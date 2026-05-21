 Ką veikti šią vasarą: „asmeniniai“ patarimai pagal gimimo datą

Ką veikti šią vasarą: „asmeniniai“ patarimai pagal gimimo datą

2026-05-21 17:34 kauno.diena.lt inf.

Socialiniuose tinkluose plinta naujas numerologinių „vasaros gidų“ formatas, kuriame žmonėms siūlomos individualios poilsio rekomendacijos pagal gimimo datą, rašo „Parade“.

<span>Ką veikti šią vasarą: „asmeniniai“ patarimai pagal gimimo datą</span>
Ką veikti šią vasarą: „asmeniniai“ patarimai pagal gimimo datą / magnific.com nuotr.

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Numerologai teigia, kad kiekviena mėnesio diena neva siejama su tam tikromis „energijomis“ ir polinkiais, todėl turi savo idealų vasaros scenarijų – nuo kelionių iki vakarėlių ar poilsio gamtoje vienumoje.

Gimusiems mėnesio 1, 10, 19 ar 28 dienomis patariama išbandyti tai, kas jiems atrodo baugu, pavyzdžiui, ekstremalias keliones ar išėjimą iš savo komforto zonos.

Gimusiems mėnesio 2, 11, 20 ar 29 dienomis rekomenduojama stebėti saulėtekį su artimaisiais, kad sustiprintų emocinį ryšį ir pasijustų harmonijoje su gamta.

Gimusiems 3, 12, 21 ar 30 dienomis patariama lankytis koncertuose ir festivaliuose po atviru dangumi, o gimusiems 4, 13, 22 ar 31 dienomis – organizuoti vasaros susibūrimus su draugais savo kieme ar lauke.

Gimusiems 5, 14 ar 23 dienomis rekomenduojama leistis į spontaniškas keliones be aiškaus plano, o gimusiems 6, 15 ar 24 dienomis – mėgautis romantiškomis vakarienėmis lauke.

Atskirai išskiriami ir „vieniši“ poilsio formatai: žmonėms, gimusiems 7, 16 ar 25 dienomis, patariama dieną praleisti gamtoje be įrenginių ir socialinių kontaktų.

Gimusiems 8, 17 ar 26 dienomis rekomenduojama keliauti į miestą, kuriame jie dar niekada nebuvo, o gimusiems 9, 18 ar 27 dienomis – aplankyti muziejus ar istorines vietas.

Šiame straipsnyje:
numerologija
gimimo data
vasaros planai
vasaros idėjos
astrologija
poilsis
socialiniai tinklai
numerologai
prognozės
kelionės
vasaros pramogos

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LRT "patarimų",kol neišeisi iš proto.
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