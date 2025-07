Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (liepos 9 d.)

AVINAS. Pastangų pareikalavęs projektas gali būti atmestas. Nemalonumų galite turėti ir dėl šeiminių nesklandumų. Atsipalaiduokite, priimkite situaciją tokią, kokia ji yra. Atsargiai prie vandens.

JAUTIS. Gali tekti skirti dėmesio deryboms, sutartims. Nauji planai, ryšiai turėtų būti vertinami kuo racionaliau, kad neapsigautumėte. Nemaža apsinuodijimo, avarijų tikimybė. Atsargiai ir vandens telkiniuose.

DVYNIAI. Koją gali pakišti skubotai mesti pažadai, per brangus pasirinkimas (prekės, paslaugos ar kt). Neskubėkite finansiškai ar kitaip įsipareigoti. Jeigu pulsite į abejotiną avantiūrą, nesistebėkite iškilusiomis problemomis.

VĖŽYS. Ramybės neduodantys asmenys prastai veiks emocijas, nuotaiką ir savijautą. Sunkoka bus susikalbėti tarpusavyje netgi tiems, kurie paprastai nesipyksta.

LIŪTAS. Norėsis imtis aktyvios veiklos, bet kaustys keistas nerangumas. Pasistenkite ramiai tęsti neatliktus darbus, tvarkykite dokumentus, nepaisant, kad stigs darnos santykiuose, o visi rūpesčiai atrodys svarbūs tik jums.

MERGELĖ. Per daug tikėsitės iš jums brangių žmonių. Neabsoliutinkite savo norų, jausmų. Būkite atlaidesni vaikams, mylimiesiems. Pasisaugokite incidentų, ypač jei atsidursite abejotinoje pasilinksminimų vietoje.

SVARSTYKLĖS. Neturėsite nei pakankamai energijos, nei kantrybės. Tiksliau, energijos turėsite, bet ji bus tarsi griaunanti. Tiktų pasidarbuoti namuose, sode. Svarbu, kad darbas, kurio imsitės, nebūtų pavojingas.

SKORPIONAS. Svarbu, kad niekur strimgalviais nelėktumėte, nes pavojai tykos kelyje, vandenyje. Be to, tarsi kipšas tampys už liežuvio ir dėl to galimi nemalonumai. Gaudami ar skleisdami informaciją būkite atsargūs.

ŠAULYS. Mėginsite išspręsti finansinius, komercinius keblumus. Deja, ne viskas eisis kaip suplanuota. Kita vertus, jums nestigs kūrybiško požiūrio, patrauklumo, todėl kas nors jumis žavėsis. Nepiktnaudžiaukite tuo.

OŽIARAGIS. Neužteks savų problemų, nes lįsite į nemalonumus dėl kitų. Pagalvokite, ar nepadarysite meškos paslaugos. Gali paaiškėti, kad per neapdairumą tik dar labiau pakenkėte sau ar kitiems.

VANDENIS. Patartina nevarginti savęs nei bendravimu, nei darbais. Bet kokie rūpesčiai jus greitai nualintų, nes pasižymėsite ypatingu jautrumu, neatsparumu blogoms įtakoms. Venkite alkoholio, kitų svaigalų.

ŽUVYS. Visą dieną kas nors jums neduos ramybės, reikalaus vykdyti įsipareigojimus, kaulys paramos ar pan. Tai gali ir išvarginti ir kainuoti. Galite gauti nemalonią pastabą. Nuoskaudą pajusite dėl artimo žmogaus ar draugo poelgio.