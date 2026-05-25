Į penkis turistus kalnuose trenkė žaibas: vienas vyras neišgyveno

Skaudi nelaimė atsitiko Indonezijoje. Apie tai praneša agentūra ANTARA, remdamasi gelbėjimo tarnybų pranešimais.
Incidentas įvyko gegužės 24-ąją dieną, sekmadienį. Keliautojai norėjo pasiekti kalno viršūnę, tačiau oras staiga labai pablogėjo. Prasidėjo perkūnija, ypač stiprus lietus.
Nepaisant to, turistų grupė toliau keliavo, o pakeliui fotografavo. Tol, kol į juos netrenkė žaibas
Po kelių valandų į kalnus išvyko gelbėtojų grupė. Iš viso operacijoje dalyvavo 22 žmonės. Paaiškėjo, kad keturi alpinistai nukentėjo.
Nepasisekė vienam keliautojui. Neišgyveno 25-erių metų alpinistas Fauzanas. Jo kūną nuo kalno išgabeno kitos dienos rytą.
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