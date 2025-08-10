Naminius gyvūnus nori sušerti plėšrūnams

Prašo naminių gyvūnėlių
Zoologijos sodas praneša su dideliu dėkingumu priimsiąs gyvų arklių, kurie galiausiai būtų paskersti.
Jau prieš kelias dienas zoologijos sodas socialiniuose tinkluose prašė mažesnių naminių gyvūnų. „Vištos, triušiai ir jūrų kiaulytės yra svarbi mūsų plėšriųjų gyvūnų mitybos dalis“, – rašė zoologijos sodo atstovai, be kita ko, instagrame. Ypač lūšims esą reikia viso gyvūno, kuris primintų žvėris, medžiojamus laukinėje gamtoje. Zoologijos sodui, anot jo paties, tenka atsakomybė atvaizduoti natūralią gyvūnų mitybos grandinę.
Internautai – skeptiški
Tie, kas turi sunkiai sergantį naminį gyvūną ir jam gresia eutanazija, gali jį paaukoti zoologijos sodui, teigiama įraše. „Taip niekas nebus švaistoma, o mes užtikrinsime natūralų mūsų plėšrūnų elgesį, mitybą ir gerovę“, – teigiama toliau.
Šis įrašas, regis, sulaukė žaibiškos, tačiau gana kritiškos zoologijos sodo sekėjų reakcijos. Internautai piktinosi, kad taip elgtis yra nehumaniška – savo šeimos narių jie neva nemaitins plėšrūnams.
Ragina reaguoti ramiau
Šį įrašą pamačiusi veterinarijos gydytoja, besispecializuojanti egzotinių gyvūnų srityje, Ieva Plungytė sutinka, kad tema – gana jautri ir subtili. Tačiau ji į paskelbtą žinią siūlo reaguoti ramiai, mat tai zoologijos soduose nėra naujiena – plėšrūs gyvūnai maitinami įvairiais kitais gyvūnėliais. Kai kur net patys zoologijos sodai augina peles, žiurkes, o vėliau juos sumaitina čia laikomiems mėsaėdžiams.
Tiesa, gydytoja patikslina, kad zoologijos soduose naminiai gyvūnai: triušiai, žiurkėnai, jūrų kiaulytės, ožkos, arkliai ir kt., sušeriami plėšrūnams tik po eutanazijos. Ievos teigimu, zoologijos sodas nekalba apie kates ar šunis, kurie galėtų vėliau tapti liūto ar tigro pietumis.
„Visiškai normalu, kad gyvūnai ėda kitus gyvūnus – tokie yra gamtos dėsniai. Tiesą sakant, kartais žmonės neturi pinigų savo augintinių eutanazijai, tuomet gyvūnėliai paskutines savo dienas leidžia jausdami didžiules kančias. Jei atvirai, tai, mano nuomone, neetiška. Jei gyvūnui kiekviena diena atneša tik kančių – jas verta civilizuotai nutraukti“, – sako I. Plungytė.
Gali prisidėti prie gamtosaugos
Pasak jos, toks nugaišusių naminių gyvūnėlių aukojimas zoologijos sodui gali prisidėti ir prie aplinkosaugos, nes nereikia gyvūnų kremuoti ar utilizuoti.
„Pastebiu, kad nemaža dalis augintojų po eutanazijos savo augintinius palieka klinikoje, jų nepasiima. Todėl nematyčiau nieko blogo, jei jie atliktų savo paskutinę misiją – tapti gyvybės ciklo dalimi“, – svarsto veterinarijos gydytoja.
