Prancūzijoje ir JK fiksuoti nauji karščio rekordai

Preliminariais meteorologijos tarnybos „Météo-France“ duomenimis, Prancūzijoje vidutinė temperatūra šalyje antradienį siekė 24,8 laipsnio. Tai daugiau nei pirmadienį fiksuotas 24,6 laipsnio šio mėnesio rekordas.
Naujas gegužės karščio rekordas, „Met Office“ duomenimis, antradienį išmatuotas ir Didžiojoje Britanijoje. Netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 35 laipsnių padalos. Jau pirmadienį šalis registravo rekordinę mėnesio temperatūrą – 33,5 laipsnio, tačiau dabar šis rekordas pagerintas.
Anglijoje nuo sekmadienio maudydamiesi žuvo keturi jaunuoliai.
Neįprastai ankstyva karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį Vakarų Europos. To priežastis – virš dalies žemyno susidaręs karščio kupolas. Prancūzijoje iki šiol pranešta apie septynias mirtis, susijusias su šia karščio banga. Penkios šių aukų nuskendo.
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