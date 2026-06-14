Gyventojams – aplinkosaugininkų raginimas

„Prieš išmetant kanceliarines priemones, įvertinkite, ar jos dar gali būti naudojamos pakartotinai. Jei kanceliarinės priemonės nebetinkamos naudoti, prieš atsikratant šiomis atliekomis, rekomenduojame pasidomėti savivaldybės atliekų rūšiavimo sistema – kokie konteineriai naudojami, kokios atliekų rūšiavimo bei surinkimo paslaugos gyventojams yra prieinamos“, – pranešime nurodo Aplinkos apsaugos departamentas.
Anot departamento, tokios rašymo priemonės, kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar flomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai, metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas, jei nėra užteršti, – į popieriui rūšiuoti skirtus konteinerius.
Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarūs tušti guašo indeliai metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarines priemones, pavyzdžiui, segtuvus, sąvaržėles, metalinius spaustukus, plastiliną, modeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ar kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atliekoms skirtą konteinerį.
Sugedusią smulkiąją elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią – nuvežti į daiktų dalijimosi stoteles.
Netinkamą naudoti stambiąją elektroniką, pasak departamento, priima prekybos vietos, kuriose pardavinėjama tos pačios rūšies buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
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