai tikrai bus tarp dalyvių.

Jiems labiau tiks temperamentingi karšti kraštai – Italija, Kuba, Ispanija, Brazilija.

Mergelė

Priimti gyvenimą tokį, koks jis yra – Mergelių devizas. Jos nebus dirbtinai prašmatnios ar ieškos sudėtingų ekstremalaus sporto programų. Be to, didžioji dalis Mergelių kelionių – kelionės su tikslu. Paprastai šis tikslas – padėti, pavyzdžiui, dirbti savanoriu. Tačiau jų programoje yra ir paprastų kelionių. Ir čia kalbama apie ramų poilsį, pageidautina ramiame kaimelyje ar mažame miestelyje. Pasivaikščioti pėsčiomis tarp lankytinų vietų, papietauti šeimos tavernoje – idealu.

Kas dar svarbu Mergelei, tai tvarka. Jos gali laimingai ilsėtis mažame jaukiame svečių name, bet bus visiškai nelaimingos ten, kur nešvaru ir netvarkinga, net jei tai penkių žvaigždučių viešbutis. Tiksliau, jos iškart pradės tai taisyti, o dalis poilsio virs valymu. Dėl tos pačios priežasties joms sunku ilsėtis viename kambaryje su šiek tiek nerūpestingu žmogumi. Jos gali būti geriausios draugės, bet numesti ne ten marškinėliai nuolat tyliai erzins Mergeles. O vėliau jau ne tyliai.

Graikija su savo mažais senoviniais miesteliais ir Kipras su jaukiais kaimeliais puikiai tiks Mergelėms.

Svarstyklės

Hedonistai iš prigimties, joms poilsis – tai poilsis be jokių sąlygų. Svarstyklės mėgsta iš anksto planuoti programą. Kur apsistos, kur pietaus ir vakarieniaus, kur nuvyks. Jos su malonumu studijuoja interneto svetaines ir atsiliepimus, pažymėdamos sau, į ką reikia atkreipti dėmesį.

Atsižvelgiant į tai, kad Svarstyklės mėgsta viską, kas estetiška, poilsio programoje būtinai bus muziejai, paveikslų galerijos, meno erdvės, teatrai. Gražu turi būti ir aplinkui. Todėl, jei yra galimybė rinktis, Svarstyklės pirmenybę teiks viešbučiui su įdomiu dizaino apipavidalinimu, o ne standartiniam, bet šiek tiek aukštesnio reitingo.

Svarstyklės bus sužavėtos kelione į Prancūziją, JAV, Angliją, Italiją.

Skorpionai

Tikri avantiūristai. Jie pasiruošę ne tik pasikliauti paskutinės minutės pasiūlymu, bet ir keliauti pagal „fortūnos“ sistemą. Skorpionas pasiruošęs paversti kelione net paprastą pasivaikščiojimą.

Skorpionai mėgsta viską ant ribos, dažnai domisi paslaptingais įvykiais, todėl įprastose turistinėse vietovėse jiems bus nuobodu. Pavojus ir rizika juos daro visiškai laimingus. Ir jei tai ne šalis, kur nervus kutinantys siurprizai laukia kiekviename žingsnyje, tai turi būti dvi ar trys panašios vietos. Jei nukrito meteoritas – tai gerai, matė ateivius ar neseniai vyko kariniai veiksmai – dar geriau. Viskas kartu – tiesiog nuostabu.

Skorpionams patiks Rumunija su jos Drakulos kultu, senovės Čekijos pilys, Vietnamo katakombos ir Afganistanas.

Šauliai

Turizmas – tai Šaulių esmė ir jų gyvenimo būdas. Sėdėti vienoje vietoje jiems labai nuobodu. Be to, visiškai niekas neturi reikšmės. Jie pasiruošę keliauti į paslaptingiausias mūsų planetos vietas. Jie gali ir pasipuikuoti su Liūtais, ir savanoriauti su Mergelėmis neatsisakys. Išvykti jie pasiruošę per kelias valandas, o „kur važiuojame?“ bus paskutinis dalykas, kurio paklaus Šauliai.

Jie visiškai pasiruošę ir keliauti savarankiškai. Nebaugins nei nauja kultūra, nei nežinoma kalba. Šauliai įsitikinę, kad ras išeitį iš bet kokios situacijos, ir dažniausiai taip ir būna. Su jais nenuobodu keliauti, bet tikėtis, kad jie skirs daug dėmesio jūsų norams ir įpročiams – neverta. Šauliai žavisi savimi ir savo pasiekimais, jums belieka tik prisitaikyti arba likti kambaryje vienam.

Jų kelionių žemėlapis – visas pasaulis. Su malonumu ir į Antarktidą, ir į prabangų viešbutį Turkijoje. Safaris Afrikoje taip pat ras vietą šiuose kelionių planuose.

Ožiaragiai

Žinoti, kur važiuoja, kodėl ir kas jų ten laukia, – minimumas, kurio Ožiaragiai tikisi iš pasiruošimo kelionei. Jie mėgsta iš anksto žinoti viską iki smulkmenų. Avantiūrizmas? Galbūt, bet dozuotas ir visiškai apgalvotas. Šiuo požiūriu idealūs kalnai. Kalnai bet kuriuo atveju yra ekstremalus sportas, tačiau turistų takai, modernūs keltuvai ir daugybė bendraminčių – stabilumo garantas. Ožiaragiams patinka kalnai ir kaip vieta, kur galima pagalvoti apie amžinybę.

Prie jūros Ožiaragiai pirmenybę teiks populiarių kurortų pakraščiui. Kad tai būtų gerai žinoma vieta su visa prieinama infrastruktūra, bet ne aktyvaus gyvenimo epicentras. Animacija nėra principinga, tačiau paplūdimys būtinai turi būti šalia. O kelionės kolega būtinai turi žinoti, kada reikia patylėti.

Austrija, Šveicarija idealiai tinka Ožiaragiams. Dėl savo ramaus gyvenimo tempo ir gausybės įdomių lankytinų vietų tiks Vokietija ir Anglija.

Vandeniai

Vandeniams patinka stebinti ir šokiruoti. Tai kūrybingos neramios natūros, kurioms svarbu padaryti įspūdį savo poilsiu kitiems. Dėl to jie ir lips ant pavojingos viršūnės, ir nusileis į tamsų šachtą. Jie mėgsta keliones dėl galimybės sužinoti kažką naujo, prisiliesti prie pasaulio kultūros ir istorijos. Jų kelionė – tobulėjimas. Na, ir šiek tiek pasigyrimo.

Jie lengvai leidžiasi į kelionę, ypač, jei jos aprašymas sugebėjo padaryti įspūdį. Net jei dėl to teks pakeisti planus.

Italijoje susitelkę daugybė įspūdingų lankytinų vietų, ši šalis jiems tinka. Japonija – nes ten galima nustebinti technologinėmis naujovėmis, o sąlyginis Madagaskaras – nes jis iššauks „wow“ reakciją.

Žuvys

Jokių konkrečių planų, viskas sklandžiai, iš dalies fatalistiškai. Tiesiog atsipalaiduoti ir pailsėti, o toliau – kaip pasiseks. Todėl joms tikrai bus nepatogu su tais ženklais, kuriems svarbus aiškus planas, pavyzdžiui, Jaučiais. Didelės šalys ir dideli miestai nėra prioritetas. Žuvims tinka maži kaimeliai ir jaukūs priemiesčiai. Didžiuliai viešbučiai-skruzdėlynai taip pat ne jų interesų zonoje.

Idealiu atveju – ramus poilsis vietiniame viešbutyje, kur viskas apgalvota už jas, o Žuvims belieka tik veikti pagal kažkieno sudarytą grafiką. Ekskursijos? Visiškai įmanoma. Bet be intensyvaus tempo, laisvu režimu.

Žuvims verta apsilankyti Prancūzijos pietuose, Tailando salose, Seišeliuose, taip pat Norvegijos miesteliuose.