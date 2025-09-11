 Medininkų pasienio punkte pasienietis išgelbėjo meškėną: paslydęs į vandenį įkrito ir pats

Medininkų pasienio punkte pasienietis išgelbėjo meškėną: paslydęs į vandenį įkrito ir pats

2025-09-11 15:58
BNS inf.

Medininkų punkte pasienietis išgelbėjo į priešgaisrinį vandens rezervuarą įkritusį ir iš jo per slidžią apsauginę dangą išlipti negalėjusį meškėną, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Medininkų pasienio punkte pasienietis išgelbėjo meškėną: paslydęs į vandenį įkrito ir pats / VSAT nuotr.

Pareigūnas gyvūną iš pradžių bandė pasiekti nuo rezervuaro krašto, bet paslydęs į vandenį įkrito ir pats.

Trečiadienį Medininkų punkte dirbęs ir į Lietuvą iš Baltarusijos atvykstančių asmenų bei automobilių dokumentus tikrinęs Padvarionių užkardos pasienietis pamatė, kad į punkto teritorijoje įrengtą atvirą priešgaisrinį vandens rezervuarą įkrito meškėnas. Rezervuaro kraštai yra užkloti gana slidžia danga. Meškėnas vis suko ratus vandenyje. Bandydamas išlipti į krantą jis nuslysdavo į vandenį.

VSAT nuotr.

Įspėjęs kolegas ir trumpam pasitraukęs iš darbo vietos uniformuotas pasienietis pribėgo prie rezervuaro. Tada nuo jo krašto jis bandė pasiekti meškėną norėdamas ištraukti nelaimėlį į krantą. To padaryti nepavyko, o ir tinkamų tokiems atvejams gelbėjimo priemonių po ranka nebuvo.

VSAT pareigūnas, paslydęs ant dangos, ir pats atsidūrė vandenyje. Rezervuaro gylis yra apie 1,6 metro. Neprarasdamas geros nuotaikos ir besijuokdamas iš tokios situacijos, peršlapęs pasienietis pabrido iki vandenyje tebesikapanojusio meškėno. Tada sugriebęs jį švelniai nedideliame aukštyje išmetė į krantą.

VSAT nuotr.

Meškėnas nusipurtė vandenį ir nubindzeno link Medininkų punktą juosiančios tvoros. Pralindęs pro jos apačią meškėnas ištrūko į laisvę. Prieš tai šiuo keliu jis, tikėtina, ir buvo patekęs į punkto teritoriją, o tada įkrito į vandenį.

Pasienietis pasikeitė uniformą ir kiek vėliau grįžo į tarnybą toliau kontroliuoti atvykstančiųjų į Lietuvą.

