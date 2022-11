Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (lapkričio 5 d.)

Avinas

Diena žada būti pilna įkyrių apmąstymų: kas vis dėlto geriau – ryžtas ar atsargumas? Kol svarstysite, rizikuojate prarasti ir laiko, ir galimybių. Atsakymas iš tikrųjų akivaizdus: pabandykite suderinti. Avino sėkmės taisyklė: „Atėjau, apgalvojau, laimėjau.“

Jautis

Jaučiui švies ne itin optimistiška žvaigždė. Viskas kels nepasitenkinimą ir nusivylimą. Tačiau vargu ar jis bus per gilus ir peržengs niurzgėjimo ribas. Jeigu Jautis suplanavo ką nors svarbaus, geriau atidėti vėlesniam laikui. Šiandien bet kokiems reikalams trukdys pasyvumas ir neryžtingumas.

Dvyniai

Ši diena Dvyniams žada būti melancholiška su nevilties prieskoniu. Deja, nepavyks užbaigti, ko nepavyko padaryti vakar. Kaip iš viso užbaigti, jei netgi pradėti nesinori? Visiškas liūdesys ir entuziazmo stoka. Todėl, jei galima atidėti vėlesniam laikui, taip ir padarykite. Tai naudinga.

Vėžys

Vėžio kasdienybėje ypatingų pokyčių neplanuojama. Reikalai žada vystytis be didelio šurmulio, o priimti sprendimai bus gerai apgalvoti. Be to, Vėžys šiandien nelinkęs rizikuoti, jis renkasi atsargumą. Galbūt nebus jokių revoliucinių proveržių ir pasiekimų, užtat nemalonių smukimų nesitikima.

Liūtas

Pagrindinė Liūto dienos tendencija bus nuobodulys. Viena vertus, širdyje jis norės nuveikti bent ką nors įdomaus. Kita vertus, tam šansų, deja, nedaug. Nereikėtų tikėtis, kad kažkas iš aplinkinių imsis iniciatyvos ir išves Liūtą iš šios pasyvios būsenos. Taip pat vargu ar Liūtas savo jėgomis ras pramogų. Kartais ir nuobodžiauti nepakenkia.

Mergelė

Mergelė bus pasirengusi įžvelgti konservatoriaus ir retrogrado ženklų kone kiekviename iš savo pažįstamų. Ypač piktins aplinkinių nenoras priimti jos mintis ir idėjas. Ji galės paaiškinti tokį elgesį tik užsispyrimu ir toliau atkakliai gins savo nuomonę.

Svarstyklės

Visi, kurie nori pajoti ant Svarstyklių sprando, turi žinoti: vargu ar išeis jas išjudinti. Iš esmės Svarstyklės net neprieštaraus – jos tiesiog dvejos ir galvos taip ilgai, kad kitiems neužteks kantrybės. Tačiau ir savo reikaluose Svarstyklės šiandien nebus greitos. Greičiausiai visa diena bus skirta kaupimuisi ir apmąstymams.

Skorpionas

Šiandien Skorpioną gali supykdyti būtinybė ką nors pakeisti. Bet kokie gyvenimo ar santykių pokyčiai Skorpionui atrodys neprotingi, nelogiški ir apskritai nereikalingi. Jei sumanėte kažkokią revoliuciją, žinokite: diena tam toli gražu ne pati geriausia. Ypač Skorpiono kompanijoje.

Šaulys

Šaulio diena žada būti be ypatingų sutrikimų. Seksis gana lengvai, likimas gali suteikti šansą sustiprinti socialinį statusą. Kad neišgąsdintų sėkmė, šiandien Šaulys turėtų vengti bet kokios ekstravagancijos – išvaizdos ir elgesio. Klasikinis stilius, santūrūs žodžiai ir gestai – ir sėkmė atsisuks į jus!

Ožiaragis

Ožiaragis akivaizdžiai nebus nusiteikęs naujoms pažintims. Apskritai, elgsis labai atsargiai. Jei pažintis įvyks šiandien, galima tikėtis, kad ji bus ypač tvirta ir ilga. Surastas draugas gali tapti artimiausias ir mylimiausias daugybei metų.

Vandenis

Vandenio intelektas ne tik paaštrės, bet ir bus papildytas tokia naudinga savybe kaip kritinis mąstymas. Kitaip tariant, jis turės mažiau kvailų minčių, tikimybė daryti kvailystes yra visiškai minimali. Nereikėtų praleisti tokio palankaus momento, nes būtent šiandien jis turi galimybę geriausiai išspręsti bet kokius savo klausimus ir problemas.

Žuvys

Žuvys bus labai atsargios ir rūpestingos šeimininkės. Net nemėginkite šiandien skolintis – jos neduos pinigų! Arba duos su tokiomis išlygomis, kad ir imti nesinorės. Apskritai niekam, kas susiję su jų pinigine, Žuvys nedarys jokių nuolaidų. Taip pat jos nepataikaus savo įnoriams nei pirkdamos, nei valgydamos, o rodys pagrįstą santūrumą.