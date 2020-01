Kelionių horoskopas 2020-iems: kurie Zodiako ženklai keliaus daugiausiai?

Avinas

Šis Zodiako ženklas – nenuilstantis keliautojas, kurio energija niekuomet neišsenka. Dėl to jiems tinka ilgos kelionės autobusu – išvykos iki Lvovo ar Kijevo, kurios trunka ne vieną valandą. Avinams nauji įspūdžiai ir patirtys yra tiesiog būtini, tad tikrai būtų pravartu prieš kelionę susirinkti kuo daugiau informacijos ir pasiruošti miestų šturmui. Žvaigždės šiais metais prognozuoja ne tik daug kelionių, bet taip pat rekomenduoja šį Zodiako ženklą kaip idealų kelionių partnerį – net, kai atrodys, jog jėgų nebėra, Avinas įkvėps jus keliauti toliau.

Jautis

Tai – itin žemiškas Zodiako ženklas, kuris nenuilsdamas ir be atvangos dirba, tad poilsis jam tiesiog būtinas. Dėl to itin svarbu šiemet išvykti ne tik ilgų atostogų, bet ir turėti kuo daugiau trumpų išvykų. Tam idealiai tinka tokios kryptys kaip Talinas ar Ryga. Be to, Jaučiams atostogos turėtų tapti ne tik įspūdžių kolekcionavimu, bet ir galimybe ar pirmuoju žingsniu keičiant gyvenimo būdą. Tad per atostogas būtų vertinga užsiimti sportu, išbandyti SPA procedūras ir vėliau tai perkelti į kasdienybę.

Dvyniai

Dvyniams kelionės yra įaugusios kraujyje. Dvyniams tinka dviejų tipų kelionės – pažintinės, kurios būtų kupinos lankymosi muziejuose ar istoriniuose objektuose, arba itin aktyvios fiziškai. Tai gali būti ir važiavimas dviračiu, ir žygis pėsčiomis įveikiant ne vieną kilometrą. Tačiau keliaujant su Dvyniu būtina žinoti, kad jis tikrai neatleis už sutrumpintą maršrutą, o kad išvengtumėte jo burbėjimo, įkalbėkite pasiimti kuo mažesnį lagaminą – išloš visi.

Vėžys

Jautriausiam Zodiako ženklui geriausia keliauti per pilnatį, nes šis ženklas itin paveikus Mėnulio fazėms. Vėžiukams patinka gastronominės išvykos ir bent kartą per metus jiems būtina nuvykti prie jūros. Jūra šiam Zodiako ženklui itin artima ne tik dėl romantiškos prigimties, bet ir dėl to, kad būtent čia Vėžys pasisemia energijos visiems metams. Tam idealiai tiktų Gdanskas, kuriame laukia daugybė gastronominių atradimų – nuo lenkiškų pierogi iki sumanių vakarietiškos virtuvės improvizacijų, o šalia – ir galimybė kelioms dienoms pabėgti į SPA prie jūros. Be to, svarbu paminėti, kad Vėžiai yra labai šeimyniški, tad išvyka be šeimos narių ar bent vieno pažįstamo žmogaus – nelabai įmanoma.

Liūtas

Dėmesio, dėmesio, dėmesio – štai, ko reikia lepiesiems Liūtukams! Šio Zodiako ženklo prieš plauką geriau neglostyti. Jei nepritarsite Liūto kelionės planui, greičiausiai jis leisis į ją vienas, norėdamas įrodyti savo pranašumą ir teisumą. Taip pat Liūtui labai svarbu būti apsuptam artimųjų meilės, tad jis gali leistis į kompromisus ir, pavyzdžiui, vykti į safarį. „Iš artimesnių krypčių, jam tikrai patiktų atsinaujinęs ir lengvai su elektronine viza pasiekiamas Kaliningradas“, – šios krypties privalumą atskleidžia tarptautinių kelionių autobusu organizatoriaus „Eurolines“ vadovas Edmundas Pavlovas. Ir dar vienas labai svarbus patarimas Liūtams – besikraunant lagaminą vertėtų pirmiausia pagalvoti apie drabužių praktiškumą, o ne apie tai, kurie iš jų paliktų įspūdį.

Mergelės

Mergelės yra planavimo karalienės! Dėl savo pedantiškumo ir racionalumo Mergelės linkusios suplanuoti kiekvieną kelionės žingsnį (jei tik tai įmanoma). Visgi šiam Zodiako ženklui geriausia vykti į ilgą kelionę, nes trumpos išvykos metu jis tikrai neatsipalaiduos. Neretai Mergelės renkasi atostogas namuose, bet tai jų didžiausia klaida, nes darbštusis Zodiako ženklas negali be veiklos, tad tokios atostogos gali pavirsti į darbo stovyklą. Šiemet Mergelėms, kurios nenori vykti į tolimąjį užsienį, žvaigždės rekomenduoja bent jau leisti sau atsipalaiduoti sveikatingumo centre.

Svarstyklės

Svarstyklės dievina aktyvias keliones, tik pirmiausia reikia priimti svarbiausią sprendimą – kur vykti, o tai Svarstyklėms gan nelengva. Visgi šiam Zodiako ženklui itin tinka aktyvios savaitgalio išvykos, kurių metu jis gali pasisemti ir gauti daugybę informacijos vienu ypu. Įvairūs renginiai, muziejai, vietos, kuriose Svarstyklėms būtų sudarytos sąlygos be atvangos bendrauti – idealios kelionės variantas.

Skorpionas

Šis Zodiako ženklas geriausiai žino, kaip atostogauti reikia iš tikrujų. Tad greičiausiai nei jis bus pasiekiamas telefonu, nei žinosite, kur jis išvyko. Ir nereikia priimti to asmeniškai – tai būtinybė Skorpionui. Jis bus idealus kelionės palydovas, nes dažniausiai domisi ne viena gyvenimo sritimi. Bet ar jis norės su jumis bendrauti – jau kitas klausimas, nes jei, kas šiam Zodiako ženklui nepatinka, jis parodo iškart. Na, o svarbiausias patarimas Skorpionui renkantis šių metų ilgesnes ar trumpesnes išvykas – klausytis savo intuicijos.

Šaulys

Tebūnie linksmybės! Šiam veržliam Zodiako ženklui būtinos pramogos ir dinamika. Net kelionių metu jis nemėgsta užsibūti vienoje vietoje. „Šauliams siūloma išbandyti Baltijos kaimynų turą – keliones po Vilnių, Rygą, Taliną – ir tokiu būdu pamatyti kuo daugiau. Šauliai labai lengvai prisitaiko naujose vietovėse, tad jų nevargina ilgos išvykos. Jos tiesiog būtinos Šauliams, nes tokių kelionių metu jie gali patenkinti savo neišsenkantį naujų įspūdžių poreikį.

Ožiaragis

Šiam Zodiako ženklui būdingas asketiškumas ir uždarumas, tad vienas iš idealiausių atostogų variantų tampa išvykos į kalnus. Geriausia keliauti mažose grupėse, kuriose gali būti savimi. Didesnėse kompanijose Ožiaragis dažniausiai iki galo neatsiskleidžia, nes nejaučia komforto, tad kai kuriems gali atrodyti net nedraugiškas. Šiais metais verta išvykti ir ilgajam savaitgaliui – kad ir iki kaimyninės romantiškosios Varšuvos.

Vandenis

Vandeniai gyvenime vertina išskirtinumą, tad šį poreikį nori patenkinti ir kelionėse. Tad nebijokite ir, jei jūsų kelionės bendrakeleivis yra Vandenis, leiskite kelionę planuoti jam. Jis atras neįprastas ir unikalias vietas, apie kurias anksčiau net negirdėjote. Šis Zodiako ženklas nevengia keliauti ir vienas, nes pasižymi išskirtiniu komunikabilumu. Viena svarbiausių sąlygų šiųmetinei Vandenių nepamirštamai kelionei – gyvenimo sąlygos, tad vertėtų išsamiai išanalizuoti teikiamus pasiūlymus ir negriebti pirmo pasitaikiusio varianto.

Žuvys

Šis sentimentalusis Zodiako ženklas keliauja kiekvieną dieną tiesiog svajodamas ir fantazuodamas. To privalumas, kad ir kur benuvyksite su Žuvytėmis, jos visur įžvelgs grožį, kurį tikėtina, pradėsite pastebėti ir jūs. Kelionės į tolimus kraštus Žuvis vargina, nes jos lengvai pasiklysta ir perpildo savo įspūdžių taurę, tad šiemet vertėtų kuo daugiau vykti į trumpesnes keliones, pavyzdžiui, į Taliną, kad jau kiti metai taptų pasaulio užkariavimo metais.