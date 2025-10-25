Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (spalio 25 d.)

AVINAS. Gali kilti noras išsiaiškinti paslaptis ar giliau panirti į dalykus, kuriuos anksčiau ignoravote. Intuicija bus stipri, bet stenkitės neskubėti daryti išvadų. Rami savistaba leis išvengti nereikalingų dramų.
JAUTIS. Bendraujant atsiras poreikis kalbėtis apie gilesnius jausmus ar atskleisti neišsakytas mintis. Venkite kategoriškumo, nes šiandien viskas jautriau nei įprastai. Atvirumas taps raktu į ramybę.
DVYNIAI. Darbo sritis reikalauja susikaupimo, smulkmenos gali turėti didelę reikšmę. Atkreipkite dėmesį į detales ir neskubėkite, net jei spaudžia terminai. Dienos pabaigoje norėsis tylos ir atsikvėpti.
VĖŽYS. Kūryba ir saviraiška klostysis natūraliai, jei leisite sau veikti be spaudimo. Emocijos gali būti stipresnės, tačiau jose slypi įkvėpimas. Tai gera diena menui, muzikai ar paprastam poilsiui su širdžiai artimais žmonėmis.
LIŪTAS. Namų atmosfera gali pareikalauti jūsų dėmesio, galbūt laikas ką nors pakeisti ar sutvarkyti. Venkite priekaištų, ypač artimiausiam žmogui. Mažos pastangos padės pajusti didelį palengvėjimą.
MERGELĖ. Bendravimas bus jautrus, todėl atsargiai rinkitės žodžius. Gali atsirasti noras išsikalbėti ar pasidalyti patirtimi, tačiau venkite per daug analizuoti. Diena tinkama trumpai kelionei ar įkvepiančiam pokalbiui.
SVARSTYKLĖS. Finansiniai klausimai gali pareikalauti aiškumo ir racionalumo. Nepasiduokite emociniams impulsams, išmintis glūdi kantrybėje. Ramus tonas padės išvengti įtampos.
SKORPIONAS. Jausite vidinį virsmą, tarsi senas sluoksnis trūkinėtų leisdamas pasirodyti naujai stiprybei. Diena tinka savistabai ir sprendimams, kurie kyla iš vidaus. Būkite švelnūs sau – pokyčiai jau prasidėjo.
ŠAULYS. Pajusite norą pabūti vienumoje ar nutraukti triukšmingus kontaktus. Tylos akimirkos suteiks daugiau nei bet koks patarimas. Dienos pabaigoje gali kilti svarbi įžvalga apie jūsų tikrąsias vertybes.
OŽIARAGIS. Draugystės ir bendri projektai gali dovanoti įdomių minčių. Venkite ginčų, bendri tikslai svarbesni už nuomonių skirtumus. Skirkite laiko žmonėms, kurie įkvepia.
VANDENIS. Darbo reikalai gali pareikalauti emocinės stiprybės – ne viskas vyks pagal planą. Pasitikėkite procesais, net jei jie atrodo lėti. Svarbiausia išlaikyti vidinę ramybę.
ŽUVYS. Galvosite apie ateities kryptis, bet atsakymus geriau jausti, o ne skubėti rasti. Dvasinės praktikos padės atsikratyti abejonių. Svarbiausia pasitikėti vidine išmintimi.
