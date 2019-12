Sicilijos įlankoje pirmą kartą pastebėtos orkos

„Pradžioje aš labai bijojau šių milžiniškų gyvūnų, tačiau galiausiai beveik valandą praleidau visiškai arti jų“, –agentūrai AFP sakė Simone‘as Vartulis.

Kelios dienos prieš tai orkos buvo pastebėtos netoli Genujos uosto Italijos šiaurės vakaruose. Vadinasi, per savaitę jos įveikė 800 km atstumą, sakė „Marecamp“ jūrų biologė Clara Monaco. Problematiška, kad orkos plaukioja sąsiauryje, nes čia jos gali susidurti su laivais, pridūrė ji.

Ekspertė paragino pernelyg nesiartinti prie gyvūnų, nes juos gali ištikti stresas. Kas juos pastebės, turėtų nedelsiant informuoti pakrančių apsaugą. Orkoms gresia išnykimas. Joms, be kita ko, grėsmė kyla dėl priegaudų bei triukšmo, kurį kelia jūroje išgaunama nafta. Dėl to jos praranda orientaciją. Be to, orkos vis žūsta susidūrusios su laivais.