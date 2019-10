Vairuotojas ir miško žvėris. Kaip saugiai abiem pasidalinti kelią?

Ne todėl, kad ieško puikaus kadro. Gamtoje šimtus valandų praleidžiantis fotografas puikiai žino, kad iš miško į kelią bet kurią akimirką gali išbėgti žvėris.

„Klaidingas įsitikinimas, kad didžiausia tikimybė susidurti kelyje su miško žvėrimis jų rujos metu. Ne dėl šios priežasties briedžiai, elniai, stirnos ir kiti žvėrys vaikšto iš vienos miško pusės į kitą kirsdami kelią. Jie ieško maisto. Štai pagrindinė priežastis, kodėl jie keliauja ne vieną kilometrą. Be to, kelią jie supranta kaip savo teritoriją, jų gyvenamosios vietos – miško – dalį. Vadinasi, susidurti su žvėrimis vairuotojai gali bet kuriuo metų sezonu“, – patirtimi dalijasi Marius Čepulis.

Važiuodami miškingais keliais turime pasikliauti tik savimi ir priimti protingus sprendimus. Bandyti nuspėti, kaip elgsis laukinis gyvūnas, yra beprasmiška. Tačiau yra keletas svarbių miško gyventojų įpročių, kurių žinojimas gali padėti visiems vairuotojams.

„Žvėrys aktyvūs vakare ir anksti ryte. Ypač reikia atkreipti dėmesį į du paros laikotarpius: kelios valandos saulei nusileidus ir 1 valanda prieš auštant. Labai didelė tikimybė, kad būtent tada kelyje sutiksite stirną, briedį ar kitą žvėrį, nes tai yra metas, kai jie keliauja į savo maitinimosi vietas, o vėliau grįžta į savo teritorijas“, – apie gyvūnų elgesį pasakoja jau daugelį metų juos stebintis fotografas.

Beveik 30 metų automobilį vairuojanti Audronė pateko į du eismo įvykius, kurių metu į kelią iššoko stirna. Laimei, ji važiavo mažesniu, nei leistina, greičiu, todėl abu kartus išvengė didesnių sužalojimų. Deja, stirnos sužalojimų neišvengė. „Pamačiau žvėrį, einantį per kelią, kai iki jo buvo pakankamai didelis atstumas. Praleidau. Atrodė, viskas saugu, kai staiga jis metėsi atgal į kelią. Net nespėjau sureaguoti, viskas įvyko akimirksniu. Susidūrimo nepavyko išvengti“, – pasakoja vairuotoja.

Anot M. Čepulio, nors susidūrimų su stirnomis yra daug, jos vienos iš atsargiausių žvėrių kelyje. „Prieš kirsdamos kelią jos dažniausiai sustoja, apsidairo, o to negalima pasakyti apie briedžius. Iki 800 kg užaugantis miško žvėris yra pavojingiausias, nes jo elgesys yra visai neprognozuojamas: eina į kelią nežiūrėdamas ir nieko nelaukdamas, staiga gali iššokti“, – įspėja gamtos fotografas.



Be to, turėdamas tvirtas ir ilgas kojas sugeba peršokti kelio atitvarus. Susidūrus su juo pasekmės dažnai būna tragiškos, nes gyvūnas dėl didelio svorio įkrinta automobilio saloną.



Dėl žvėrių 2018 m. 3 eismo įvykiuose, kuriuos analizuoja Lietuvos transporto saugos administracija, žuvo 4 žmonės, sužeisti 5. 2019 m. į kelią išbėgus briedžiui žuvo 1 žmogus.

Pasak Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) pareigūno Stasio Mickevičiaus, nemažai vairuotojų ignoruoja kelio ženklus, kurie iš anksto įspėja, jog artėjama prie ruožo, kuriame per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai.

„3 patarimai vairuotojams, kuriuos privalo prisiminti kiekvienas, važiuojantis miškų supamais keliais: neignoruoti įspėjamojo ženklo, būtina sumažinti greitį ir atidžiai stebėti kelią bei tai, kas vyksta šalia jo. Netgi netoli kelio pamačius laukinį žvėrį reikia pristabdyti, nes jis bet kada gali iššokti į kelią. Šios iš pirmo žvilgsnio paprastos rekomendacijos gali padėti išvengti tragiškų avarijos padarinių“, – pataria saugaus eismo ekspertas.

Žmonės dažnai nukenčia, kai stengiasi išvengti susidūrimo su žvėrimi. Tada jie staiga metasi į priešpriešinę kelio juostą, tačiau jeigu ja važiuoja kita transporto priemonė, susidūrimas yra neišvengiamas. Todėl LTSA ekspertas akcentuoja: jeigu netikėtai prieš jus iššoko laukinis gyvūnas – nedarykite staigių manevrų, nes bet koks staigus vairo pasukimas ar greičio pedalo paspaudimas automobilį gali padaryti nestabilų. Praradę kontrolę, kelionę galite baigti griovyje arba apvirsti.



Vis dėlto jeigu nepavyko išvengti susidūrimo su žvėrimi, pasirūpinkite savo ir keleivių saugumu. Įvykus eismo įvykiui, būtina pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėl visų saugumo reikia įjungti automobilio avarinę signalizaciją, pastatyti avarinio sustojimo ženklą, kuris įspėtų kitus vairuotojus apie susidariusią situaciją kelyje.