 Gyventojams – aplinkosaugininkų raginimas

Gyventojams – aplinkosaugininkų raginimas

2026-06-14 18:18
ELTOS inf.

Baigiantis mokslo metams, aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarines priemones, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti į tam skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles.

<span>Gyventojams – aplinkosaugininkų raginimas</span>
Gyventojams – aplinkosaugininkų raginimas / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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„Prieš išmetant kanceliarines priemones, įvertinkite, ar jos dar gali būti naudojamos pakartotinai. Jei kanceliarinės priemonės nebetinkamos naudoti, prieš atsikratant šiomis atliekomis, rekomenduojame pasidomėti savivaldybės atliekų rūšiavimo sistema – kokie konteineriai naudojami, kokios atliekų rūšiavimo bei surinkimo paslaugos gyventojams yra prieinamos“, – pranešime nurodo Aplinkos apsaugos departamentas.

Anot departamento, tokios rašymo priemonės, kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar flomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai, metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas, jei nėra užteršti, – į popieriui rūšiuoti skirtus konteinerius.

Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarūs tušti guašo indeliai metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarines priemones, pavyzdžiui, segtuvus, sąvaržėles, metalinius spaustukus, plastiliną, modeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ar kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atliekoms skirtą konteinerį.

Sugedusią smulkiąją elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią – nuvežti į daiktų dalijimosi stoteles.

Netinkamą naudoti stambiąją elektroniką, pasak departamento, priima prekybos vietos, kuriose pardavinėjama tos pačios rūšies buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.  

Šiame straipsnyje:
aplinkosaugininkai
gyventojai
kanceliarinės priemonės

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