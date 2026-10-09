 Invazinėms rūšims naikinti skirs 1,33 mln. eurų

Invazinėms rūšims naikinti skirs 1,33 mln. eurų

2026-10-09 08:39
ELTOS inf.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) penktadienį paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas invazinėms rūšims naikinti. Tam iš viso skirta 1,33 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, pranešė Aplinkos ministerija.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Invazinėms rūšims naikinti skirs 1,33 mln. eurų</span>
Invazinėms rūšims naikinti skirs 1,33 mln. eurų / S. Žiūros / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Sosnovskio ir Mantegacio barščiams „Natura 2000“ teritorijose naikinti numatyta 8,8 tūkst. eurų, kitose teritorijose – 647,2 tūkst. eurų.

Dar 617,3 tūkst. eurų parama skirta ispaniniam arionui naikinti, o 57,5 tūkst. eurų – didžiajai kanadinei rykštenei.

Dėl finansavimo gali kreiptis savivaldybių administracijos, gyventojai ir juridiniai asmenys.

Anot ministerijos, invazinių rūšių naikinimas numatytoje teritorijoje turės būti vykdomas ketverius metus iš eilės, bet ne ilgiau nei iki 2030 metų rugpjūčio 1 dienos.

Pasibaigus finansavimo laikotarpiui, dar vienerius metus savo lėšomis reikės stebėti, siekiant įvertinti, ar sunaikinta rūšis neatsinaujina. Prireikus, ją teks naikinti pakartotinai pagal veiksmų planą.

Paraiškos priimamos informacinėje sistemoje APVIS nuo penktadienio iki lapkričio 9 d. 17 val. 

Šiame straipsnyje:
Sosnovskio barščiai
invazinės rūšys
invazinių rūšių naikinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų