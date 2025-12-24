Ar banginis gali praryti žmogų? Atsakymas nustebins

Nors teoriškai pakankamai didelis banginis galėtų praryti žmogų, realybėje tokio scenarijaus tikimybė praktiškai lygi nuliui. O pasakojimai apie žmones, neva atsidūrusius banginio skrandyje, dažniausiai tėra mitai ir legendos.
Kaip rašo portalas iflscience.com, jei ir yra banginių rūšis, galinti praryti žmogų, tai tikrai ne mėlynasis banginis. Nors tai didžiausias kada nors egzistavęs gyvūnas, jis minta mažyčiais kriliais ir negali praryti nieko žmogaus dydžio – jo gerklė tiesiog nėra pakankamai plati.
Mėlynasis banginis taip pat neturi dantų: vietoj jų jis turi didžiules raginės struktūros plokšteles, vadinamas banginio ūsais. Jomis banginis tarsi „sijoja“ – įsiurbia vandenį su grobiu ir išspaudžia vandenį, o smulkus maistas lieka burnoje. Tas pats galioja ir kuprotiesiems banginiams bei kitoms ūsuotųjų banginių rūšims: nė viena jų fiziškai nėra pritaikyta praryti žmogų.
Su dantytaisiais banginiais situacija kitokia. Pavyzdžiui, kašalotai minta dideliais kalmarais ir teoriškai galėtų praryti žmogų, jei to norėtų. Be to, istoriniuose pasakojimuose minima, kad pirmieji didžiulių kalmarų radiniai buvo aptikti komerciškai sumedžiotų kašalotų virškinamajame trakte – gerokai anksčiau, nei mokslininkams pavyko tokius gyvūnus stebėti natūralioje aplinkoje.
Vis dėlto kašalotai didžiąją laiko dalį praleidžia dideliame gylyje, todėl tikimybė, kad žmogus kada nors apskritai atsidurtų jų burnoje, yra juokingai maža.
Ar banginis kada nors prarijo žmogų?
XIX amžiaus pabaigoje laikraščiai rašė apie banginių medžiotoją Džeimsą Bartlį (James Bartley), kurį, kaip teigta, prarijo kašalotas, o po 36 valandų įgulos nariai esą ištraukė jį iš gyvūno pilvo. Pasak istorijos, Bartlis po „išgelbėjimo“ atsigavo ir dar tris savaites buvo „beprotybės būsenoje“, kol galiausiai grįžo į įprastą būseną ir vėl ėmėsi pareigų banginių medžioklės laive.
Tačiau ši istorija beveik neabejotinai išgalvota: žmogus negalėtų taip ilgai išgyventi banginio skrandyje – ten nėra deguonies, o skrandžio turinys, rūgštys ir dujos greitai sukeltų mirtinas pasekmes.
Vis dėlto pastaraisiais metais pasirodė patikimesnių pranešimų apie situacijas, kai banginiai netyčia „prarijo“ žmones – tiksliau, trumpam įtraukė juos į burną – ir tuoj pat išspjovė. Pavyzdžiui, 2021 m. Masačusetse omarų naras Maiklas Pakardas (Michael Packard) trumpam pateko į kuprotojo banginio burną, tačiau netrukus buvo paleistas.
Pakardas teigė, kad burnoje išbuvo apie 30–40 sekundžių. Tikėtina, jog banginis vyrą netyčia įtraukė bandydamas praryti būrį žuvų ar kitą grobį, o supratęs klaidą jį tuoj pat išstūmė.
Panašus incidentas užfiksuotas ir prie Čilės krantų 2025 m. vasarį: Venesuelos baidarininkas Adrianas Simankasas (Adrian Simancas) trumpam atsidūrė kuprotojo banginio nasruose, bet po sekundės ar dviejų buvo paleistas.
