 Į penkis turistus kalnuose trenkė žaibas: vienas vyras neišgyveno

Į penkis turistus kalnuose trenkė žaibas: vienas vyras neišgyveno

2026-05-25 18:01
Parengta pagal užsienio spaudą

Į penkis turistus kalnuose trenkė žaibas. Vienas vyras nuo žaibo žuvo.

<span>Į penkis turistus kalnuose trenkė žaibas: vienas vyras neišgyveno</span>
Į penkis turistus kalnuose trenkė žaibas: vienas vyras neišgyveno / K. Vanago/BNS nuotr.

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Skaudi nelaimė atsitiko Indonezijoje. Apie tai praneša agentūra ANTARA, remdamasi gelbėjimo tarnybų pranešimais.

Incidentas įvyko gegužės 24-ąją dieną, sekmadienį. Keliautojai norėjo pasiekti kalno viršūnę, tačiau oras staiga labai pablogėjo. Prasidėjo perkūnija, ypač stiprus lietus.

Nepaisant to, turistų grupė toliau keliavo, o pakeliui fotografavo. Tol, kol į juos netrenkė žaibas

Po kelių valandų į kalnus išvyko gelbėtojų grupė. Iš viso operacijoje dalyvavo 22 žmonės. Paaiškėjo, kad keturi alpinistai nukentėjo.

Nepasisekė vienam keliautojui. Neišgyveno 25-erių metų alpinistas Fauzanas. Jo kūną nuo kalno išgabeno kitos dienos rytą.

Šiame straipsnyje:
trenkė žaibas
turistai
kalnai
alpinistai
Indonezija

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