Astrologinė prognozė rugsėjo 1–7 d.

Ką žada žvaigždės?
Avinas
Darbe stenkitės parodyti daugiau atsakomybės ir įrodyti savo vertę. Išlaikykite kantrybę, kad išvengtumėte įtampos. Finansų srityje venkite impulsyvių pirkinių ir pasiruoškite netikėtoms namų išlaidoms. Skirkite daugiau dėmesio artimiesiems ir ieškokite kompromisų tarp draugų ir šeimos interesų. Sveikatą stiprinkite aktyviai judėdami ir sportuodami. Skirkite laiko poilsiui ir ramiems vakarams.
Jautis
Darbo aplinkoje stenkitės bendradarbiauti ir nusileisti, kad išvengtumėte ginčų. Partnerystės klausimus spręskite ramiai ir nuosekliai. Finansines išlaidas planuokite atsargiai, venkite skolų ar bendrų įsipareigojimų, galinčių kelti įtampą. Būkite apdairūs dėl kiekvieno sprendimo, susijusio su pinigais. Bendraudami rodykite daugiau lankstumo ir supratimo. Ne priekaištaukite, o labiau klausykitės partnerio. Skirkite laiko poilsiui gamtoje, pasivaikščiojimams.
Dvyniai
Darbo srityje laikykitės disciplinos ir tvarkos. Įsipareigojimus vykdykite nuosekliai, kad vėliau nekiltų sunkumų. Finansus planuokite atsakingai ir venkite didelių išlaidų. Kontroliuokite smulkius pirkinius. Santykiuose būkite kantresni spręsdami buities klausimus. Pasistenkite kalbėti švelniau ir vengti kritikos. Sveikatai bus palankiau, jei laikysitės režimo. Skirkite laiko poilsiui, kad išvengtumėte nervinės įtampos.
Vėžys
Darbe leiskite atsiskleisti kūrybiškumui, bet venkite ginčų dėl idėjų. Raskite pusiausvyrą tarp savo vizijų ir kompromisų. Finansus tvarkykite atsakingai, nes rizikingos investicijos gali neatnešti naudos. Pasikliaukite artimųjų palaikymu. Santykiuose venkite pavydo ir perdėto dėmesio reikalavimo. Pasidalykite šiluma, o ne kontrole. Sveikatai palankūs kūrybiniai užsiėmimai ir laikas su šeima. Stenkitės saugoti emocinę pusiausvyrą.
Liūtas
Darbo srityje derinkite profesinius tikslus su šeimos poreikiais. Skirkite daugiau dėmesio pusiausvyrai tarp karjeros ir namų. Finansus planuokite atsargiai, nes gali tekti investuoti į būstą ar šeimos reikalus. Taupykite, kur įmanoma. Rodykite daugiau dėmesio artimiesiems. Kalbėkite atvirai, kad išvengtumėte nesusipratimų. Sveikatą stiprinkite ilsėdamiesi. Skirkite laiko šeimos šilumai, kad jaustumėtės tvirčiau.
Mergelė
Darbo aplinkoje išlaikykite kantrybę ir venkite ginčų dėl smulkmenų. Laikykitės tvarkos, kad išvengtumėte klaidų. Būkite atsargūs finansų srityje, neskubėkite priimti sprendimų. Atidžiai vertinkite kelionių ar mokymosi išlaidas. Bendraudami kalbėkite švelniai ir venkite netaktiškų žodžių. Rodykite dėmesį ir supratimą. Sveikatą saugokite, ribokite nervinę įtampą. Skirkite laiko ramiam poilsiui.
Svarstyklės
Darbe neužsiverskite naujais projektais. Daugiau dėmesio skirkite esamiems įsipareigojimams. Finansines išlaidas planuokite atsargiai, nes jos gali viršyti pajamas. Ribokite nereikalingus pirkinius. Santykiuose kalbėkite apie savo lūkesčius ir išgirskite partnerį. Ieškokite kompromisų, kad išlaikytumėte darną. Sveikatą saugokite mažindami streso lygį. Užsiimkite ramybę stiprinančiomis veiklomis.
Skorpionas
Darbo aplinkoje prisiimkite atsakomybę už savo sprendimus. Parodykite, kad galite veikti ryžtingai. Finansų srityje venkite rizikos ir neapgalvotų sprendimų. Pasitikėkite draugų ar artimųjų pagalba. Santykiuose būkite atviresni ir venkite egoizmo. Stenkitės palaikyti nuoširdų bendravimą. Sveikatą stiprinkite aktyviai judėdami. Nepamirškite išlieti emocinės įtampos sportuodami.
Šaulys
Darbo srityje skirkite daugiau laiko planavimui. Nepradėkite skubotų projektų, nes jie gali išsekinti. Finansus valdykite apgalvotai ir venkite išlaidauti malonumams. Taupymas bus naudingas ilgalaikėje perspektyvoje. Bendraudami paaiškinkite tylos ir ramybės poreikį. Skirkite laiko nuoširdiems pokalbiams. Sveikatą stiprinkite psichologinėmis praktikomis. Medituokite ir skirkite laiko poilsiui.
Ožiaragis
Darbe bendradarbiaukite su kolektyvu, bet venkite ginčų dėl nuomonių skirtumų. Rinkitės komandinį darbą. Būkite atsargūs dėl skolų. Venkite impulsyvių sprendimų. Skirkite laiko draugams ir bendriems tikslams. Nesuteikite priežasties konfliktams tarp draugų ir partnerio. Sveikata išliks gera, jei nepersidirbsite. Rinkitės fizinį aktyvumą pusiausvyrai palaikyti.
Vandenis
Darbo aplinkoje tikslų siekite nuosekliai ir kantriai. Atitikite keliamus reikalavimus neskubėdami. Finansus planuokite apgalvotai, venkite didelių išlaidų. Pasikliaukite pastangų rezultatais, o ne sėkme. Bendraudami atvirai kalbėkite apie savo ambicijas. Venkite slėpti nuo artimųjų savo planus. Sveikatą saugokite ribodami per didelį tempą. Skirkite laiko vidinei ramybei.
Žuvys
Darbo srityje planuokite ateities žingsnius. Neskubėkite pradėti naujų projektų. Finansus tvarkykite atsargiai, venkite abejotinų investicijų. Atidžiai skaičiuokite kelionių ar mokymosi išlaidas. Bendraudami rodykite supratimą dėl pasaulėžiūros skirtumų. Palaikykite bendrą viziją su partneriu. Sveikatai skirkite daugiau dėmesio – klausykite kūno signalų. Ilsėkitės ir venkite pervargti.
