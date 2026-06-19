 Mokslininkai sukūrė vaistą, galintį padvigubinti kačių gyvenimo trukmę

Mokslininkai sukūrė vaistą, galintį padvigubinti kačių gyvenimo trukmę

2026-06-19 10:16 kauno.diena.lt inf.

Japonijoje baigiama ruoštis naujo veterinarinio vaisto „FeliAIM“, skirto kovoti su lėtine kačių inkstų liga, pateikimui į rinką.

<span>Mokslininkai sukūrė vaistą, galintį padvigubinti kačių gyvenimo trukmę</span>
Mokslininkai sukūrė vaistą, galintį padvigubinti kačių gyvenimo trukmę / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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Kūrėjai jau pateikė reikiamus dokumentus sertifikavimui, o tikimasi, kad vaistas rinkoje pasirodys 2027 m. Mokslininkai mano, kad naujasis preparatas gali gerokai pailginti augintinių gyvenimo trukmę.

Lėtinė inkstų liga yra viena pagrindinių vyresnių kačių mirties priežasčių. Tyrėjų skaičiavimu, sėkmingas šios ligos gydymas galėtų pailginti kačių gyvenimo trukmę net iki 30 metų. Šiuo metu vidutinė kačių gyvenimo trukmė siekia maždaug 15 metų.

Vaistą sukūrė japonų mokslininkas Toru Miyazaki, atradęs unikalią kačių organizmo ypatybę. Katės gimsta su AIM baltymo, kuris daugumos gyvūnų organizme yra atsakingas už inkstų valymą nuo toksinų ir ląstelių atliekų, defektu. Dėl šio genetinio ypatumo kenksmingos medžiagos palaipsniui kaupiasi organizme, o tai galiausiai gali sukelti inkstų nepakankamumą.

Naujajame vaiste yra dirbtinai sukurtas aktyvus baltymas, perimantis natūralaus detoksikacijos mechanizmo funkciją. Pasak kūrėjų, reguliarios injekcijos kas dvi savaites padeda palaikyti inkstų funkciją ir sulėtinti arba sustabdyti tolesnį ligos progresavimą.

Šiame straipsnyje:
katės
ilgaamžiškumas
gyvenimo trukmė
vaistai

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