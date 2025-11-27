Vienas prieš aštuonis: ruonis išsigelbėjo nuo jį medžiojusio orkų būrio

Charvet Drucker plaukė nuomotu 6 metrų ilgio laiveliu netoli savo namų, apie 40 mylių į šiaurės vakarus nuo Sietlo, kai pastebėjo bent aštuonių žudikų banginių, dar vadinamų orkomis, būrį.
Orkų suderinti judesiai ir uodegų smūgiai leido suprasti, kad jos medžioja.
Ch. Drucker staiga pastebėjo ruonį, kuris bandė pasprukti nuo orkų.
Vienoje nuotraukoje matyti, kaip ruonis skrieja ore virš orkų, fotografė manė, kad tai yra paskutinės ruonio gyvenimo akimirkos.
Kai orkos priartėjo prie laivo, fotografė ir jos kolegos suprato, kad gauja vis dar persekioja auką.
Laikydamiesi plaukiojimo laukinėje gamtoje taisyklių, fotografai išjungė variklį, kad nesužeistų banginių.
Ir tuo metu ruonis užsiropštė ant laivagalio, netoli variklio.
Gyvūnų apsaugos taisyklės draudžia liesti ar trukdyti gyvūnui. Ch. Drucker pradėjo ruonį filmuoti.
„Vargšeli. Tu – geras, tiesiog pabūk čia, drauguži“, – įraše girdimas fotografės balsas.
Orkos neatlyžo ir sutelkė jėgas, kad supurtytų valtį ir priverstų ruonį įkristi į vandenį.
Vaizdo įraše matyti, kaip orkos susirikiuoja ir artėja prie valties, nardydamos pakaitomis, kad sukeltų bangas.
Pasak Nacionalinėje vandenynų ir atmosferos administracijoje dirbančių mokslininkų, tokia vadinamoji orkų bangų plovimo technika yra dokumentuojama bent jau nuo 1980-ųjų.
Ruonis nuo fotografės valties bent kartą nuslydo, bet sugebėjo vėl užlipti, o orkos po maždaug 15 minučių nuplaukė.
